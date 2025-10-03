Η πιο διάσημη μπύρα της Ιαπωνίας κινδυνεύει με εξαφάνιση λόγω κυβερνοεπίθεσης

Η μεγαλύτερη ζυθοποιία της Ιαπωνίας δέχτηκε ισχυρό πλήγμα μετά από χακάρισμα, με αποτέλεσμα να απειλείται η διάσημη μπύρα Super Dry μέσα σε λίγες μέρες.

Η μεγαλύτερη ζυθοποιία της Ιαπωνίας, η Asahi, βρίσκεται μόλις λίγες ημέρες μακριά από το να… ξεμείνει από αποθέματα, το πιο διάσημο προϊόν της, τη μπύρα Super Dry.

Η εταιρεία προσπαθεί ακόμη να συνέλθει μετά από πρόσφατη κυβερνοεπίθεση που “πάγωσε” τα συστήματά της.

Η επίθεση με λογισμικό ransomware, που αποκαλύφθηκε τη Δευτέρα, ανάγκασε την εταιρεία να σταματήσει την παραγωγή στα περισσότερα από τα 30 εργοστάσιά της στη χώρα. Ανάμεσά τους και εκείνα που εμφιάλωναν το εμβληματικό lager της, την Asahi Super Dry.

Η Asahi, που παράγει επίσης το ουίσκι Nikka και μια μεγάλη γκάμα από ποτά, δεν έχει ακόμη ανακοινώσει πότε θα μπορέσει να ξαναβάλει μπρος τις γραμμές παραγωγής. Το κενό αυτό έχει σημάνει συναγερμό σε χονδρεμπόρους και λιανέμπορους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, τα αποθέματα Super Dry κινδυνεύουν να εξαντληθούν μέσα σε δύο ή τρεις ημέρες. Καθώς η κρίση μπαίνει στην πέμπτη μέρα της, σούπερ μάρκετ και καταστήματα ετοιμάζονται για άδεια ράφια, ενώ τα izakaya –οι παραδοσιακές παμπ που σερβίρουν την μπύρα βαρέλι ή εμφιαλωμένη- ίσως χρειαστεί να αναζητήσουν άλλους προμηθευτές ή να αφήσουν τους θαμώνες χωρίς το αγαπημένο τους ποτό.

“Δεν διαφαίνεται άμεση αποκατάσταση του συστήματος”, παραδέχτηκε εκπρόσωπος της εταιρείας στο AFP. “Οι αποστολές έχουν παγώσει. Η παραγωγή δεν έχει χτυπηθεί άμεσα, αλλά έχει σταματήσει, επειδή δεν μπορούμε να στείλουμε τα προϊόντα”.

Το ιερό τοτέμ του ιαπωνικού ποτηριού

Η Super Dry είναι κάτι παραπάνω από μπύρα για την Ιαπωνία: είναι κομμάτι της καθημερινής κουλτούρας. Μόνο πέρυσι πωλήθηκαν 73 εκατ. κιβώτια, σε μια εποχή που η κατανάλωση μπύρας πέφτει και οι μεγάλοι παίκτες –Asahi, Kirin, Sapporo και Suntory- ανταγωνίζονται λυσσαλέα για να κερδίσουν τη νέα γενιά καταναλωτών.

Ιδιαίτερα ανήσυχα είναι τα περίφημα convenience stores της χώρας. Εκπρόσωπος της Seven & I Holdings (που διαχειρίζεται τα 7-Eleven) δήλωσε πως θα μπουν ανακοινώσεις για την αναστολή αποστολών, αλλά μέχρι στιγμής «δεν έχουν προκληθεί μεγάλες αναταράξεις».

«Δεν περιμένουμε τα προϊόντα Asahi να εξαφανιστούν μονομιάς από όλα τα καταστήματά μας. Όλα εξαρτώνται από τον ρυθμό πωλήσεων».

Οι χάκερς παρέλυσαν το σύστημα παραγγελιών και διανομής, αναγκάζοντας την εταιρεία να αναβάλει επ’ αόριστον την κυκλοφορία δώδεκα νέων προϊόντων – από αναψυκτικά μέχρι μπάρες πρωτεΐνης.

Η Asahi έχει ήδη καταγγείλει το περιστατικό στην αστυνομία του Τόκιο, διαβεβαιώνοντας πάντως πως κανένα προσωπικό δεδομένο πελατών δεν παραβιάστηκε. Οι διεθνείς της δραστηριότητες παραμένουν ανεπηρέαστες.

Το πρόβλημα έχει παραλύσει τις παραγγελίες και τις αποστολές τροφίμων και ποτών, ενώ τα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών έχουν ανασταλεί. Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Kyodo, η εταιρεία δεν μπορεί πλέον να λαμβάνει emails εκτός Asahi – αναγκάζοντας τους υπαλλήλους να επιστρέψουν σε… τηλεφωνικές παραγγελίες και χειρόγραφη επεξεργασία.