H Gisèle Pelicot επιστρέφει στο δικαστήριο – Ο λόγος

Στο Εφετείο της Νιμ θα βρεθεί από τη Δευτέρα (6/10) η 72χρονη Γαλλίδα Gisèle Pelicot, επιζώσα σεξουαλικής κακοποίησης και σύμβολο θάρρους για τα θύματα έμφυλης βίας.

Η Gisèle Pelicot, επιζώσα χρόνιας σεξουαλικής κακοποίησης από τον σύζυγό της και δεκάδες άγνωστους άνδρες, που πέρσι αναδείχθηκε για το θάρρος και τη γενναιότητά της και κατάφερε να αντιμετωπίσει δικαστικά τους κακοποιητές της, ξεσηκώνοντας ένα ευρύ κύμα συμπαράστασης τόσο στη Γαλλία όσο και διεθνώς, θα βρεθεί ξανά στο Εφετείο της Νιμ τη Δευτέρα (6/10), καθώς ένας από τους 51 καταδικασθέντες για τον βιασμό της δικάζεται εκ νέου, μετά από έφεση που άσκησε κατά της πρωτόδικης απόφασης.

Ο συνήγορός της, Αντουάν Καμί, δήλωσε ότι θα προτιμούσε η κ. Pelicot “να αποφύγει την ταλαιπωρία μιας νέας διαδικασίας”, όμως θα είναι παρούσα “για να πει ξεκάθαρα ότι βιασμός είναι βιασμός – δεν υπάρχει “μικρός” βιασμός”.

Ο 44χρονος οικοδόμος Χουσαμεττίν Ντογάν είχε καταδικαστεί σε 9 χρόνια φυλάκισης για τον βιασμό της 72χρονης ενώ εκείνη ήταν αναίσθητη.

Όπως έγινε γνωστό στην πρώτη δίκη, ο 44χρονος γνώρισε διαδικτυακά τον τότε σύζυγο της 72χρονης, Ντομινίκ Πελικό, και το ίδιο βράδυ βρέθηκε στο σπίτι του ζευγαριού, λέγοντας στη σύζυγό του ότι θα έβγαινε έξω.

Στη δίκη είχε υποστηρίξει πως πίστευε “ήταν απλώς ένα παιχνίδι”. “Δεν είμαι βιαστής, αυτό είναι πολύ βαρύ για να το αντέξω”, είπε επίσης.

Ο 44χρονος κατηγορούμενος άσκησε έφεση κατά της απόφασης καταδίκης του και τη Δευτέρα (6/10) θα ξεκινήσει η σχετική διαδικασία στο Εφετείο της Νιμ στη νότια Γαλλία, η οποία πρόκειται να διαρκέσει τέσσερις ημέρες.

Σημειώνεται ότι αρχικά 17 από τους 51 καταδικασθέντες για τη σεξουαλική κακοποίηση της Pelicot είχαν ασκήσει έφεση, αλλά οι 16 υποχώρησαν. Η μοναδική που έμεινε προς εκδίκαση είναι αυτή του 44χρονου καταδικασθέντα οικοδόμου.

Κριτική στη Γαλλική Δικαιοσύνη

Η Gisèle Pelicot, πρώην στέλεχος logistics, είχε παραιτηθεί από το δικαίωμα της ανωνυμίιας της και είχε απαιτήσει η δίκη να γίνει δημόσια, για να αναδειχθεί η διάσταση των βιασμών υπό την επήρεια ουσιών. «Η ντροπή δεν είναι δική μας, είναι δική τους», είχε πει.

Η υπόθεση προκάλεσε οργή διεθνώς, αλλά –όπως επισημαίνουν οργανώσεις και νομικοί– ανέδειξε πόσο εκτεταμένη παραμένει η σεξουαλική βία.

Πρόσφατα, 46χρονος στη Νορμανδία καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκιση για τον επαναλαμβανόμενο βιασμό της συντρόφου του ενώ κοιμόταν. Όπως και στην υπόθεση Pelicot, οι αρχές εντόπισαν βίντεο στις ηλεκτρονικές συσκευές του.

Την ίδια ώρα, η γαλλική Δικαιοσύνη δέχεται αυξανόμενη κριτική για τον χειρισμό υποθέσεων βιασμού. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταδίκασε φέτος τη Γαλλία για παραβίαση δικαιωμάτων τριών εφήβων που κατήγγειλαν βιασμό, ενώ σε άλλη υπόθεση βοηθού φαρμακοποιού κρίθηκε ότι παραβιάστηκε η Ευρωπαϊκή Σύμβαση.

Έκθεση του Ανώτατου Συμβουλίου για την Ισότητα επισημαίνει ότι, παρά την τριπλάσια αύξηση καταγγελιών μετά το #MeToo, ελάχιστες υποθέσεις φτάνουν στο ακροατήριο και οι καταδίκες αντιστοιχούν μόλις στο 3,3% των καταγγελιών.

Πάνω από 130 φεμινιστικές συλλογικότητες απαιτούν συνολική μεταρρύθμιση: περισσότερη χρηματοδότηση, ουσιαστική στήριξη των θυμάτων και πρόληψη. Η Αν-Σεσίλ Μεϊλφέρ (Fondation des Femmes) μιλά για «ηλεκτροσόκ» που προκάλεσε η υπόθεση Pelicot, αλλά χωρίς επαρκή πολιτική ανταπόκριση και με «σοβαρές δυσλειτουργίες» στο σύστημα.

Το γαλλικό Κοινοβούλιο εξετάζει τροποποίηση του νόμου, ώστε να ενσωματωθεί ορισμός του βιασμού που βασίζεται ρητά στη συναίνεση.

Η βουλεύτρια των Πρασίνων, Μαρί-Σαρλότ Γκαρέν, υποστηρίζει ότι η υπόθεση άλλαξε τον δημόσιο διάλογο γύρω από τη συναίνεση, ωστόσο «η αλλαγή διατύπωσης δεν φτάνει»: απαιτείται «επανάσταση» στον τρόπο που το κράτος αντιμετωπίζει τους/τις επιζώντες/επιζώσες.