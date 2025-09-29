Η UNICEF ζητά να απομακρυνθούν αμέσως από την Πόλη της Γάζας 25 βρέφη που νοσηλεύονται σε θερμοκοιτίδες

Υπάρχει απόλυτη ανάγκη τουλάχιστον 25 βρέφη να απομακρυνθούν αμέσως από την Πόλη της Γάζας.

Το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά ζήτησε τη Δευτέρα να απομακρυνθούν αμέσως τουλάχιστον 25 άρρωστα ή πρόωρα βρέφη που νοσηλεύονται σε θερμοκοιτίδες στην Πόλη της Γάζας, την ώρα που το Ισραήλ εντείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του, βομβαρδίζοντας κατά τη διάρκεια της νύχτας το νοσοκομείο όπου βρίσκονται περίπου τα μισά από αυτά τα μωρά.

Παλαιστίνιοι υγειονομικοί είπαν ότι άρματα περικύκλωσαν την περιοχή κοντά στο Νοσοκομείο Αλ Χέλο, όπου τουλάχιστον 12 βρέφη βρίσκονται σε θερμοκοιτίδες. Ιατρικές πηγές είπαν ότι η περιοχή βομβαρδίστηκε. Βίντεο που περιήλθε στην κατοχή του πρακτορείου Reuters δείχνει συντρίμμια στους θαλάμους και πάνω στα κρεβάτια του νοσοκομείου.

«Ήρθε η ώρα να τα μεταφέρουμε επειδή η Πόλη της Γάζας έγινε ξανά πολεμική ζώνη, αλλά πού να τα πάμε; Δεν υπάρχει ασφαλές μέρος για αυτά» είπε ο εκπρόσωπος της UNICEF Ρικάρντο Πίρες.

Οι ισραηλινές αρχές δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Η απομάκρυνση των μωρών, πολλά εκ των οποίων είναι νεογέννητα, σημαίνει ότι θα πρέπει να μεταφερθούν με αυτοσχέδια μέσα, τυλιγμένα με κουβέρτες, με φορητές φιάλες οξυγόνου και ορούς. Σε κάθε περίπτωση, κινδυνεύουν από λοιμώξεις, από τις άστατες θερμοκρασίες ενώ κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους τα ιατρικά εφόδια μπορεί να τελειώσουν.

«Η μεταφορά τους δείχνει να είναι η καλύτερη επιλογή που έχουμε τώρα (…) όμως ταυτόχρονα, είναι πολύ επικίνδυνη», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Δεν είναι σαφές προς το παρόν ποια νοσοκομεία θα μπορούσαν να πάρουν τα μωρά, αφού πολλά έχουν υποστεί ζημιές, αντιμετωπίζουν ελλείψεις ή είναι υπερπλήρη.