Η Ρωσία απειλεί ξανά τη Δύση – “Δεν είδαμε, δεν ακούσαμε” για την Πολωνία

Η πρώτη επίσημη αντίδραση του Κρεμλίνου για τις παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου, ο Πούτιν που δοκιμάζει τα όρια του ΝΑΤΟ και το Άρθρο 4 της Συμμαχίας.

Σε αχαρτογράφητα νερά βρίσκεται και πάλι το μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία μετά τις ρωσικές παραβιάσεις με drones του εναερίου χώρου της Πολωνίας που έχουν προκαλέσει τις αντιδράσεις, οι οποίες όμως μέχρι στιγμής δεν φαίνονται ικανές να θορυβήσουν το Κρεμλίνο.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, ενημέρωσε πως έγιναν 19 παραβιάσεις του εναέριου χώρου κατά τη διάρκεια της νύχτας και πως η Πολωνία ενεργοποιεί το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με πληροφορίες, δε, κλήθηκε στο πολωνικό υπουργείο Εξωτερικών ο Ρώσος επιτετραμμένος.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τουσκ ενημέρωσε τους βουλευτές ότι ο πολωνικός στρατός αποφάσισε να κλιμακώσει την απάντησή του στις ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία λίγο μετά τις 10 μ.μ. τοπική ώρα.

Η πρώτη παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου σημειώθηκε γύρω στις 11:30 μ.μ. της Τρίτης, και η τελευταία αναφέρθηκε στις 6:30 π.μ. σήμερα το πρωί. «Αυτό δίνει μια ιδέα για την κλίμακα αυτής της επιχείρησης» είπε χαρακτηριστικά ο Τούσκ.

Προκαταρκτικές αναφορές κάνουν λόγο για 19 παραβιάσεις του εναέριου χώρου, με ένα σημαντικό αριθμό drones να περνούν από τη Λευκορωσία και να εισέρχονται στην Πολωνία. Οι αρχές εντόπισαν 7 drones και τα υπολείμματα ενός άγνωστου αντικειμένου σε τοποθεσίες σε όλη τη χώρα, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών.

Ο Τούσκ προειδοποίησε ότι οι τελευταίες παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου είναι μόνο μέρος της ευρύτερης κατάστασης ασφαλείας που επικρατεί, με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία να προγραμματίζουν «επιθετική» στρατιωτική άσκηση αργότερα αυτή την εβδομάδα.

«Δεν υπάρχει λόγος να ισχυριστούμε ότι βρισκόμαστε σε κατάσταση πολέμου… αλλά η κατάσταση είναι σαφώς πιο επικίνδυνη από όλες τις προηγούμενες» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τούσκ. Πρόσθεσε, δε, ότι η προοπτική μιας μεγάλης στρατιωτικής σύγκρουσης είναι «πιο κοντά από ποτέ, μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο».

Επίκληση του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας ανακοίνωσε ότι θα επικαλεστεί το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, ζητώντας επίσημες διαβουλεύσεις εντός της Συμμαχίας, μια κίνηση που συμφωνήθηκε με τον πρόεδρο Καρόλ Ναβρόκι.

Το άρθρο αναφέρει:

«Τα Μέρη θα διαβουλεύονται από κοινού όποτε, κατά τη γνώμη οποιουδήποτε από αυτά, απειλείται η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια οποιουδήποτε από τα μέρη.

Οποιαδήποτε χώρα μέλος μπορεί να επικαλεστεί επίσημα το Άρθρο 4 της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού. Μόλις γίνει επίκληση, το θέμα συζητείται και μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει σε κάποια μορφή κοινής απόφασης ή δράσης εκ μέρους της Συμμαχίας. Όποιο και αν είναι το σενάριο, οι συνάδελφοι που κάθονται γύρω από το τραπέζι του Συμβουλίου ενθαρρύνονται να αντιδράσουν σε μια κατάσταση που τους γνωστοποίησε μια χώρα μέλος».

Από τη δημιουργία της Συμμαχίας το 1949, έχει γίνει επίκληση του Άρθρου 4 επτά φορές. Στις 24 Φεβρουαρίου 2022, η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σλοβακία ζήτησαν να πραγματοποιήσουν διαβουλεύσεις βάσει του άρθρου 4 μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ωστόσο, ο Τούσκ τονίζει ότι, παρά τις εκδηλώσεις αλληλεγγύης, «οι λέξεις δεν είναι αρκετές» και η Πολωνία θα ζητήσει «πολύ μεγαλύτερη» υποστήριξη από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ. «Αυτός δεν είναι απλώς ένας πόλεμος για τους Ουκρανούς. Είναι ένας πόλεμος που η Ρωσία έχει κηρύξει εναντίον ολόκληρου του ελεύθερου κόσμου».

Ο Πούτιν δοκιμάζει τις αντοχές του ΝΑΤΟ

Η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου συνιστά σημαντική κλιμάκωση σε σχέση με το περιστατικό του Αυγούστου, όταν ένα μόνο drone συνετρίβη 100 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Βαρσοβίας και αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες κατηγόρησαν αμέσως τον Πούτιν για μια σκόπιμη προσπάθεια να δοκιμάσει το ΝΑΤΟ.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτή η πρόκληση είναι πολύ πιο επικίνδυνη σε σχέση με όλες τις προηγούμενες» πρόσθεσε ο Τούσκ. «Αυτή η κατάσταση μας φέρνει πιο κοντά σε έναν ανοιχτό πόλεμο, πιο κοντά από ποτέ από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχουμε έναν πλήρη πόλεμο στα σύνορα Ουκρανίας-Ρωσίας, αλλά ήδη αντιμετωπίζουμε κάτι που ξεπερνά τις συνήθεις προκλήσεις στον ουρανό μας».

