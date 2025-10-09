Η Τουρκία θα συμμετάσχει στο διεθνές task force για την εκεχειρία στη Γάζα

Ενεργό ρόλο στην παρακολούθηση της εφαρμογής της εκεχειρίας στη Γάζα μέσω διεθνούς task force αναλαμβάνει η Τουρκία.

Τη συμμετοχή της Τουρκίας στη διεθνή ομάδα εργασίας για την παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα ανακοίνωσε ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, θέτοντας ως “κρίσιμες προτεραιότητες” την επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια, την ανταλλαγή κρατουμένων και τον άμεσο τερματισμό των ισραηλινών επιθέσεων.

Μιλώντας στην τελετή έναρξης του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 στην Άγκυρα, ο Ερντογάν υπογράμμισε τη δέσμευση της Τουρκίας για την επιτυχή εφαρμογή της συμφωνίας και την επακόλουθη ανοικοδόμηση της Γάζας, τονίζοντας πως η χώρα του θα συμμετάσχει ενεργά στη διαδικασία.

“Στόχος μας είναι να σταματήσουμε τη γενοκτονία στη Γάζα και να φέρουμε ειρήνη στην περιοχή το συντομότερο δυνατό“, προσθέτοντας ότι “κανείς στον κόσμο δεν αξίζει περισσότερο από τους ανθρώπους της Γάζας την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα“.

Ο Τούρκος ηγέτης επιβεβαίωσε ότι η Τουρκία θα συνεργαστεί με τη διεθνή κοινότητα για να υποστηρίξει πρωτοβουλίες ανασυγκρότησης με στόχο την ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων υποδομών της Γάζας.

Η δέσμευση αυτή συνάδει με την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου που πρότειναν οι ΗΠΑ, το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις για διεθνή υποστήριξη της ανοικοδόμησης, παράλληλα με άμεση κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση αιχμαλώτων, σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών και πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια.