Η κυβέρνηση Τραμπ απειλεί τον Μαμντάνι με αφαίρεση αμερικανικής υπηκοότητας

Ρεπουμπλικάνος βουλευτής ζητά να αφαιρεθεί η αμερικανική υπηκοότητα από τον Ζοχράν Μαμντάνι για “υποστήριξη προς την τρομοκρατία,” λόγω της στήριξης του υποψήφιου δημάρχου της Νέας Υόρκης στην Παλαιστίνη

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει θέσει το ενδεχόμενο να αφαιρέσει την αμερικανική υπηκοότητα από τον Ζοχράν Μαμντάνι, τον Δημοκρατικό υποψήφιο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, στο πλαίσιο της εκστρατείας καταστολής που έχει εξαπολύσει κατά πολιτών που έχουν λάβει την αμερικανική υπηκοότητα, υπό την πρόφαση ότι έχουν καταδικαστεί για ορισμένα αδικήματα.

Η Καρολάιν Λέβιτ, εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, φάνηκε να ανοίγει τον δρόμο για έρευνα σχετικά με τον Μαμντάνι, αφού ο Άντι Όγκλς, Ρεπουμπλικανός βουλευτής από το Τενεσί, ζήτησε την αφαίρεση της υπηκοότητάς του με το σκεπτικό ότι ενδέχεται να απέκρυψε τη… στήριξή του στην «τρομοκρατία» κατά τη διαδικασία της πολιτογράφησης.

Ο 33χρονος Μάμντανι, που γεννήθηκε στην Ουγκάντα από Ινδούς γονείς, απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα το 2018 και έχει τοποθετηθεί ανοιχτά για όσα φριχτά συμβαίνουν στην Παλαιστίνη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε την Τρίτη σχετικά με τη δέσμευση του Ζοχράν Μαμντάνι να «σταματήσει τους μασκοφόρους» πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) «από το να απελαύνουν τους γείτονές μας». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε: «Ε, τότε θα πρέπει να τον συλλάβουμε», σύμφωνα με το Axios.

Ο Μαμντάνι απάντησε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter): «Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μόλις απείλησε να με συλλάβει, να μου αφαιρέσει την υπηκοότητα, να με στείλει σε στρατόπεδο κράτησης και να με απελάσει. Όχι επειδή έχω παραβιάσει κάποιον νόμο, αλλά επειδή αρνούμαι να επιτρέψω στην ICE να τρομοκρατεί την πόλη μας».

Και συνέχισε: «Οι δηλώσεις του δεν αποτελούν μόνο επίθεση στη δημοκρατία μας, αλλά και μια απόπειρα να στείλει ένα μήνυμα σε κάθε Νεοϋορκέζο που αρνείται να κρυφτεί στις σκιές: αν μιλήσεις, θα έρθουν για σένα. Δεν θα αποδεχτούμε αυτόν τον εκφοβισμό».

Η αντιπαράθεση γύρω από το μεταναστευτικό του καθεστώς έρχεται μετά από ένα μπαράζ ισλαμοφοβικών επιθέσεων προς το πρόσωπό του επειδή είναι μουσουλμάνος, με αφορμή τη νίκη του στις προκριματικές εκλογές για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης την περασμένη εβδομάδα, όταν τερμάτισε πρώτος μεταξύ άλλων και του Άντριου Κουόμο, πρώην κυβερνήτη της Πολιτείας της Νέας Υόρκης και υποψηφίου που υποστήριζε το Δημοκρατικό κατεστημένο, όπως σημειώνει ο Guardian.

Η υπόθεση έρχεται επίσης μετά την οδηγία της κυβέρνησης Τραμπ προς τους εισαγγελείς να δώσουν προτεραιότητα στην αφαίρεση της υπηκοότητας από πολιτογραφημένους πολίτες γεννημένους στο εξωτερικό που έχουν διαπράξει συγκεκριμένα εγκλήματα. Σε υπόμνημα του υπουργείου Δικαιοσύνης, δίνεται εντολή στους νομικούς να κινήσουν διαδικασίες κατά πολιτογραφημένων πολιτών που θεωρείται ότι απέκτησαν την υπηκοότητα «παράνομα» ή μέσω «απόκρυψης ουσιώδους πληροφορίας ή εκ προθέσεως ψευδούς δήλωσης».

Ο Άντι Όγκλς έστειλε επιστολή στην εισαγγελέα Πάμ Μπόντι, ζητώντας να διεξαχθεί έρευνα για τον Μαμντάνι μετά τη νίκη του στις Δημοκρατικές προκριματικές για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, με το σκεπτικό ότι «ενδέχεται να απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα μέσω εκ προθέσεως ψευδούς δήλωσης ή απόκρυψης υλικής υποστήριξης προς την τρομοκρατία».

