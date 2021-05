Η πρώτη επέμβαση σε μάτι τίγρη είναι γεγονός

Μπορεί να υπάρχει ημιπολύτιμος λίθος που ονομάστηκε "Μάτι Τίγρης", από την λάμψη του που μοιάζει με αυτή του ματιού της τίγρης, μπορεί η παράδοση να λέει ότι οι αρχαίοι Ρωμαίοι στρατιώτες φορούσαν πάνω τους μάτι της Τίγρης σαν φυλαχτά, μπορεί να έχουν γραφτεί τραγούδια για το συγκεκριμένο όργανο της τίγρης (βλέπε: The eye of the tiger- Survivor), όμως ποτέ, μέχρι τώρα, δεν είχε πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε επέμβαση σε μάτι τίγρη.

Η αρχή έγινε με την Ράτνα, μία 17χρονη τίγρη της Σουμάτρας, η οποία ζει στο πάρκο άγριων ζώων, Shepreth, κοντά στο Κέιμπριτζ. Μία μέρα το προσωπικό του πάρκου παρατήρησε ότι το αριστερό μάτι της Ράτνα, στο οποίο είχε προηγουμένως αφαιρεθεί ο καταρράκτης, ήταν σε άσχημη κατάσταση. Ειδικός κτηνίατρος που την εξέτασε τη διέγνωσε με έλκος κερατοειδούς. Όπως μάντεψε, πιθανώς να τρύπησε το μάτι της πέφτοντας πάνω σε ένα μπαμπού.

Την επόμενη ημέρα ο χειρουργός Δρ Ντέιβιντ Ουίλιαμς, από το Νοσοκομείο Κτηνιατρικής Σχολής της Βασίλισσας στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, μαζί με τον Στιβ Φίλιπ, κτηνίατρο από το International Zoo Veterinary Group, πραγματοποίησαν την πρώτη επέμβαση σε μάτι τίγρη που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ παγκοσμίως.

"Είναι σαν να κάνουμε επέμβαση σε μία γάτα , αλλά χρησιμοποιώντας πολύ περισσότερο αναισθητικό", δήλωσαν οι γιατροί έπειτα από την 30λεπτη επέμβαση της 14 κιλών τίγρεως.

"Η ικανότητά της να συγκεντρώνεται και να συντονίζεται είναι φανερά βελτιωμένη μετά την επέμβαση", δήλωσε η υπεύθυνη του πάρκου Ρεμπέκα Γουίλερς.

