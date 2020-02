Γκρέτα Τούνμπεργκ: Η εξομολόγηση της μητέρας της για τον αυτισμό και την διατροφική διαταραχή

Στην απίστευτη μεταμόρφωση της Γκρέτα Τούνμπεργκ από ένα σχεδόν αμίλητο 11χρονο κορίτσι, στην πιο ισχυρή φωνή παγκοσμίως σήμερα, αναφέρεται η μητέρα της στο βιβλίο Our House is on Fire: Scenes of a Family and a Planet in Crisis, που έγραψε η οικογένεια και θα αρχίσει να πωλείται τον Μάρτιο.

Η Μαλένα Έρνμαν, όπως αναφέρει ο Guardian, περιγράφει πώς η κόρη της έφτασε να διαγνωστεί με αυτισμό και πώς ο ακτιβισμός την βοήθησε να ξεπεράσει μια διατροφική διαταραχή. "Σιγά-σιγά εξαφανιζόταν σε κάποιο είδος σκοταδιού. Σταμάτησε να παίζει πιάνο. Σταμάτησε να γελά. Σταμάτησε να μιλάει. Και σταμάτησε να τρώει".

Η Έρνμαν, διάσημη Σουηδέζα τραγουδίστρια της όπερας και ο σύζυγός της Σβάντε Τούνμπεργκ, ηθοποιός, αγωνίστηκαν να αντιμετωπίσουν τη σιωπή της μεγαλύτερης κόρης τους και την άρνησή της να φάει οτιδήποτε εκτός από μικρές ποσότητες ρυζιού, αβοκάντο και νιόκι.

Έχασε 10 κιλά μέσα σε δύο μήνες και ήταν στο πρόθυρα να εισαχθεί στο νοσοκομείο. Όταν η Γκρέτα επέστρεψε στο σχολείο, ο πατέρας της συνειδητοποίησε ότι ήταν θύμα bullying. "Το σχολείο δεν είναι συμπονετικό. Η κατανόησή τους για την κατάσταση είναι διαφορετική. Είναι λάθος της Γκρέτα, νομίζει το σχολείο", αναφέρει η Έρνμαν.

Μετά την ανάκτηση ορισμένων κιλών, η Γκρέτα αξιολογήθηκε από ψυχιάτρους και διαγνώστηκε με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας, τον οποίο η Έρνμαν περιγράφει ως σύνδρομο Άσπεργκερ και ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή.

Έδειξε ενδιαφέρον για την κλιματική κρίση, με την καθοριστική στιγμή να έρχεται όταν στο σχολείο της έγινε παρουσίαση μιας ταινίας για τα σκουπίδια στους ωκεανούς, ένα "πλαστικό νησί" στον νότιο Ειρηνικό. Μετά την προβολή της, η Γκρέτα ήταν αρκετά ανήσυχη. "Η Γκρέτα είδε ότι εμείς οι υπόλοιποι δεν θέλαμε να δούμε. Ήταν σαν να μπορούσε να δει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα με γυμνό μάτι", γράφει η μητέρα της.

Το καλοκαίρι του 2018, η Γκρέτα έκανε την πρώτη της σχολική απεργία. Πήρε μια αυτοσχέδια πινακίδα και στήθηκε έξω από το γραφείο του πρωθυπουργού της Σουηδίας. Όταν την πλαισίωσαν άλλοι ακτιβιστές, ο πατέρας της προσπάθησε να την πείσει να πάει σπίτι, έχοντας επίγνωση του συναισθηματικού βάρους. Αυτή αρνήθηκε και ο χρόνος με άλλους ανθρώπους είχε απροσδόκητη επίδραση πάνω της. Την τρίτη μέρα, ένας ακτιβιστής της Greeenpeace της προσέφερε ένα vegan γεύμα. "Πήρε μια μικρή μπουκιά. Και μετά μία ακόμη. Κανείς δεν αντέδρασε σε αυτό. Γιατί θα έπρεπε; Η Γκρέτα συνέχισε να τρώει. Όχι μόνο μερικές μπουκιές αλλά σχεδόν όλο το φαγητό".