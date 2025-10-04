Global Sumud Flotilla: Βασανιστήρια από το Ισραήλ καταγγέλλουν οι ακτιβιστές – “Δεν κατάφεραν να μας εκφοβίσουν”

Σοκάρουν οι καταγγελίες των ακτιβιστών και ακτιβιστριών του Global Sumud Flotilla που κατέφτασαν στην Τουρκία από τις ισραηλινές φυλακές.

Σε σοβαρές καταγγελίες για απάνθρωπη μεταχείριση από τις ισραηλινές αρχές προχώρησαν ακτιβιστές και ακτιβίστριες του διεθνούς στολίσκου Global Sumud Flotilla, που προσγειώθηκαν νωρίτερα σήμερα, Σάββατο (4/10), στην Κωνσταντινούπολη.

Σημειώνεται πως συνολικά 137 άτομα, που έπλεαν προς τη Γάζα μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια και στη συνέχεια απήχθησαν από τις στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ, αφέθηκαν ελεύθεροι από τις ισραηλινές φυλακές και με πτήση από το αεροδρόμιο Ramon της πόλης Eilat κατέφτασαν το μεσημέρι στην Κωνσταντινούπολη.

Στο αεροδρόμιο της Τουρκίας τους υποδέχτηκαν αξιωματούχοι της χώρας αλλά και πλήθος κόσμου σε ένδειξη αλληλεγγύης.

Σύμφωνα με το Anadolu, οι ακτιβιστές και οι ακτιβίστριες του Global Sumud Flotilla αποβιβάστηκαν φορώντας παλαιστινιακές μαντίλες και φωνάζοντας συνθήματα αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό.

Καταγγελίες για βασανιστήρια

Ο δημοσιογράφος Ersin Celik, που συμμετείχε στον στολίσκο σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Anadolu Agency, κατήγγειλε ότι το Ισραήλ τους φέρθηκε με απάνθρωπο τρόπο.

Ο Çelik σημείωσε ότι υπέστησαν τόσο σωματική όσο και ψυχολογική βία, λέγοντας: “Τραυμάτισαν μερικούς φίλους μας, δεν τους έδωσαν φαγητό, δεν τους έδωσαν νερό, και μας ζήτησαν να πιούμε τα υπολείμματα από τα φαγητά τους, αλλά δεν το δεχτήκαμε. Τελικά, η χώρα μας μάς έφερε εδώ. Πιστεύουμε ότι σπάσαμε τον αποκλεισμό, επειδή το ηθικό στο Ισραήλ είναι πολύ χαμηλό. Είναι απίστευτα θυμωμένοι, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Άρχισαν να βλέπουν ότι όλος ο κόσμος τους μισεί. Πριν από 3 ημέρες σπάσαμε τον αποκλεισμό και για 3 ημέρες βλέπαμε ολοκαθαρά την επίδραση αυτού του γεγονότος στα πρόσωπα των σιωνιστών στρατιωτών και αστυνομικών”.

Παράλληλα, ο Τούρκος δημοσιογράφος σε ζωντανή εκπομπή του CNN Türk, αποκάλυψε πως “Οι Ισραηλινοί βασάνισαν πολύ σκληρά τη Γκρέτα (σ.σ. τη Γκρέτα Τούνμπεργκ) μπροστά στα μάτια μας. Κακοποίησαν τη Γκρέτα, ένα μικρό παιδί. Την έσυραν στο έδαφος, την ανάγκασαν να φιλήσει την ισραηλινή σημαία. Έκαναν ακριβώς ό,τι έκαναν οι Ναζί“.

Παράλληλα, ο υπεύθυνος της τουρκικής αποστολής στο Global Sumud Flotilla, Davut Daşkıran, ευχαρίστησε την Τουρκία για τον επανατρισμό του, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι ορισμένοι Τούρκοι ακτιβιστές παραμένουν στις ισραηλινές φυλακές.

Ο ακτιβιστής και πρόεδρος του Ιδρύματος Siyer, Μουχάμμαντ Εμίν Γιλντίρμ, ανέφερε, από την πλευρά του, ότι συμμετείχε στον στολίσκο, για να επιστήσει την προσοχή στη γενοκτονία στη Γάζα, λέγοντας: «Ίσως δεν καταφέραμε να φτάσουμε στη Γάζα, αλλά ήταν ένα βήμα για να ακουστεί η φωνή της Γάζας στον κόσμο. Στις καρδιές μας υπάρχει μια πικρία που δεν καταφέραμε να φτάσουμε, αλλά τελικά αυτή η φωνή θα αντηχήσει και, ελπίζουμε, ότι θα δούμε το τέλος του γενοκτονικού πολέμου του Ισραήλ».

