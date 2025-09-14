H NASA εντόπισε νέο νησί στην Αλάσκα μετά την υποχώρηση παγετώνα

Η τήξη του παγετώνα Άλσεκ αποκάλυψε ένα νησί 5 τ.χλμ. στη λίμνη Άλσεκ, με δορυφορικές εικόνες να καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τη θεαματική αναδιαμόρφωση του τοπίου στην Αλάσκα.

Ένα νέο νησί έκανε την εμφάνισή του στη νοτιοανατολική Αλάσκα, καθώς η συνεχιζόμενη υποχώρηση του παγετώνα Άλσεκ απομόνωσε ένα μικρό βουνό, το Prow Knob, που μέχρι πρόσφατα αποτελούσε τμήμα της ξηράς.

Σύμφωνα με τη NASA, δορυφορικές εικόνες Landsat που συγκρίνουν την περιοχή από το 1984 έως τον Αύγουστο του 2025 δείχνουν με εντυπωσιακή λεπτομέρεια τη μεταμόρφωση του τοπίου.

Ο παγετώνας έχει υποχωρήσει πάνω από 5 χιλιόμετρα τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, δημιουργώντας και επεκτείνοντας τη λίμνη Άλσεκ, η οποία έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε μέγεθος – από 45 σε 75 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Το νεοσύστατο νησί έχει έκταση περίπου 5 τετραγωνικών χιλιομέτρων και, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις, σχηματίστηκε μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα το καλοκαίρι του 2025. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η αποσύνδεση του παγετώνα από το Prow Knob τον καθιστά πιο ασταθή και ευάλωτο σε αποκολλήσεις μεγάλων όγκων πάγου.

Η NASA επισημαίνει ότι το φαινόμενο αντανακλά τον επιταχυνόμενο ρυθμό λιωσίματος των παγετώνων στην περιοχή, ο οποίος όχι μόνο αλλάζει ριζικά το τοπίο αλλά και επηρεάζει την υδρολογία και τα οικοσυστήματα της Αλάσκας σε μια περίοδο που η κλιματική κρίση γίνεται όλο και πιο ορατή.