Global Sumud Flotilla: Επαναπατρίζονται σήμερα οι 27 Έλληνες ακτιβιστές

Επιστρέφουν σήμερα Δευτέρα στην Ελλάδα οι 27 Έλληνες πολίτες, μέλη του στολίσκου για την Γάζα, που κρατούνται από τις ισραηλινές αρχές μετά τη σύλληψή τους. Όπως γνωστοποίησε το Ελληνικό ΥΠΕΞ με ανακοίνωσή του το απόγευμα της Κυριακής (5/10), οι Έλληνες συλληφθέντες αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι σήμερα και με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη θα πραγματοποιηθεί ειδική πτήση στο πλησίον διεθνές αεροδρόμιο Eilat-Ramon ώστε να τους παραλάβει και να τους επιστρέψει αυθημερόν με ασφάλεια στην Αθήνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών:

«Αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ, επισκέφθηκε σήμερα, Κυριακή 5 Οκτωβρίου, το κέντρο κράτησης όπου βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες μετέχοντες στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla».

Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και τους παρέχεται κάθε αναγκαία υποστήριξη. Το Υπουργείο Εξωτερικών και η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με όλα τα επίπεδα διοίκησης του ισραηλινού υπουργείου εξωτερικών ώστε άμεσα να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες επαναπατρισμού.

Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη αύριο, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, θα πραγματοποιηθεί ειδική πτήση στο πλησίον διεθνές αεροδρόμιο Eilat-Ramon ώστε να παραλάβει τους Έλληνες πολίτες και να τους επιστρέψει αυθημερόν με ασφάλεια στην Αθήνα».

Ιταλία: Ακραίες συνθήκες κράτησης καταγγέλλουν οι ακτιβιστές του Flottilla που επέστρεψαν στην Ρώμη

Παράλληλα, 26 Ιταλοί ακτιβιστές, οι οποίοι συμμετείχαν στην αποστολή Global Sumud Flottilla, επέτρεψαν τις τελευταίες ώρες στην Ρώμη και στο Μιλάνο. Άλλοι 15 δεν δέχθηκαν να υπογράψουν δήλωση, η οποία αναφέρει ότι παραβίασαν τα χωρικά ύδατα του Ισραήλ, και πρόκειται να αντιμετωπίσουν δίκη και στην συνέχεια αναμένεται να απελαθούν.

Σε δηλώσεις τους στον Τύπο, στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης, οι ακτιβιστές κατήγγειλαν ότι στις ισραηλινές φυλακές, κατά τις τρεις ημέρες κράτησής τους, παραβιάσθηκαν οι κανόνες του κράτους δικαίου και υπέστησαν σωματική και ψυχολογική βία.

«Μας άφησαν χωρίς νερό και, χλευάζοντάς μας, έπιναν επιδεικτικά μπροστά μας. Μείναμε επί ώρες κάτω από τον ήλιο, την χειρότερη μεταχείριση υπέστησαν οι Τυνήσιοι και οι Παλαιστίνιοι μέλη της αποστολής μας», δήλωσε ο Ιταλός μάγειρας Λούκα Βιάνι.

«Ουσιαστικά, μείναμε νηστικοί. Οι γυναίκες έτυχαν ακόμη χειρότερης μεταχείρισης, ενώ στα κελιά μας υπήρχαν ελάχιστα κρεβάτια. Μας φέρθηκαν με κτηνώδη τρόπο», δήλωσε ο κεντροαριστερός περιφερειακός σύμβουλος Πάολο Ρομάνο, μέλος της Flottilla.

O Κάρλο Αλμπέρτο Μπιάσολι, ακτιβιστής με καταγωγή από τη Ραβένα, πρόσθεσε ότι «οι κρατούμενοι παρέμειναν ακινητοποιημένοι, με δεμένα τα χέρια, καλυμμένα τα μάτια και αναγκασμένοι να κάθονται επί ώρες στο πάτωμα».