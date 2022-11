H "πικάντικη" NSFW ανάρτηση του Έλον Μασκ προς τον Τραμπ, για να γυρίσει στο Twitter

Ο Έλον Μασκ δημοσίευσε ένα "not safe for work" meme στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, για να απαντήσει στην αναβαλλόμενη επιστροφή του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης το οποίο και ελέγχει.

Ο ιδιοκτήτης του Twitter προσπαθεί με κάθε τρόπο να κάνει τον Τραμπ να ενεργοποιηθεί εκ νέου στην πλατφόρμα, καθώς "ζυγίζει" πως κάτι τέτοιο θα ήταν προς όφελός του, μιας και συνεχίζεται η μαζική αποχώρηση χρηστών. Πρόσφατα, ο Μασκ επανέφερε τον λογαριασμό του Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter, αφού πρώτα πραγματοποίησε μια δημοσκόπηση μέσα από τον λογαριασμό του, με την πλειοψηφία των ψηφοφόρων να τάσσονται υπέρ της επιστροφής.

Για την ώρα ο Τραμπ φέρεται να απέχει από το Μέσο, με τον Μασκ να δημοσιεύει το παρακάτω μιμίδιο για να τον "τσιγκλήσει".

Δεν έχει αποσαφηνιστεί αν το παραπάνω meme είναι δημιουργίας του ίδιου του Μασκ, ωστόσο πρόκειται για σκίτσο του διάσημου Milo Manara όπου έχει προστεθεί το σήμα του Twitter. Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Τραμπ που θα διεκδικήσει εκ νέου το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών δήλωσε σε πάνελ στην ετήσια συνάντηση ηγεσίας του Ρεπουμπλικανικού Εβραϊκού Συνασπισμού, πως "δε βλέπει τον λόγο" για να επιστρέψει στο εν λόγω μέσο δικτύωσης. Πρόσθεσε πως θα παραμείνει ενεργός στο Truth Social, τη δική του πλατφόρμα.

Η αναστολή λειτουργίας του λογαριασμού του Τραμπ AP

Υπενθυμίζεται πως μετά τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο, το Twitter, όπως και άλλες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αναθεώρησε πλήρως τις πρακτικές του και υιοθέτησε πιο αυστηρές θέσεις σχετικά με το ποιοι τύποι αναρτήσεων ή tweets ήταν πλέον αποδεκτοί. Με αυτόν τον τρόπο, το κοινωνικό δίκτυο μπλόκαρε οριστικά πολλούς λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένου του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και μελών του ρατσιστικού και εξτρεμιστικού κινήματος QAnon.

Μια επιστροφή του Τραμπ στο Twitter θα εγκυμονούσε και οικονομικούς κινδύνους για τον Μασκ, καθώς πολλοί διαφημιστές, όπως η General Motors (GM), Audi κ.α. θα μπορούσαν να αναστείλουν τη δράση τους στο μέσο, αντιδρώντας εμφατικά.

Σε κάθε περίπτωση πολλοί είναι εκείνοι που κατακεραύνωσαν την ανάρτηση του Μασκ που συνοδευόταν από τη φράση "και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν" (And lead us not into temptation) απαντώντας του πως οι υπάλληλοί του θα του έλεγαν, "τον άρτον ημών τον επιούσιον, δος ημίν σήμερον". Αυτό έρχεται φυσικά σε συνέχεια των απολύσεων και περικοπών στη πλατφόρμα, καθώς ο Μασκ "έκοψε" περίπου το 50% των 7.500 εργαζομένων της εταιρείας με το "καλημέρα" της νέας διοίκησης, ενώ ακολούθησαν αλυσιδωτές παραιτήσεις μετά τα νέα ήθη και νόμους που θέλησε να βάλει σε εφαρμογή.

Ο Μασκ έδωσε άλλωστε στο εναπομείναν προσωπικό ένα τελεσίγραφο, με το οποίο τους ζητούσε να συναινέσουν σε ένα πιο "απαιτητικό" εργασιακό περιβάλλον ή να παραιτηθούν, λαμβάνοντας αποζημίωση. Εκτιμάται ότι περίπου 2.000 άτομα επέλεξαν να παραιτηθούν ως τώρα, με τις περικοπές να συνεχίζονται και το μέλλον της πλατφόρμας, να είναι ακόμη εν αμφιβόλω.

Τη Δευτέρα, υπάλληλος της εταιρείας δήλωσε μάλιστα στον Guardian πως το Twitter έχει "50% πιθανότητα να καταρρεύσει μέσα στη διάρκεια του Μουντιάλ", λόγω της έλλειψης προσωπικού. "Αν είμαστε τυχεροί, θα ανακάμψει με ελάχιστη διαταραχή", είπε. Η υψηλή επισκεψιμότητα θα μπορούσε να αποβεί σημαντική δοκιμασία για το νέο Twitter 2.0, παραδέχθηκε ο Μασκ, σύμφωνα με τον Guardian.

