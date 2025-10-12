Η Κίνα κατηγορεί τις ΗΠΑ για “δυο μέτρα και δυο σταθμά” στο ζήτημα των δασμών

Αντιμέτωπη με νέα απειλή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών ύψους +100% βρίσκεται η Κίνα, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ

Η κυβέρνηση της Κίνας κατηγόρησε την Κυριακή (12/10) αυτή των ΗΠΑ πως εφαρμόζει «δυο μέτρα και δυο σταθμά», αφού ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε πως θα προχωρήσει σύντομα στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών 100% στα κινεζικά εμπορεύματα, επιπλέον αυτών που εφαρμόζονται ήδη.

«Η εν λόγω αμερικανική ανακοίνωση είναι τυπικό παράδειγμα αυτού που ονομάζεται ‘δυο μέτρα και δυο σταθμά’», σημείωσε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπό του.

Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Κίνα «γίνεται πολύ εχθρική», αναφερόμενος στις επιστολές που έστειλε το Πεκίνο σε όλον τον κόσμο με τις οποίες ενημερώνει ότι σχεδιάζει να επιβάλει αυστηρούς ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

“Κανείς δεν έχει δει κάτι σαν κι αυτό αλλά, επί της ουσίας, θα προκαλέσει συμφόρηση στις Αγορές και θα κάνει δύσκολη τη ζωή κυριολεκτικά για όλες τις χώρες του κόσμου, ιδίως για την Κίνα” υποστήριξε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Πρόσθεσε ότι “θα αναγκαστεί να αντεπιτεθεί οικονομικά” στην Κίνα μετά τους περιορισμούς αυτούς και μία από τις επιλογές του είναι η “μαζική” αύξηση των δασμών στα εισαγόμενα κινεζικά προϊόντα.

Ο Τραμπ είπε ότι δεν έχει μιλήσει με τον Σι Τζινπίνγκ επειδή “δεν υπάρχει λόγος να το κάνει”.

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης υποχώρησε μετά την απειλή του Τραμπ για νέους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα. Οι βασικοί δείκτες κατέγραφαν άνοδο στην έναρξη της συνεδρίασης, αλλά αμέσως μετά ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 0,30%, ο δείκτης Nasdaq των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας κατά 0,86% και ο διευρυμένος δείκτης S&P 500 κατά 0,50%.