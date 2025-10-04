Γάζα: Συνεχίζονται οι επιδρομές παρά τις εκκλήσεις Τραμπ – “Ευχόμαστε να πεθάνουμε”

Το σύστημα υγείας στη Γάζα έχει παραλύσει προ πολλού και οι τραυματίες που μεταφέρονται στα νοσοκομεία της Γάζας έπαψαν πλέον να ελπίζουν, όσο το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα.

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ καλεί το Ισραήλ να σταματήσει “αμέσως” τις επιθέσεις και τους βομβαρδισμούς, οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να σπέρνουν τον όλεθρο στη Γάζα.

Σύμφωνα με εργαζόμενους στις υπηρεσίες υγείας και τις τοπικές αρχές, τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από τα πυρά των Ισραηλινών σε όλη τη Γάζα, ενώ ξένα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως μεταξύ των νεκρών είναι και δύο παιδιά, τα οποία έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινή επίθεση με drone σε μια σκηνή στο al-Mawasi, νότια της Γάζας.

Το Al Jazeera μεταδίδει επίσης, πως δύο παιδιά πέθαναν από πείνα και υποσιτισμό τις τελευταίες 24 ώρες.

Οι θάνατοι αυτοί αυξάνουν τον αριθμό των θυμάτων στη Γάζα λόγω της πείνας που προκάλεσε το Ισραήλ σε 459, εκ των οποίων 154 είναι παιδιά.

Την ίδια στιγμή, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ εξέδωσε σήμερα προειδοποίηση για τους κατοίκους της πόλης της Γάζας, αναφέροντας ότι παραμένει μία “επικίνδυνη” ζώνη μάχης.

Παρότρυνε δε τους κατοίκους της πόλης σε μία ανάρτησή του στο Χ να αποφύγουν να κινηθούν προς τα βόρεια της Γάζας ή κοντά σε περιοχές, όπου διεξάγονται πολεμικές επιχειρήσεις.

Ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios είχε νωρίτερα μεταδώσει ότι ο στρατός του Ισραήλ θα πραγματοποιεί επιχειρήσεις αμυντικού χαρακτήρα στη Γάζα μην εφαρμόζοντας το σχέδιο επιθετικής κατάληψης της πόλης.

Καταρρέουν τα νοσοκομεία στη Γάζα – “Ευχόμαστε να πεθάνουμε”

Στο νοσοκομείο Al-Aqsa στο κέντρο της Γάζας, η πίεση για την περίθαλψη των τραυματιών σε ένα παραλυμένο σύστημα υγείας είναι μεγαλύτερη από ποτέ.

“Βρισκόμαστε σε συνεχή πόνο και οι γιατροί και οι νοσοκόμες δεν μπορούν να κάνουν πολλά για εμάς. Νιώθουμε πολύ καταβεβλημένοι. Είμαστε εξαντλημένοι και κουρασμένοι. Τώρα ευχόμαστε να πεθάνουμε“, δήλωσε ο Ammar al-Ghandour, ένας τραυματίας και εκτοπισμένος από το βόρειο τμήμα της Γάζας, στο Al Jazeera.

Κάθε γωνιά αυτού του νοσοκομείου είναι γεμάτη. Στους διαδρόμους, ακόμα και στο πάτωμα, βρίσκονται ασθενείς. Οι γιατροί λένε ότι περιθάλπουν πολύ περισσότερους ανθρώπους από όσους μπορεί να δεχτεί αυτό το νοσοκομείο. Σκηνές που έχουν στηθεί λειτουργούν ως πρόχειρες πτέρυγες, αλλά αντί να ανακουφίζουν την κρίση, και αυτές καταρρέουν υπό την πίεση των αυξημένων αναγκών, ανέφερε η Hind Khoudary του Al Jazeera.

“Μέσα σε αυτές τις τέντες, οι γιατροί δουλεύουν με όσα ελάχιστα διαθέτουν. Είδαμε ασθενείς με σοβαρά τραύματα, κατάγματα, ακόμα και επείγουσες επεμβάσεις να γίνονται κάτω από τις τέντες, επειδή στο νοσοκομείο κάθε κρεβάτι είναι κατειλημμένο”, δήλωσε ο Muhammed Turk, άλλος εκτοπισμένος κάτοικος, στο Al Jazeera.

Οι ιατρικές ομάδες λένε ότι οι ελλείψεις που αντιμετωπίζουν είναι καταστροφικές. Τα αποθέματα απαραίτητων φαρμάκων εξαντλούνται και δεν υπάρχουν αρκετοί γιατροί.

Για τις εκτοπισμένες οικογένειες, το ταξίδι προς τον νότο είχε στόχο να προσφέρει ασφάλεια. Ωστόσο, αντί να βρουν καταφύγιο, οι νοσοκομειακές δομές αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στην ατελείωτη ροή τραυματιών και αναγκών.

Αμπάς: Ζητά άμεση κατάπαυση του πυρός

Ο Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, χαιρέτισε την ανακοίνωση του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, μετά τη μερική συμφωνία της Χάμας χθες το βράδυ.

“Χαιρετίζουμε αυτές τις δηλώσεις, καθώς σηματοδοτούν την προθυμία να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι και να υιοθετηθεί μια εποικοδομητική προσέγγιση κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης φάσης, η οποία απαιτεί από όλους να επιδείξουν το υψηλότερο επίπεδο εθνικής ευθύνης”, δήλωσε ο Αμπάς σε ανακοίνωση που δημοσίευσε το πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο πρόεδρος Αμπάς “επιβεβαίωσε την ετοιμότητα της Παλαιστίνης να συνεργαστεί εποικοδομητικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ από αυτή τη στιγμή, καθώς και με όλους τους ενδιαφερόμενους εταίρους, τους συμπροέδρους της Διεθνούς Ειρηνευτικής Διάσκεψης στη Νέα Υόρκη, τους επικεφαλής των ομάδων εργασίας, το αραβικό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, την Αλγερία, και όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να επιτευχθεί σταθερότητα και μια διαρκής και δίκαιη ειρήνη σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο“.

“Αυτό που έχει σημασία για εμάς τώρα είναι η άμεση δέσμευση για πλήρη κατάπαυση του πυρός, η απελευθέρωση όλων των ομήρων και των κρατουμένων, η επείγουσα παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω των οργανισμών του ΟΗΕ, η διασφάλιση της πρόληψης της εκτόπισης ή της προσάρτησης και η έναρξη της διαδικασίας ανασυγκρότησης”.