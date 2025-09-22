Η δολοφονία του Κερκ και το μέλλον του MAGA

Πώς μπορεί η δολοφονία του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ να επηρεάσει το μέλλον του κινήματος MAGA και τα μηνύματα του Τραμπ.

Το βράδυ της Κυριακής κηδεύτηκε σε μια μεγαλοπρεπή τελετή, στο κατάμεστο στάδιο της Αριζόνας με την παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ ο ακροδεξιός Τσάρλι Κερκ, που συνδέθηκε σε μεγάλο βαθμό με τη γιγάντωση του κινήματος MAGA (Make America Great Again) και την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο για μια δεύτερη θητεία.

Το «παρών» έδωσαν στη νεκρώσιμη τελετή και άλλοι εξέχοντες Ρεπουμπλικάνοι, όπως ο αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο -οι οποίοι εκφώνησαν ομιλίες- αλλά και ο Έλον Μασκ.

Αν και η σύζυγος του δολοφονηθέντος, Έρικα Κερκ, ανέφερε στον επικήδειό της, ότι συγχωρεί τον δολοφόνο του, ο Τραμπ διαφώνησε μαζί της και -πιστός στα πιστεύω και τις συνήθειές του- ήταν πάλι διχαστικός, αν όχι εμπρηστικός.

«Ήταν μια προσπάθεια να ενισχύσει την ενότητα του MAGA, μετά τον θάνατο της ηγετικής του φιγούρας;» διερωτάται το CNN σε ανάλυσή του.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή: Τι είναι το MAGA.

Το MAGA (“Make America Great Again”) είναι ένα πολιτικό κίνημα που ξεκίνησε με τον Ντόναλντ Τραμπ το 2016. Εκφράζει εθνικιστικές, συντηρητικές και αντισυστημικές απόψεις, δίνοντας έμφαση στην αμερικανική ταυτότητα, την ασφάλεια των συνόρων, την οικονομική προστασία και την αντίθεση στην πολιτική ορθότητα. Υποστηρικτές του βλέπουν τον Τραμπ ως μαχητή ενάντια στις ελίτ και υπέρ του “ξεχασμένου Αμερικανού”. Αντίπαλοί του το θεωρούν απειλή για τη δημοκρατία.

«Εγώ μισώ τους αντιπάλους μου»: Το μήνυμα Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, στη νεκρώσιμη ακολουθία για τον Κερκ, θέλησε να καταστήσει σαφές στον κόσμο ότι η δολοφονία του δεν θα τον επηρεάσει ούτε θα τον ωθήσει να αλλάξει τακτική και να γεφυρώσει το πολιτικό χάσμα στις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε με σαφήνεια ότι “η συγχώρεση και η ενότητα είναι για άλλους”, και ότι θα χρησιμοποιήσει τη δολοφονία του Κερκ για να εντείνει τις προσπάθειές του να επιβάλλει προσωπική εξουσία.

Επιβεβαίωσε, λοιπόν, ότι η άμεση πολιτική συνέπεια της δολοφονίας του Κερκ θα είναι μεγαλύτερη πολιτική διαφωνία.

Ο πρόεδρος περιέγραψε τον ιδρυτή του Turning Point USA ως «έναν ιεραπόστολο με ευγενικό πνεύμα και μεγάλο σκοπό».

«Δεν μισούσε τους αντιπάλους του. Ήθελε το καλύτερο για αυτούς», είπε ο Τραμπ. «Αυτό είναι το σημείο που διαφώνησα με τον Τσάρλι. Μισώ τον αντίπαλό μου. Και δεν θέλω το καλύτερο γι’ αυτούς» παραδέχτηκε.

Στη συνέχεια προειδοποίησε ότι θα απαντήσει στη δολοφονία του Κερκ με καταστολή των «ριζοσπαστικών» αριστερών ομάδων που κατηγορεί για τη διάδοση της βίας κατά των συντηρητικών. Επέκρινε τα ΜΜΕ και τους προοδευτικούς, υποσχέθηκε να εντείνει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση του εγκλήματος και επανέλαβε -για χιλιοστή φορά- ότι “του έκλεψαν τις εκλογές του 2020“.

Με το να δηλώνει δημόσια πόσο διαφέρει από τον Κερκ — ο οποίος προσπαθούσε να αλληλεπιδράσει με σεβασμό με τους αντιπάλους του και ήταν υπέρμαχος της ελευθερίας του λόγου — ο Τραμπ, σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα, έκανε σαφές στους Αμερικανούς ότι δεν είναι ηγέτης όλου του λαού -και δεν τον ενδιαφέρει ούτε να το προσποιηθεί.