Αυτή η πρόκληση από το Κρεμλίνο έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη στιγμή σε διπλωματικό επίπεδο, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει αν υπάρχει πραγματική προοπτική συμφωνίας για ειρήνη με τον Πούτιν, ο οποίος παραμένει προσκολλημένος στους πολεμικούς του στόχους στην Ουκρανία και εντείνει τις φονικές αεροπορικές επιθέσεις εκεί.

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, δήλωσε ότι πρόκειται για «την πιο σοβαρή παραβίαση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία από την αρχή του πολέμου και οι ενδείξεις δείχνουν ότι ήταν σκόπιμο, όχι ατύχημα».

Ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Γουέβερ επεσήμανε ότι «είναι σαφές ότι ο Πούτιν δεν ενδιαφέρεται για ειρήνη, δεν ενδιαφέρεται για κατάπαυση του πυρός. Μας προκαλεί, μας χλευάζει, και η μόνη αντίδραση είναι ότι στηρίζουμε την Ουκρανία ακόμα περισσότερο και προσπαθούμε να πλήξουμε τη ρωσική οικονομία όσο πιο σφοδρά μπορούμε».

Ο Ρώσος ανεξάρτητος στρατιωτικός εμπειρογνώμονας Γιούρι Φεντόροφ δήλωσε ότι δεν τίθεται ζήτημα κάτι τόσο σοβαρό να μην έχει λάβει το «πράσινο φως» από τον ίδιο τον Πούτιν. «Πρόκειται για άλλη μια πρόκληση από την ηγεσία του ρωσικού στρατού και το Κρεμλίνο, γιατί χωρίς το «πράσινο φως» από το Κρεμλίνο τέτοια πράγματα δεν συμβαίνουν, αυτό είναι ξεκάθαρο (…) έγινε με την έγκριση του Πούτιν» είπε στο The Breakfast Show, μια εκπομπή ειδήσεων στο YouTube που παρουσιάζεται από ανεξάρτητους Ρώσους δημοσιογράφους.

«Αυτό έγινε για να τρομάξουν την Πολωνία και τους συμμάχους του ΝΑΤΟ και να τους αναγκάσουν να μειώσουν ή να σταματήσουν τη μεταφορά στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία μέσω Πολωνίας».

Το ΝΑΤΟ δεν αντιμετωπίζει τα ρωσικά drones ως επίθεση

Το ΝΑΤΟ, πάντως, δεν αντιμετωπίζει την εισβολή μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε πολωνικό έδαφος ως επίθεση, δήλωσε μια πηγή από τη συμμαχία, η οποία πρόσθεσε ότι οι αρχικές ενδείξεις υποδηλώνουν ότι εμπλέκονται έξι έως δέκα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Ήταν η πρώτη φορά που αεροσκάφη του ΝΑΤΟ αντιμετώπισαν πιθανές απειλές [σε] συμμαχικό εναέριο χώρο» δήλωσε η πηγή στο Reuters, προσθέτοντας ότι τα συστήματα αεράμυνας Patriot του ΝΑΤΟ στην περιοχή είχαν εντοπίσει τα drones. Πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη F-16, ολλανδικά F-35, ιταλικά αεροσκάφη επιτήρησης AWACS και αεροσκάφη ανεφοδιασμού συμμετείχαν στην επιχείρηση που διεξήχθη τη νύχτα, πρόσθεσε η πηγή.

Σε δηλώσεις του ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δεν είπε αν ήταν σκόπιμη ή όχι η παραβίαση, λέγοντας αντ’ αυτού στους δημοσιογράφους ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια αξιολόγηση. Προειδοποίησε, δε, τη Μόσχα: «Οι σύμμαχοι είναι αποφασισμένοι να υπερασπιστούν κάθε σπιθαμή συμμαχικού εδάφους».

Το Κρεμλίνο αρνείται να απαντήσει σε ερωτήσεις για τις παραβιάσεις

Στην πρώτη αντίδρασή του, το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει σχετικά με τις παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου.

«Αυτό δεν εμπίπτει στο πεδίο της αρμοδιότητάς μας» δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, κατά τη διάρκεια της πρωινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων. «Αυτό είναι δουλειά του Υπουργείου Άμυνας» πρόσθεσε, αποφεύγοντας να απαντήσει ευθέως στο θέμα.

Όταν ρωτήθηκε για την αντίδραση της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, που χαρακτήρισαν το περιστατικό ως «πρόκληση», ο Πεσκόφ απάντησε: «Η ηγεσία της ΕΕ και του ΝΑΤΟ κατηγορεί τη Ρωσία για προκλήσεις καθημερινά». Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι «συχνά γίνεται χωρίς να παρέχονται επιχειρήματα».

Επιχείρησε, δε, να περάσει στην αντεπίθεση σχολιάζοντας την ενδεχόμενη αποστολή δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία και απειλώντας με ολέθριες συνέπειες. «Όπως πάντα, υπάρχουν χώρες που υιοθετούν μια λυσσαλέα στάση, οι οποίες είτε δεν κατανοούν είτε δεν θέλουν να κατανοήσουν τις ολέθριες συνέπειες τέτοιων απερίσκεπτων ενεργειών. Και υπάρχουν χώρες που κατανοούν την πραγματικότητα πολύ καλύτερα».