Global Sumud Flotilla: Ισπανία και Ιταλία στέλνουν πολεμικά πλοία για παροχή βοήθειας

Την αποστολή πολεμικού πλοίου για να παράσχει βοήθεια στον στολίσκο “Global Sumud Flotilla” ανακοίνωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Νωρίτερα το ίδιο ανακοίνωσε και η Ιταλία.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε απόψε ότι η χώρα του πρόκειται να στείλει ένα πολεμικό πλοίο για να παράσχει βοήθεια στον στολίσκο της αποστολής “Global Sumud Flotilla” που κατευθύνεται στη Λωρίδα της Γάζας, μετά τις καταγγελίες εθελοντών πως δέχθηκαν επίθεση από drones με κρότου – λάμψης και χημικά.

“Ανησυχούμε, για αυτό αναπτύσσουμε ένα πλοίο ώστε να διασφαλίσουμε ότι, εάν χρειαστεί, οι πολίτες μας θα λάβουν βοήθεια και θα μεταφερθούν στην Ισπανία”, ανέφερε ο Σάντσεθ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Νέα Υόρκη.

Το ισπανικό πλοίο πρόκειται να αποπλεύσει αύριο, Πέμπτη.

Η Ιταλία ανακοίνωσε λίγες ώρες νωρίτερα ότι δόθηκε εντολή σε μια φρεγάτα να μεταβεί στην περιοχή όπου βρίσκεται ο στολίσκος.