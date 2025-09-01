Η εγκάρδια συνάντηση Ερντογάν με Πούτιν – Τι είπαν στη Σανγκάη

Συνάντηση πραγματοποίησαν ο Βλάντιμιρ Πούτιν και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης

Συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της 25ης Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης.

Ο Τούρκος πρόεδρος προσκάλεσε τον Ρώσο ομόλογό του να επισκεφθεί την Τουρκία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι οι σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της Ρωσίας συνεχίζουν να εξελίσσονται στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού και των κοινών συμφερόντων και ότι το πνεύμα συνεργασίας από το παρελθόν συνεχίζεται σε τομείς όπως το εμπόριο, ο τουρισμός, οι επενδύσεις και η ενέργεια.

Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες της Τουρκίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη και ότι πιστεύει πως οι διαπραγματεύσεις της Κωνσταντινούπολης συνέβαλαν στην ειρηνευτική διαδικασία.

Ο ίδιος εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας θα οδηγήσουν σε διαρκή ειρήνη και ότι η σταθερότητα στον Καύκασο θα είναι προς το κοινό συμφέρον της Τουρκίας και της Ρωσίας.

Από την πλευρά του ο Βλαντίμιρ Πούτιν ευχαρίστησε την Τουρκία για τις μεσολαβητικές της προσπάθειες στον πόλεμο της Ουκρανίας, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να παίζει «ειδικό ρόλο» στην αναζήτηση λύσης. Κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην κινεζική πόλη Τιαντζίν, ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η τουρκική εμπλοκή υπήρξε καθοριστική για τη διεξαγωγή τριών γύρων διαπραγματεύσεων Μόσχας–Κιέβου στην Κωνσταντινούπολη από τον Μάιο, που επέτρεψαν πρόοδο σε ανθρωπιστικά ζητήματα, όπως αναφέρει το Anadolu.

Ο Πούτιν ανέφερε ότι με τον Ερντογάν συζήτησαν και για εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τον Καύκασο, τονίζοντας πως η συνεργασία με την Τουρκία είναι «καθιερωμένη, ουσιαστική, χρήσιμη και βασισμένη στην εμπιστοσύνη».

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι το διμερές εμπόριο αυξήθηκε κατά 6,6% πέρυσι και σημείωσε νέα άνοδο 3% στο πρώτο εξάμηνο του 2025. Όπως σημείωσε, ρωσικές εταιρείες δραστηριοποιούνται στη μεταλλουργία και την αυτοκινητοβιομηχανία της Τουρκίας, ενώ τουρκικές επιχειρήσεις διατηρούν έντονη παρουσία στη Ρωσία στη μηχανολογία, την ξυλουργία και τη μεταλλουργία.

Οι δύο πρόεδροι αντάλλαξαν επίσης απόψεις σχετικά με τις εξελίξεις στη Γάζα και τη Συρία.