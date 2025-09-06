Η μόνη χώρα της Μέσης Ανατολής που έχει δημοκρατία θα σε δοκιμάσει

Οι περισσότερες χώρες της Μέσης Ανατολής, ο αριθμός των οποίων ποικίλλει, ανήκουν στον Αραβικό κόσμο. Μόνο μια έχει δημοκρατία.

Η Μέση Ανατολή που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της Δυτικής Ασίας, ήταν γνωστή ως Εγγύς Ανατολή έως και πριν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, για να γίνεται η διάκριση από την Άπω Ανατολή (της Ανατολικής Ασίας).

Δεν πρόκειται για σταθερή γεωγραφική περιοχή και ο αριθμός των χωρών της ποικίλλει, ανάλογα με το ποιον ρωτάς. Όλοι συμφωνούν όμως, σε τουλάχιστον 15. Οι περισσότερες ανήκουν και στον Αραβικό Κόσμο.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε στο Wired ο καθηγητής Δημοκρατίας και Διακυβέρνησης στο Harvard Kennedy School και ερευνητής της δημοκρατίας σε δύσκολα περιβάλλοντα, Tarek Masoud, μόνο μια έχει για πολίτευμα τη δημοκρατία.

Ο Tarek Masoud δείχνει τη Μέση Ανατολή, στο χάρτη. Wired

«Η μόνη δημοκρατία που υπάρχει, αυτήν την στιγμή, στη Μέση Ανατολή είναι στη χώρα του Ισραήλ. Πολλοί υποστηρίζουν πως ακόμα κι εκεί δεν έχουν απόλυτη δημοκρατία, δεδομένης της κατοχής της Γάζας και τους εκατομμύρια Παλαιστίνιους που δεν έχουν το δικαίωμα της ψήφου.

Το γιατί συμβαίνει αυτό, είναι μια σημαντική ερώτηση.

Κάποιοι έχουν υποδείξει ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν υπάρξει φιλικές στη δημοκρατία της Μέσης Ανατολής. Έχουν όλων των ειδών τις συμμαχίες με Άραβες ηγέτες, που δεν είναι δημοκρατικοί ή φιλικοί προς τη δημοκρατία.

«Αυτό μας βολεύει ιδιαίτερα, γιατί κάποιες φορές ανησυχούμε πως εάν υπήρχε δημοκρατία σε αυτήν την περιοχή, θα αποκτούσαν δύναμη λαοί και εθνικιστές, οι οποίοι δεν είναι ακριβώς φιλικοί προς τη Δύση».

Άλλοι υποστηρίζουν ότι το Ισλάμ, από μόνο του, δεν είναι απαραίτητα φιλικό προς τη δημοκρατία. Ο προφήτης Μωάμεθ, ιδρυτής του Ισλάμ, δεν ήταν μόνο θρησκευτικός ηγέτης, αλλά ήταν ο ηγεμόνας των Μουσουλμάνων, ο οποίος δεν ήταν αιρετός.

Υπάρχει και τρίτο επιχείρημα που σχετίζεται με τη φύση των οικονομιών της Μέσης Ανατολής. Πολλές εξαρτώνται κατά πολύ από το πετρέλαιο. Και όταν έχεις πετρέλαιο, σημαίνει πως βγάζεις τον πλούτο σου από το έδαφος και το πουλάς στους ξένους. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να επιβάλεις φόρους.

Θυμάστε το no taxation without representation των αμερικανικών αποικιών στις αρχές του 18ου αιώνα, όταν διαμαρτύρονταν για τη φορολογία της βρετανικής κυβέρνησης, ενώ δεν είχαν εκπροσώπηση στο Κοινοβούλιο;

Στη Μέση Ανατολή ισχύει το αντίθετο: το no representation without taxation. Δηλαδή, η εκπροσώπηση (π.χ. πολιτικά δικαιώματα ή συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων) δεν θα πρέπει να απαιτείται ή να παρέχεται αν κάποιος δεν συμβάλλει μέσω φόρων».

Έτσι, οι λαοί δεν έχουν δικαίωμα στη ψήφο, αφού δεν πληρώνουν φόρους.