Guillermo Mordillo: Πέθανε ο θρύλος κομίστας της αγάπης και του ποδοσφαίρου

Σε ηλικία 86 ετών πέθανε ο Αργεντίνος θρυλικός καρτουνίστας, Γκιγιέρμο Μορντίγιο, στη Μαγιόρκα, όπως μετέδωσε η El Pais.

Έγινε διάσημος τις δεκαετίες του 70 και του 80, όταν έφτασε στο απόγειο της καριέρας του, ενώ ήταν δραστήριος μέχρι τις τελευταίες του μέρες. Οι φιγούρες του έγιναν σήμα κατατεθέν, αναγνωρίσιμες σε όλο τον πλανήτη.

Ανάμεσα σε άλλα, είχε εικονογραφήσει τα παραμύθια του Αίσωπου αλλά και τα παραμύθια του Περό. Τη δεκαετία του '60 συνεργάστηκε με τη Paramount Pictures Studios στη Νέα Υόρκη ενώ αργότερα μετακόμισε στο Παρίσι.

Από το 1976 μέχρι το 1981 τα κόμικς του Μορντίγιο χρησιμοποιήθηκαν από τον Σλοβένο καλλιτέχνη Μίκι Μούστερ για να δημιουργήσει μια σειρά 400 κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους τα οποία στη συνέχεια παρουσιάστηκαν στις Κάννες και μεταφέρθηκαν στην τηλεόραση σε πάνω από 30 χώρες.

Στα τέλη του 70 μετακόμισε στη Μαγιόρκα όπου έγινε πρόεδρος της International Association of Authors of Comics and Cartoons (CFIA). Το χιούμορ του ήταν πάντα λεπτεπίλεπτο και σχολίαζε την καθημερινή, σύγχρονη ζωή. Ακόμη, έγινε ιδιαίτερα αγαπητός μέσα από τις αθλητικές απεικονίσεις του, για διάφορα σπορ, ανάμεσα στα οποία και το ποδόσφαιρο.

Επίσης, συνδέθηκε με τις σιωπηρές απεικονίσεις αισθημάτων, και δη, της αγάπης. Τα έργα του "amore amore" και "Mordillo football cartoons" έγιναν παγκόσμια best sellers. Κατάφερε να ολοκληρώσει πάνω από 2.000 σχέδια χωρίς λόγια, δημιουργώντας κατά μέσο όρο 60 ετησίως.

Παρά τη διεθνή αναγνώριση, παρέμεινε ένας ταπεινός καλλιτέχνης, μιλώντας πάντοτε για το πώς ξεκίνησε από τις φτωχογειτονιές του Μπουένος Άιρες. Στην καριέρα του έκανε μόλις τρεις εκθέσεις. Η τελευταία έγινε στη Μαγιόρκα το 1989 με τα έσοδα να πηγαίνουν στις έρευνες για τη θεραπεία και αποκατάσταση παιδιών με αυτισμό.

Χαρακτηριστικό του πόσο αγαπητός ήταν, είναι το γεγονός πως χιλιάδες άνθρωποι ανά τον κόσμο έσπευσαν να του πουν "αντίο" μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.