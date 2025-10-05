Global Sumud Flotilla: Επαναπατρίζονται μέσω Αθήνας 15 Ιταλοί και 28 Γάλλοι ακτιβιστές

Επιστρέφουν, μέσω Ελλάδας, συνολικά 43 Γάλλοι και Ιταλοί ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla που είχαν συλληφθεί και φυλακιστεί στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιταλικής εφημερίδας La Stampa, αύριο πρόκειται να επιστρέψουν με πτήση τσάρτερ, μέσω Αθηνών, οι 15 Ιταλοί ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla οι οποίοι βρίσκονται ακόμη έγκλειστοι στις φυλακές του Ισραήλ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι Ιταλοί πολίτες πρόκειται να συνταξιδέψουν με τους Έλληνες, μέλη του στολίσκου, που θα επιστρέψουν στην χώρα μας. Σήμερα έφτασαν στην Ρώμη και στο Μιλάνο άλλοι 26 ακτιβιστές, oι οποίοι είχαν συλληφθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις, κατά την αναχαίτιση του στολίσκου, την περασμένη Τετάρτη.

Οι 15 Ιταλοί που αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι αύριο, είχαν αρνηθεί να υπογράψουν το έγγραφο εθελούσιας εγκατάλειψης της ισραηλινής επικράτειας και αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι πριν απελαθούν, θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν δίκη.

Παράλληλα, μια ομάδα 28 Γάλλων πολιτών, που μετείχαν στον στολίσκο Global Sumud θα απελαθούν αύριο Δευτέρα και θα αναχωρήσουν με προορισμό την Ελλάδα, ανακοίνωσε απόψε το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας.

«Μετά την πρώτη προξενική επίσκεψη την Παρασκευή (…) μια δεύτερη επίσκεψη έγινε σήμερα Κυριακή στη φυλακή του Κτζιότ. Οι ομάδες μας κατάφεραν να συναντηθούν με όλους τους συμπατριώτες μας, που είναι καλά» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Πασκάλ Κονφαβρέ.