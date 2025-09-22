Η αναγνώριση της Παλαιστίνης βαθαίνει το χάσμα Ισραήλ – Δύσης

Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς και Αυστραλία αναγνώρισαν το παλαιστινιακό κράτος, κίνηση που φαίνεται να βαθαίνει τις διπλωματικές ρωγμές που υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η απόφαση τριών μελών της συμμαχίας «Five Eyes» –του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά και της Αυστραλίας– να αναγνωρίσουν επίσημα παλαιστινιακό κράτος, ανοίγει νέο κύκλο έντονων διεθνών αναταράξεων, την ώρα που το Ισραήλ εξετάζει αντίποινα μέσω εποικισμών εδαφών στη Δυτική Όχθη.

Ανάλυση της βρετανικής εφημερίδας The Guardian, αναφέρει πως πρόκειται για μια κίνηση που θα βάθαινε την αντιπαράθεση με την Ευρώπη, θα όξυνε τις σχέσεις με τον αραβικό κόσμο και θα έφερνε τις ΗΠΑ σε ακόμη πιο δύσκολη θέση απέναντι στους συμμάχους τους, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εξακολουθεί να στηρίζει τον Νετανιάχου στον πόλεμο στη Γάζα.

Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, η Ουάσινγκτον είχε προειδοποιήσει εκ των προτέρων τους συμμάχους της ότι το Ισραήλ θα αντιδράσει «συμβολικά». Ωστόσο, κορυφαίοι αξιωματούχοι αναγνωρίζουν πως η ισραηλινή απάντηση μπορεί να απειλήσει κομβικές πρωτοβουλίες των ΗΠΑ, όπως οι Συμφωνίες του Αβραάμ, που είχαν στόχο την εξομάλυνση σχέσεων Ισραήλ–αραβικού κόσμου αλλά σήμερα μοιάζουν εύθραυστες.

Γαλλία και η Σαουδική Αραβία οργανώνουν σύνοδο για τη λύση των δύο κρατών

Η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία θα προεδρεύσουν σήμερα, Δευτέρα (22/9) σε σύνοδο για τη λύση των δύο κρατών – ενός ισραηλινού και ενός παλαιστινιακού—στην οποία θα συμμετάσχουν δεκάδες χώρες πολλές από τις οποίες αναμένεται να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης.

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ θα μποϊκοτάρουν τη σύνοδο, προειδοποίησε ο Ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ Ντάνι Ντανόν, χαρακτηρίζοντάς την «τσίρκο». «Δεν πιστεύουμε ότι βοηθά. Πιστεύουμε ότι στην πραγματικότητα ανταμείβει την τρομοκρατία», δήλωσε την Πέμπτη.

Η σύνοδος, που διεξάγεται λίγο πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, πραγματοποιείται αφού το Ισραήλ εξαπέλυσε ευρεία, χερσαία, στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της πόλης της Γάζας, ενώ οι προοπτικές για την επίτευξη εκεχειρίας με τη Χαμάς μοιάζουν μηδαμινές.

Εν μέσω της εντατικοποίησης των επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Γάζα και της κλιμάκωσης της βίας από Ισραηλινούς εποίκους εναντίον Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη αυξάνεται η αίσθηση του επείγοντος για την ανάληψη δράσης, προτού η λύση των δύο κρατών πάψει να είναι εφικτή.

Τα σχέδια Νετανιάχου

Στελέχη της ακροδεξιάς κυβέρνησης του Ισραήλ έχουν ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι εξετάζουν ακόμη και ένα «μαξιμαλιστικό» σχέδιο προσάρτησης έως και του 82% της Δυτικής Όχθης.

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ ζήτησε άμεσες ενέργειες για επιβολή «ισραηλινής κυριαρχίας στη Ιουδαία και Σαμάρεια», όπως ονομάζουν οι σκληροπυρηνικοί τη Δυτική Όχθη.

Ακόμη κι αν δεν υιοθετηθεί στο σύνολό της, ο Νετανιάχου δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε συμβολική κίνηση προσάρτησης, πιθανόν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Μια τέτοια ενέργεια θα εξόργιζε αραβικές χώρες που μόλις πριν από πέντε αναγνώρισαν το Ισραήλ, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν.

Οι Βρυξέλλες, παράλληλα, εμφανίζονται διατεθειμένες να πιέσουν με νέες κυρώσεις ή και εμπορικά μέτρα, σε μια στιγμή που οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να πουλήσουν εξοπλισμούς δισεκατομμυρίων στο Ισραήλ.

Ο ίδιος ο Νετανιάχου, σε ομιλία του για την επέκταση του αποικιακού έργου Ε1 που διχοτομεί ουσιαστικά τη Δυτική Όχθη, δήλωσε κατηγορηματικά: «Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος». Στο ίδιο μήκος κύματος και ο υπουργός Οικονομικών Σμοτριτς, που πρόσφατα μίλησε για οριστική «ταφή» της ιδέας της λύσης των δύο κρατών.

Την ίδια ώρα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ υποστήριζε ότι η αναγνώριση αποσκοπεί στην «αναζωογόνηση της ελπίδας για ειρήνη».

Όμως το Ισραήλ δείχνει αποφασισμένο να κινηθεί στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση, βαθαίνοντας το χάσμα με τη Δύση και ανοίγοντας ένα νέο, αβέβαιο κεφάλαιο στη Μέση Ανατολή.