“Αναχαίτισαν τα πλοία μας και στη συνέχεια υποστήκαμε πολλές ταπεινώσεις. Πλέον καταλαβαίνουμε λίγο καλύτερα τι βιώνουν οι Παλαιστίνιοι εδώ και χρόνια. Δεν μας έδωσαν ούτε ένα ποτήρι νερό. Για 3 ημέρες μας στέρησαν το πόσιμο νερό και μας εμπόδισαν να ασκήσουμε το δικαίωμα της λατρείας. Αντιμετωπίσαμε μια συμπεριφορά που ταιριάζει με όσα έχει κάνει μέχρι τώρα το Ισραήλ”, πρόσθεσε.

Ο Γιλντίρμ περιέγραψε ακόμα ότι όταν ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Μπεν – Γκιβρ, επισκέφτηκε τις φυλακές “οι κρατούμενοι τους είπαν κατάμουτρα ότι οι πραγματικοί τρομοκράτες είναι αυτοί που διαπράττουν γενοκτονία στη Γάζα. Χωρίς να μπορέσει να πει τίποτα, αναγκάστηκε να φύγει από εκεί πολύ θυμωμένος και ντροπιασμένος“.

“Το Ισραήλ μας κράτησε σε διεθνή ύδατα και μας φέρθηκε ως τρομοκράτες για 3 ημέρες, αναγκάζοντάς μας να μείνουμε στη φυλακή και υποβάλλοντας μας σε σωματική και ψυχολογική παρενόχληση“, ανέφερε από την πλευρά του ο ακτιβιστής και καθηγητής Δρ. Χασμέτ Γιαζίτζι, προσθέτοντας ότι “ορισμένοι ακτιβιστές αναγκάστηκαν να ταξιδέψουν με χειροπέδες για 16 ώρες”.

Κάμερες ασφαλείας στα πλοιάρια του στολίσκου Global Sumud Flotilla YouTube

“Μας φέρθηκαν σαν σκυλιά. Ήθελαν να κλάψουμε, αλλά δεν κλάψαμε καθόλου [..] Μας άφησαν νηστικούς. Σε ένα δωμάτιο 14 ατόμων έδιναν ένα πιάτο [..] Δόξα τω Θεώ, ο Κύριος δεν μας άφησε να πεινάσουμε. Δεν πίναμε νερό εκτός αν διψούσαμε πολύ, γιατί το νερό ήταν αυτό της τουαλέτας. Προσπαθούσαμε να ξεδιψάσουμε με το νερό που έτρεχε από τη βρύση της τουαλέτας. Παρά τις ικεσίες μας, δεν μας έδωσαν νερό. Πήραν όλα τα φάρμακά μας. Τα πέταξαν στα σκουπίδια μπροστά στα μάτια μας. Μας έκλεψαν τα πάντα. Οι στρατιώτες έβαλαν τα notebooks και τα τηλέφωνα στις τσάντες τους, έκλεψαν τα powerbank. Αυτός είναι ο λόγος ύπαρξής τους, η κλοπή. Έκλεψαν την πατρίδα των Παλαιστινίων”, δήλωσε άλλος ακτιβιστής.

“Μας είπαν ‘καλώς ήρθατε στη Γάζα'”

Η ακτιβίστρια Zeynep Dilek Tekocak σημείωσε επίσης ότι μετά τη σύλληψή τους, ορισμένα άτομα υπέστησαν βία και ανέφερε ότι τους έστειλαν σε φυλακή σε περιοχή πολύ κοντά στη Γάζα.

“Καθώς μας μετέφεραν, μας είπαν: “Σας πηγαίνουμε στη Γάζα. Σας πηγαίνουμε σε ένα μέρος πολύ κοντά στη Γάζα”. Μας κορόιδευαν, δηλαδή, κατά τη γνώμη τους. Αλλά δεν μπορούσαν να υπολογίσουν το εξής: υπήρχαν άνθρωποι από 72 διαφορετικά κράτη. Υπήρχαν πολλοί βουλευτές, πρόεδροι συνδικάτων, ακτιβιστές, δικηγόροι”.

