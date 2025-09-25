Η ασυνήθιστη διαδρομή του Νετανιάχου για τις ΗΠΑ – Γιατί έκανε παράκαμψη

Μια ασυνήθιστη διαδρομή ακολούθησε το αεροσκάφος που μεταφέρει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου στις ΗΠΑ, χωρίς να έχει γίνει γνωστός ο λόγος.

Σύμφωνα με το CNN, η παράκαμψη αυτή έγινε σε μια προσπάθεια να αποφύγει χώρες που θα μπορούσαν να εκτελέσουν το ένταλμα σύλληψης εις βάρος του για φερόμενα εγκλήματα πολέμου.

Ο Νετανιάχου αναχώρησε από το Τελ Αβίβ το βράδυ της Τετάρτης με προορισμό τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, η πτήση του, η οποία υπό κανονικές συνθήκες θα περνούσε πάνω από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, ακολούθησε μια διαδρομή κατά μήκος της Μεσογείου και πάνω από το Στενό του Γιβραλτάρ, σύμφωνα με ιστότοπους παρακολούθησης πτήσεων.

Η πτήση πέρασε για λίγο πάνω από την Ελλάδα και την Ιταλία, σύμφωνα με το FlightRadar24, αλλά απέφυγε πλήρως τον εναέριο χώρο της Γαλλίας και της Ισπανίας, γεγονός που επιμήκυνε τη διάρκεια του ταξιδιού.

Το Γραφείο του Νετανιάχου δεν έχει εξηγήσει δημόσια γιατί επιλέχθηκε αυτή η ασυνήθιστη διαδρομή.

Διπλωματική πηγή από τη Γαλλία δήλωσε ότι είχαν αποδεχθεί αίτημα του Ισραήλ για πτήση πάνω από τον γαλλικό εναέριο χώρο. «Τελικά αποφάσισαν να ακολουθήσουν άλλη διαδρομή και δεν γνωρίζουμε τον λόγο», είπε ο διπλωμάτης.

Υπενθυμίζεται ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) είχε εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου τον περασμένο Νοέμβριο για εγκλήματα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας. Αν ο Νετανιάχου πετούσε πάνω από ευρωπαϊκές χώρες που είναι μέλη του ΔΠΔ, θα μπορούσε να αναγκαστεί να προσγειωθεί και να συλληφθεί.

Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μέλη του ΔΠΔ.