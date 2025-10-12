Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει διεθνή σύνοδο για τη Γάζα παρουσία Τραμπ και Σίσι

Η Αίγυπτος επιβεβαιώνει πως φιλοξενεί σύνοδο για την ειρήνη στη Γάζα αύριο Δευτέρα με συμπροέδρους τον πρόεδρο της χώρας Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και αυτόν των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ

Οι πρόεδροι της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συμπροεδρεύσουν την Δευτέρα (13/10) μετά το μεσημέρι στην αιγυπτιακή λουτρόπολη Σαρμ ελ Σέιχ σε «σύνοδο ειρήνης» για τη Γάζα, με παρόντες «τους ηγέτες 20 και πλέον χωρών», γνωστοποίησε το βράδυ του Σαββάτου, με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, η αιγυπτιακή προεδρία.

«Η σύνοδος έχει σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει νέα σελίδα περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας», αναφέρει η ανακοίνωση, που δημοσιοποιήθηκε τη δεύτερη ημέρα της κατάπαυσης του πυρός του Ισραήλ και της Χαμάς.

Ποιοι θα συμμετέχουν στη σύνοδο για τη Γάζα

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες θα συμμετάσχει στη Σύνοδο, ανακοίνωσε χθες βράδυ εκπρόσωπός του.

Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ, ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα ταξιδέψει επίσης στην Αίγυπτο για τη σύνοδο, «ιστορική καμπή για την περιοχή έπειτα από δυο χρόνια πολέμου και αιματοχυσίας».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν θα βρίσκεται αύριο στην Αίγυπτο για να επιδείξει την «υποστήριξή (του) στην εφαρμογή της συμφωνίας που παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο (των ΗΠΑ) Τραμπ για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα» ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, είχε ήδη αναγγείλει νωρίτερα χθες Σάββατο το Ελιζέ.

Ο κ. Μακρόν θα συζητήσει «με εταίρους τα επόμενα βήματα της εφαρμογής του σχεδίου ειρήνης», πρόσθεσε η γαλλική προεδρία.

Οι πρωθυπουργοί της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και της Ιταλίας Τζόρτζα Μελόνι αναμένονται επίσης στην Αίγυπτο.

Από την πλευρά της η Χαμάς ανακοίνωσε πως δεν θα συμμετάσχει στην επίσημη υπογραφή της συμφωνίας. «Όσον αφορά την επίσημη υπογραφή, δεν θα είμαστε παρόντες», είπε ανώτερο στέλεχος του κινήματος, ο Χοσάμ Μπαντράν, σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο, προσθέτοντας πως θα εκπροσωπηθεί από τους «μεσολαβητές», το Κατάρ και την Αίγυπτο.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει δώσει καμιά ένδειξη για το εάν θα συμμετάσχει ή όχι στη σύνοδο.

Σημειώνεται πως, έως το πρωί αύριο Δευτέρα, με βάση τη συμφωνία του Ισραήλ και της Χαμάς, 48 όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, θα επιστρέψουν στο Ισραήλ.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ αναμένεται να απελευθερώσει 250 «κρατούμενους για λόγους ασφαλείας», καθώς και άλλους 1.700 Παλαιστίνιους που αιχμαλωτίστηκαν από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας μετά το ξέσπασμα του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023.