“Μπρος πίσω” το Ισραήλ: “Σε 24 ώρες από το υπουργικό ξεκινά η εκεχειρία” στη Γάζα

Η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα θα ξεκινήσει εντός 24 ωρών από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ αργότερα σήμερα, εφόσον όσοι συμμετέχουν στη συνεδρίαση συμφωνήσουν με τους όρους της πρώτης φάσης, οι οποίοι εγκρίθηκαν σήμερα το πρωί στην Αίγυπτο, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, Σος Μπεντροσιάν.

Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα των 24 ωρών, θα ξεκινήσει ένα παράθυρο 72 ωρών, “κατά το οποίο όλοι οι όμηροί μας θα απελευθερωθούν και θα επιστρέψουν στο Ισραήλ”, δήλωσε η Σος Μπεντροσιάν σε συνέντευξη Τύπου.

Εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης επιβεβαίωσε, επίσης, ότι το τελικό σχέδιο της πρώτης φάσης της συμφωνίας υπογράφηκε από όλα τα μέρη σήμερα το πρωί.

Η Μπεντροσιάν παρουσίασε ένα χρονοδιάγραμμα των εξελίξεων:

Στις 17:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας) θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, και μία ώρα αργότερα θα ακολουθήσει συνεδρίαση της κυβέρνησης.

Στη συνέχεια, η Μπεντροσιάν δήλωσε ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) θα αναδιαταχθούν σε μια νέα γραμμή, γεγονός που θα επιτρέψει στον ισραηλινό στρατό να ελέγχει και να διατηρεί τον έλεγχο περίπου του 53% της Λωρίδας της Γάζας.

Μετά από αυτό, θα υπάρξει ένα χρονικό παράθυρο 72 ωρών για τη Χαμάς, προκειμένου να απελευθερώσει τους υπόλοιπους ομήρους πίσω στο Ισραήλ.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο απελευθέρωσης όλων των ομήρων

Το ενδεχόμενο να απελευθερωθούν σε μια φάση όλοι οι όμηροι που κρατά η Χαμάς, ζωντανοί και νεκροί, άφησε ανοικτό νωρίτερα και ο εκπρόσωπος της Χαμάς, σχολιάζοντας τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για τον πόλεμο στη Γάζα.

“Όλοι οι όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, θα μπορούσε να απελευθερωθούν ταυτόχρονα, εάν οι συνθήκες στο έδαφος το επιτρέψουν”, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χαζέμ Κασέμ στο Al Jazeera.

Ωστόσο, δεν διευκρίνισε ποιοι μπορεί να είναι αυτοί οι όροι.

Ο Κασέμ πρόσθεσε ότι η Χαμάς έχει ενημερώσει τους μεσολαβητές για τις δυσκολίες που σχετίζονται με την παράδοση των σορών των ομήρων, επικαλούμενος την εκτεταμένη καταστροφή στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ερντογάν: Η Τουρκία θα παρακολουθεί την εφαρμογή της συμφωνίας

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία θα παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή την εφαρμογή της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

“Θα παρακολουθούμε με προσοχή την πιστή εφαρμογή των συμφωνημένων όρων της συμφωνίας”, έγραψε ο Ερντογάν στο Χ.

“Θεού θέλοντος, η Τουρκία θα συμμετάσχει επίσης στην ομάδα εργασίας που θα παρακολουθεί την εφαρμογή της συμφωνίας επί τόπου”, πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι η Τουρκία θα συμμετάσχει στη διαδικασία ανοικοδόμησης στη Γάζα και ότι στόχος της είναι “να σταματήσει η γενοκτονία και να αποκατασταθεί η ειρήνη στην περιοχή”.