Η Ουκρανία αντεπιτέθηκε με 84 drones κατά της Ρωσίας

Απάντηση στη σφοδρότατη αεροπορική επίθεση της Ρωσίας, έδωσε η Ουκρανία, εκτοξεύοντας 84 drones κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 84 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο στοιχεία του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Η ουκρανία αντεπιτίθεται της Ρωσίας, μετά τη σφοδρότατη αεροπορική επίθεση από τη Μόσχα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους, το πρωί της Κυριακής (28/09).

Η επίθεση ξεκίνησε τη νύχτα και το σφυροκόπημα διήρκησε 12 ώρες συνεχίστηκε έως τις 9 το πρωί, με 595 drones και πάνω από 48 πυραύλους, όπως δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι «Η Μόσχα θέλει να συνεχίζει να πολεμά και να σκοτώνει και της αξίζει μόνο η πιο σκληρή πίεση από τον κόσμο».

Η επίθεση άφησε πίσω της, τουλάχιστον 4 νεκρούς, μεταξύ των οποίων ένα 12χρονο κορίτσι και περίπου 10 τραυματίες στην πόλη, όπως δήλωσε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, μέσω της εφαρμογής Telegram. Σημειώνεται, ότι 40 ακόμα άνθρωποι τραυματίστηκαν σε άλλες περιοχές.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών δήλωσαν ότι το 12χρονο κορίτσι εντοπίστηκε νεκρό στα ερείπια πενταώροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Σολιμιάνσκι, ενώ δύο ακόμα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε καρδιολογικό ινστιτούτο στην ίδια περιοχή.

Στην ουκρανική πρωτεύουσα επλήγησαν κατοικημένες περιοχές, ιατρικές εγκαταστάσεις, πολυώροφα κτίρια αλλά και παιδικός σταθμός, ενώ κάτοικοι αναζήτησαν καταφύγιο στους υπόγειους σταθμούς του μετρό.

Συναγερμός σήμανε σε όλη την επικράτεια και Ζαπορίζια, Σούμι, Οδησσός και Νικολάϊ έγιναν στόχοι αυτής της ισχυρότατης ρωσικής επίθεσης που κράτησε, πολλές ώρες.

Μάλιστα, η Πολωνία έκλεισε τον εναέριο χώρο της σε δύο πόλεις στα νοτιοανατολικά και ενεργοποιήθηκαν τόσο πολωνικά όσο και συμμαχικά αεροσκάφη για προληπτικούς λόγους, όπως ανακοίνωσε ο στρατός.

Σε ανάρτηση στο Χ, ο Σιμπίχα δήλωσε ότι η επίθεση τονίζει την ανάγκη για περισσότερες τιμωρητικές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας προκειμένου να αναγκασθεί να σταματήσει την επιθετικότητα της. «Ο Πούτιν πρέπει να νιώσει τον κίνδυνο της συνέχισης αυτού του πολέμου –προσωπικά για τον ίδιο, τις τσέπες των φίλων του, την οικονομία και το καθεστώς του», δήλωσε, αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. «Αυτό είναι που μπορεί να τον κάνει να σταματήσει αυτό τον παράλογο πόλεμο».

Η Ρωσία επιβεβαιώνει πως έπληξε στρατιωτικούς στόχους

Με ανακοίνωσή του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι έπληξε στρατιωτικούς στόχους.

«Χθες το βράδυ, οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας εξαπέλυσαν ένα μαζικό πλήγμα με όπλα υψηλής ακρίβειας, μεγάλου βεληνεκούς από αέρα και θάλασσα και με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον επιχειρήσεων του στρατιωτικό-βιομηχανικού τομέα της Ουκρανίας, που χρησιμοποιούνται προς συμφέρον των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, όπως και υποδομές στρατιωτικών αεροδρομίων», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ένα δελτίο Τύπου.

Επιπλέον το Κρεμλίνο απέρριψε τις απειλές που διατύπωσε ο Ουκρανός πρόεδρο ότι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου θα πρέπει να γνωρίζουν πού βρίσκονται τα καταφύγια, λέγοντας πως η Ουκρανία χάνει τον πόλεμο και η διαπραγματευτική θέση της επιδεινώνεται.

Ο Ζελένσκι είπε στο Axios ότι τα κέντρα της ρωσικής εξουσίας, όπως το Κρεμλίνο, αποτελούν πιθανούς στόχους, προσθέτοντας πως οι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου «πρέπει να γνωρίζουν πού βρίσκονται τα καταφύγια».

«Ο Ζελένσκι προσπαθεί να δείξει στους Ευρωπαίους, που ενεργούν τώρα ως οι κουβαλητές, ότι είναι ένας τόσο πολύ γενναίος στρατιώτης», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στην κρατική τηλεόραση.

«Στο μεταξύ, η κατάσταση στο μέτωπο δείχνει το αντίθετο. Κάθε ημέρα που περνά, η κατάσταση στην Ουκρανία επιδεινώνεται αμείλικτα. Και κάθε ημέρα οι διαπραγματευτικές θέσεις της Ουκρανίας επιδεινώνονται αμείλικτα».