Ως αποδεικτικό στοιχείο, επικαλέστηκε ένα ραπ τραγούδι του Μαμντάνι με τίτλο My love to the Holy Land Five, στο οποίο αναφέρεται σε μέλη ενός ιδρύματος που είχαν καταδικαστεί για υποστήριξη της Χαμάς ως «δικά μου παιδιά». Επίσης, παρέθεσε την άρνηση του Μάμντανι να καταδικάσει τη φράση «globalize the intifada» (παγκοσμιοποιήστε την Ιντιφάντα).

Σε συνοδευτική ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Όγκλς έγραψε: «Ο Ζόραν “μικρός Μωάμεθ” Μαμντάνι είναι ένας αντισημίτης, σοσιαλιστής, κομμουνιστής που θα καταστρέψει τη σπουδαία πόλη της Νέας Υόρκης. Πρέπει να απελαθεί».

Όταν ρωτήθηκε για το αίτημα του Όγκλς, η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, απάντησε: «Δεν έχω δει αυτές τις καταγγελίες, αλλά σίγουρα, αν είναι αληθινές, είναι κάτι που πρέπει να ερευνηθεί».

Το υπουργείο Δικαιοσύνης επιβεβαίωσε ότι έλαβε την επιστολή του Όγκλς, αλλά δεν προέβη σε περαιτέρω σχόλια.

Ο Κρις Μέρφι, Δημοκρατικός γερουσιαστής από το Κονέκτικατ και ένας από τους πιο αποτελεσματικούς επικριτές της κυβέρνησης Τραμπ, χαρακτήρισε το αίτημα αποπολιτογράφησης του Ζοχράν Μαμντάνι ως «ρατσιστική ανοησία».

«Ο Τραμπ δεν θα σταματήσει πουθενά προκειμένου να προστατεύσει τους δισεκατομμυριούχους και τις αισχροκερδείς επιχειρήσεις, ακόμα και με τέτοιες ρατσιστικές ανοησίες», έγραψε.

«Ο Ζόραν νίκησε επειδή διεξήγαγε μια εκστρατεία επικεντρωμένη στην επιστροφή της εξουσίας στα χέρια των εργαζομένων. Και αυτό αποτελεί απειλή για την ελίτ του Mar-a-Lago».

Ο Μαμντάνι, αυτοαποκαλούμενος δημοκρατικός σοσιαλιστής, έχει βρεθεί στο μικροσκόπιο της δεξιάς από τη νίκη του στις εκλογές της περασμένης εβδομάδας, με παλαιότερες αναρτήσεις και πολιτική του δράση να αναλύονται διεξοδικά, ενώ έχει δεσμευτεί για πολιτικές αριστερής λαϊκής κατεύθυνσης εφόσον εκλεγεί δήμαρχος.

Μέσα σε ένα κύμα ακροδεξιάς ρητορικής, ο Ντόναλντ Τραμπ τον χαρακτήρισε «καθαρό κομμουνιστή» και απείλησε ότι θα διακόψει τη χρηματοδότηση προς τη Νέα Υόρκη εάν ο Μαμντάνι εκλεγεί δήμαρχος και «δεν φερθεί σωστά».

Σε συνέντευξη Τύπου κατά τα αποκαλυπτήρια του νέου κέντρου κράτησης μεταναστών στις Έβεργκλεϊντς, ο Τραμπ επανέλαβε τον χαρακτηρισμό «κομμουνιστής» και αναφέρθηκε στους ισχυρισμούς ότι ο Μαμντάνι απέκτησε «παράνομα» την υπηκοότητα.

«Δεν χρειαζόμαστε κομμουνιστές σε αυτή τη χώρα. Αλλά αν έχουμε έναν, θα τον παρακολουθώ πολύ στενά για λογαριασμό του έθνους. Του στέλνουμε χρήματα, του παρέχουμε ό,τι χρειάζεται για να διοικήσει», είπε.

«Θα το παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά. Πολλοί λένε ότι είναι εδώ παράνομα. Θα τα εξετάσουμε όλα, αλλά ιδανικά, θα αποδειχθεί ότι δεν είναι και τόσο κομμουνιστής. Προς το παρόν είναι κομμουνιστής, όχι σοσιαλιστής».

Ο Μαμντάνι σχολίασε επίσης το γεγονός ότι ο Τραμπ επαίνεσε τον νυν δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, ο οποίος δυσκολεύεται στην προεκλογική του εκστρατεία και κατεβαίνει πλέον ως ανεξάρτητος, αν και είχε εκλεγεί με το Δημοκρατικό κόμμα. Ο Τραμπ είπε πως ο Άνταμς είναι «καλός άνθρωπος» τον οποίο είχε «βοηθήσει λίγο», αναφερόμενος στην απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης να αποσύρει τον Απρίλιο την ομοσπονδιακή υπόθεση διαφθοράς εναντίον του Άνταμς.

Ο Μαμντάνι σχολίασε στην ανάρτησή του: «Το ότι ο Τραμπ συνδύασε τα αυταρχικά του σχόλια με επαίνους προς τον Άνταμς δεν προκαλεί καμία έκπληξη».