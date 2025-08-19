Η στρατηγική του Ζελένσκι απέναντι στον Τραμπ συνοψίζεται σε μια μόνο λέξη

Η χθεσινή συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι ήταν εμφανώς διαφορετική από αυτή προ μηνών μεταξύ των δύο προέδρων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, φρόντισε το βράδυ της Δευτέρας (18/8), να ευχαριστήσει αρκετές φορές τον Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στον Λευκό Οίκο, όπου συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο και Ευρωπαίους ηγέτες με στόχο να βρεθεί διέξοδος στον πόλεμο με τη Ρωσία, ο Ζελένσκι εξέφρασε δημόσια την ευγνωμοσύνη του περίπου έντεκα φορές μέσα σε μόλις 4,5 λεπτά. Τον ευχαρίστησε για τη φιλοξενία, για τη γνωριμία με τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους και τους δημοσιογράφους, για την «πολύ καλή συζήτηση» αλλά και για τον χάρτη που του χάρισε.

Όπως επισημαίνει η αμερικανική εφημερίδα «The Washington Post», η εικόνα ήταν τελείως διαφορετική από την προηγούμενη συνάντησή τους πριν έξι μήνες. Τότε, η συνάντηση είχε καταλήξει σε φιάσκο, όταν ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρός του, Τζέι Ντι Βανς, κατηγόρησαν τον Ζελένσκι ότι δεν δείχνει σεβασμό και ευγνωμοσύνη για τη στήριξη των ΗΠΑ στον τριετή πόλεμο. Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν ο Βανς μίλησε για ανάγκη διπλωματίας με τη Ρωσία, με τον Ζελένσκι να υπενθυμίζει την παράνομη εισβολή του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κριμαία το 2014.

«Με όλο τον σεβασμό, κύριε πρόεδρε, είναι ασέβεια να επιχειρείτε να το συζητήσετε αυτό δημοσίως μπροστά στα αμερικανικά ΜΜΕ» απάντησε τότε ο Βανς. «Θα έπρεπε να ευχαριστείτε τον πρόεδρο για την προσπάθεια να βάλει τέλος στη σύγκρουση».

Η ένταση κλιμακώθηκε με αποτέλεσμα ο Ζελένσκι να αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο, δηλώνοντας στη συνέχεια ότι μετάνιωσε για τον τρόπο που εξελίχθηκε η συνάντηση και ότι θα προσπαθούσε να αποκαταστήσει τη σχέση του με τον Τραμπ.

Αυτό ακριβώς έκανε αυτή τη φορά, ακολουθώντας την τακτική και άλλων ηγετών που επέλεξαν να «πνίξουν» τον Αμερικανό πρόεδρο και την κυβέρνησή του με ευχαριστίες και φιλοφρονήσεις.

Ο Ζελένσκι δεν ήταν ο μόνος: ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ευχαρίστησε τον «αγαπητό Ντόναλντ» που ηγείται της προσπάθειας για επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τον ευχαρίστησε για την αναφορά του στις συστηματικές απαγωγές Ουκρανών παιδιών από τη Ρωσία. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασαν, επίσης, την εκτίμησή τους στον Τραμπ για τη διοργάνωση αυτής της κρίσιμης συνάντησης.