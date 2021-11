Γουίλ Σμιθ: Συγκλονίζει στην αυτοβιογραφία του - "Ο πατέρας μου κακοποιούσε τη μητέρα μου, ήθελα να αυτοκτονήσω"

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό όμιλο "Penguin RandomHouse" η αυτοβιογραφία του Γουίλ Σμιθ με τίτλο "Will", την οποία ο γνωστός ηθοποιός έχει παρουσιάσει το τελευταίο διάστημα σε μία σειρά εκδηλώσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το βιβλίο είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικό, καθώς, πέρα από ξεχωριστούς "σταθμούς" της επιτυχημένης του καριέρας μέσα από δημοφιλείς σειρές και ταινίες (Men in Black, Independence Day, Bad Boys, The Fresh Prince of Bel-Air κα), ο ηθοποιός μοιράζεται με τον αναγνώστη και αρκετά σημαντικά σημεία της προσωπικής του ζωής.

Μεταξύ αυτών, η δύσκολη περίοδος των εφηβικών χρόνων και συγκεκριμένα όταν ήταν 13 ετών, όπου αναγκαζόταν να βλέπει συστηματικά τη μητέρα του να κακοποιείται από τον πατέρα του.

Το εξώφυλλο του "Will"

Ο Γουίλ Σμιθ μάλιστα, αποκαλύπτει στο βιβλίο πως, όταν η μητέρα του υποχρεώθηκε να φύγει από το σπίτι, ο ίδιος σκέφτηκε να αυτοκτονήσει. Η αποχώρησή της, όπως γράφε, τον έκανε να νιώθει μοναξιά και ενοχή, για να στραφεί στην αναζήτηση τρόπων με σκοπό να βάλει τέλος στη ζωή του.

"Είχε υποστεί αρκετά. Πήγε στη δουλειά μία μέρα και δεν γύρισε σπίτι. Δεν πήγε μακριά, λίγα τετράγωνα μακριά, στο σπίτι της γιαγιάς μου, αλλά το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο. Είχε φύγει", γράφει και συμπληρώνει: "Σκέφτηκα τα χάπια. Είχα διαβάσει ότι ένα αγόρι είχε χάσει τα πόδια του στις γραμμές του τρένου. Είχα δει στην τηλεόραση ανθρώπους να κόβουν τις φλέβες τους σε μπανιέρα".

Σε άλλο σημείο του βιβλίου, ο Σμιθ αναφέρει πως, κατά τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας, είχε δει αρκετές φορές τον πατέρα του να χτυπά τη μητέρα του: "Την είδα να φτύνει αίμα. Αυτή η στιγμή σε εκείνη την κρεβατοκάμαρα έχει καθορίσει ποιος είμαι, ίσως περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή στη ζωή μου".

Οι γραμμές γίνονται ακόμη πιο δυνατές και συγκινητικές στο σημείο που ο ίδιος τα βάζει ακόμη και με τον εαυτό του για το γεγονός ότι δεν βοήθησε τη μητέρα του: "Ένιωθα πως την απογοήτευα. Πως απέτυχα να την υπερασπιστώ. Πως ήμουν δειλός.. Ως παιδί, πάντα έλεγα στον εαυτό μου ότι μία μέρα, όταν θα ήμουν αρκετά μεγαλύτερος και πιο δυνατός, θα τον σκότωνα".