Ο ακτιβιστής Osman Çetinkaya, ο οποίος βρισκόταν στο πλοίο Amiral περιέγραψε πως, μετά την αναχαίτιση του πλοίου, οι Ισραηλινοί στρατιώτες το έσυραν στο λιμάνι τους και “μετά τη μεταφορά στο λιμάνι, μας έβαλαν χειροπέδες και νόμιζαν ότι μπορούσαν να μας εξευτελίσουν. Όταν αντιδράσαμε, η βία τους αυξήθηκε ακόμη περισσότερο. Στη συνέχεια, μας πήγαν σε στρατόπεδο συγκέντρωσης και μας έστειλαν στη φυλακή. Το πιο σημαντικό είναι ότι μας έκλεψαν τα προσωπικά μας αντικείμενα, μας τα πήραν“.

“Έκαναν εξαιρετικά ανήθικα πράγματα. Ετοίμασαν ένα μεγάλο πανό , που πάνω του είχαν γράψει “Καλώς ήρθατε στη Γάζα”. Ήταν τόσο ανήθικο. Σαν να κουβαλούν τα εγκλήματά τους πάνω τους”, αποκάλυψε η ακτιβίστρια Ayçin Kantoğlu. Η ίδια, περιγράφοντας την επίσκεψη του Ισραηλινού υπουργού, Μπεν Γκιβρ, στις φυλακές είπε:

“Μας είχαν κλείσει σε ένα κλουβί. Ήταν πραγματικά ένα κλουβί για ζώα, για σκύλους, και όλες οι γυναίκες ήμασταν εκεί μαζί. Ο Μπεν-Γβίρ ήρθε μαζί με δημοσιογράφους και προσπάθησε να κάνει δήλωση. Από ό,τι κατάλαβα, είπε «Αυτοί δεν έχουν οίκτο για τα παιδιά της Ιερουσαλήμ» και άλλα τέτοια. Εμείς διαμαρτυρηθήκαμε στον Μπεν-Γβίρ λέγοντας «Κλείσε το στόμα σου, γενοκτόνο κάθαρμα». Ήταν ένα σύνθημα που έκανε τις συνθήκες στη φυλακή ακόμα πιο δύσκολες. Δεν μετανιώνω καθόλου που φωνάξαμε αυτό το σύνθημα. Νομίζω ότι κάναμε το σωστό. Μείναμε 15 άτομα σε κελιά για 5 άτομα. Στους τοίχους υπήρχαν γραπτά με αίμα, τα διαβάσαμε όλα. Είδαμε τις μητέρες να γράφουν τα ονόματα των παιδιών τους στους τοίχους των κελιών. Στην πραγματικότητα, ζήσαμε λίγο από αυτά που έχουν ζήσει οι Παλαιστίνιοι. Δεν μας έδωσαν καθαρό νερό, μας είπαν να πίνουμε νερό από τις τουαλέτες, δεν φάγαμε για σχεδόν 40 ώρες”.

Ερωτηθείσα σχετικά με τις καταγγελίες ότι ισραηλινοί στρατιώτες προσπάθησαν να βγάλουν τις μαντίλες από ορισμένες γυναίκες που είχαν συλληφθεί, η ακτιβίστρια δήλωσε τα εξής:

“Μας έβγαλαν τα πάντα. Σε σχεδόν κάθε σημείο ελέγχου μας έψαξαν επανειλημμένα. Κοίταξαν μέσα στο στόμα μας, ανάμεσα στα δόντια μας. Προσπάθησαν να μας αντιμετωπίσουν ως τρομοκράτες, αλλά κάθε φορά τους φωνάζαμε κατάμουτρα ότι δεν ήμασταν ένοχοι. Τους λέγαμε κατάμουτρα ότι δεν ήμασταν ένοχοι, ότι δεν είχαμε παραβιάσει κανένα νόμο, αλλά ότι αντίθετα αυτοί ήταν που παραβίαζαν το νόμο, ότι μας είχαν απαγάγει. Αν ήθελαν να μας εκφοβίσουν, δεν τα κατάφεραν. Δεν σταματήσαμε τα συνθήματα μέχρι την τελευταία στιγμή. Λέγεται ότι ο τόπος όπου μας έβαλαν είναι μια φυλακή με υψηλή ασφάλεια. Και εκεί φωνάζαμε συνθήματα”.