Η διευθύντρια της Διεθνούς Εκστρατείας για την Κατάργηση των Πυρηνικών, στην Ελλάδα

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 16 Σεπτεμβρίου, στις 12:00 στο ΕΤΕΡΟΝ. κεντρική ομιλήτρια θα είναι η εκτελεστική διευθύντρια της ICAN, Melissa Parke.

Με αφορμή τα 80 χρόνια από την χρήση πυρηνικών βομβών από τις ΗΠΑ στις Ιαπωνικές πόλεις Χιροσίμα και Ναγκασάκι, στις 16 Σεπτεμβρίου, στις 12:00 στον φιλόξενο χώρο του ΕΤΕΡΟΝ – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, Λεωκορίου 38-40, θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου με θέμα:

“Πόλεμος, απειλές και συγκρούσεις: Η Συνθήκη Απαγόρευσης των Πυρηνικών Όπλων ως εργαλείο Ειρήνης. “

Στην συνέντευξη Τύπου κεντρική ομιλήτρια θα είναι η εκτελεστική διευθύντρια της ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, Nobel Peace Prize 2017), κα. Melissa Parke.

Η κα. Parke έχει υπάρξει υπουργός Διεθνούς Ανάπτυξης της Αυστραλίας και πρώην βουλευτής του Αυστραλιανού Εργατικού Κόμματος από το 2007 έως το 2016. Περισσότερα για την κα. Parke μπορείτε να βρείτε εδώ

Την συνέντευξη Τύπου διοργανώνουν οι 3 Ελληνικές οργανώσεις που αποτελούν εταίρους στην ICAN: IPPNW Ελληνικός Κλάδος, Ελληνικό Δίκτυο Φίλοι της Φύσης και Κόσμος Χωρίς Πολέμους και Βία.

Η συνέντευξη Τύπου θα συντονίζεται από το Ελληνικό Γραφείο του Διεθνούς Ειδησεογραφικού Πρακτορείου Pressenza.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε στο 6949401458.

Με εκτίμηση,

Μαρία Σωτηροπούλου, γιατρός συγγραφέας, Πρόεδρος του Ελληνικού κλάδου της IPPNW

Κώστας Φωτεινάκης, Πρόεδρος Ελληνικό Δίκτυο «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ»/Naturefriends Greece

Νίκος Στεργίου, Πρόεδρος ΔΣ, «Κόσμος Χωρίς Πολέμους & Βία» Ελληνικό γραφείο