Η ειλικρίνεια του Τραμπ μπορεί να απογοήτευσε κάποιους από τους Ρεπουμπλικάνους συναδέλφους του και πολλούς εκτός του κόμματος. Αλλά κανείς δεν μπορεί να πει ότι ήταν έκπληξη.

Κόσμος στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ AP

Μια εσωτερική ματιά στην εξέλιξη του κινήματος MAGA

Μέχρι να μιλήσει ο Τραμπ, η κηδεία του Κερκ ήταν ουσιαστικά μια ακτινογραφία του κινήματος Make America Great Again και των πιθανών νέων κατευθύνσεών του.

Εκτός από τον πόνο της απώλειας του Κερκ, υπήρχε και η αίσθηση ότι οι υποστηρικτές του συσπειρώνονται, καθώς το Turning Point USA προετοιμάζεται να γίνει ακόμα ισχυρότερη δύναμη σφυρηλατημένη από το μαρτύριο του ιδρυτή του.

Ο Τζέι Ντι Βανς και ο Μάρκο Ρούμπιο φάνηκαν “διαβασμένοι” στους επικηδείους τους και είχαν έντονη αναφορά στην ενίσχυση του θρησκευτικού συναισθήματος.

Ο Βανς απέδωσε στον Κερκ το ότι τον ανέδειξε από την αφάνεια στην αντιπροεδρία και είπε ότι ο φίλος του μεταμόρφωσε τον συντηρητισμό στην εποχή του. «Για τον Τσάρλι, θα πδηγήσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής προς τη μεγαλειότητα. Για τον Τσάρλι, δεν θα συρρικνωθούμε, δεν θα φοβηθούμε και δεν θα απογοητευτούμε, ακόμα κι όταν κοιτάζουμε την κάννη ενός όπλου».

«Ήταν σημαντικός», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο για τον Κερκ. «Και θα είναι πιο σημαντικός από ποτέ»,πρόσθεσε, αναγορεύοντάς τον μετά το θάνατό του, σε φάρο για την μελλοντική πορεία του συντηρητισμού.

Η Έρικα Κερκ υποσχέθηκε να ηγηθεί του Turning Point προς τιμή του συζύγου της. Είπε ότι ο κόσμος «χρειάζεται μια ομάδα που θα καθοδηγεί τους νέους ανθρώπους μακριά από τον δρόμο της δυστυχίας και της αμαρτίας».

Τι ακολουθεί

Πολλοί ομιλητές στην κηδεία εξήγησαν πόσο σημαντικός ήταν ο Κερκ για τη νίκη του Τραμπ στις εκλογές του 2024.

Η Σούζι Γουάιλς, η επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, επαίνεσε το ταξίδι του Κερκ στα φιλελεύθερα πανεπιστημιακά campus και είπε ότι είχε φέρει νέους ανθρώπους στο κίνημα και «τους έκανε να νιώθουν ότι ανήκουν κάπου».

Πάντως, μετά τον θάνατο του Κερκ, πλανώνται ερωτήματα για το μέλλον του MAGA.

Αν ο Κερκ ήταν τόσο σημαντικός όσο όλοι λένε — και τα δεδομένα μετά τις εκλογές δείχνουν ότι πράγματι έφερε κρίσιμους ψηφοφόρους στον Τραμπ — ποιος μπορεί να “μπει στα παπούτσια του”; Αυτό είναι ιδιαίτερα επείγον για τους Ρεπουμπλικάνους στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, όταν οι στρατιές των νέων ψηφοφόρων του Κερκ είναι πιθανό να είναι λιγότερο ενεργές από ό,τι σε μια προεδρική εκστρατεία.

Επίσης, ίσως πρέπει να αναρωτηθούν αν θα προτιμούσε η χώρα την πολιτική συζήτηση με σεβασμό για την οποία επαινέθηκε ο Κερκ την Κυριακή, αντί για την βαθύτερη αυταρχικότητα του προέδρου.

Πολλοί προοδευτικοί απεχθάνονται τις πολιτικές θέσεις του Κερκ. Ήταν ένας σφοδρός υποστηρικτής του MAGA με σκληροπυρηνικές θέσεις για τα όπλα και την άμβλωση. Οι Δημοκράτες θα ήθελαν να βρουν κάποιον με μισή από την ικανότητα του Κερκ στο να προσεγγίζει νέους ψηφοφόρους, να ανοίγει νέες πολιτικές ομάδες και να γεφυρώνει τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ κομμάτων.

«Έκανες μια καλή πορεία, φίλε μου. Σε αγαπώ. Εμείς το έχουμε από εδώ», είπε ο Βανς στο τέλος της ομιλίας του.

Αν αυτό το τελευταίο είναι αλήθεια, θα έχει τεράστιες συνέπειες για το μέλλον της αμερικανικής πολιτικής.