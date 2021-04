H γυναίκα με τα πιο μακριά νύχια όλων των εποχών - Τα έκοψε μετά από 3 δεκαετίες

Η Αϊάννα Ουίλιαμς εδώ και τέσσερα χρόνια είχε να περηφανεύεται για το παράξενο ρεκόρ της. Το 2017, όταν και έγινε η καταγραφή στο ρεκόρ Γκίνες, τα νύχια της είχαν συνολικό μήκος 5,7 μέτρα. Τέσσερα χρόνια αργότερα, η Αμερικανίδα αποφάσισε να τα κόψει, για πρώτη φορά, ύστερα από 29 χρόνια, όπως η ίδια δήλωσε.

ADVERTISING

Η Ουίλιαμς αποφάσισε να κόψει τα νύχια της, διότι όπως η ίδια εξήγησε, της προκαλούσαν ανείπωτες δυσκολίες στο να πραγματοποιήσει ακόμα και τις πιο απλές ρουτίνες τηνς καθημερινότητας. Τόνισε πάντως, πως ένοιωθε συγκίνηση που θα αποχωριζόταν τα "μωρά" της, όπως περιέγραψε τα νύχια της, ενώ χρειαζόταν περίπου δυο μπουκάλια βερνίκι νυχιών κάθε φορά που επέλεγε να τα βάψει. Τα νύχια της Ουίλαμς θα βρεθούν σε προτομή στο μουσείο 'Believe It Or Not' της Φλόριντα.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις