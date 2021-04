Η Βασίλισσα Ελισάβετ παρενέβη για να αλλάξει το όνομα και ο τίτλος του Πρίγκιπα Λούι

Aνήμερα των τρίτων γενεθλίων του Πρίγκιπα Λούι, του μικρότερου παιδιού του Oυίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον, Δούκα και Δούκισσας του Κέιμπριτζ το Royal Insider αποκάλυψε παρέμβαση της Βασίλισσας Ελισάβετ, ως προς το όνομα και τον τίτλο του βενιαμίν.

Λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του μωρού, το Παλάτι ανακοίνωσε πως το όνομα του είναι Prince Louis Arthur Charles. Το Louis προστέθηκε κατόπιν 'εισήγησης', για να τιμήσει τη μνήμη του μέντορα του Πρίγκιπα Καρόλου, Λόρδο Λούι Μαουντμπάντεν. και ότι είναι πέμπτος στη σειρά της διαδοχής. Ο επίσημος τίτλος είναι His Royal Highness Prince Louis of Cambridge και αυτό ήταν απόφαση της προγιαγιάς του. Η Ελισάβετ ήταν εκείνη που πρόσθεσε το HRH (His Royal Highness), κατά παράβαση του κανόνα που είχε αποφασίσει ο Βασιλιάς Γεώργιος ο 5ος, το 1917.

Βάσει αυτού, όλα τα παιδιά και τα εγγόνια των μοναρχών γίνονται -με τη γέννηση τους- Πριγκίπισσες και Πρίγκιπες. Δεν περιέλαβε στη λίστα τα δισέγγονα. Η Ελισάβετ έκανε την πρώτη παράβαση, όταν ο Ουίλιαμ και η Κάθριν απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, Γεώργιο -το 2012. Συνέχισε με την Σάρλοτ και μετά με τον Λούι. Χωρίς την παρέμβαση της Βασίλισσας, ο Λούι θα ήταν ο Master Louis Cambridge. Ο στόχος της ήταν να συνεχίσουν την 'αλυσίδα' όλα τα παιδιά του πρωτότοκου εν ζωή γιου του Πρίγκιπα της Ουαλίας -Καρόλου.

Για αυτό ο Άρτσι, γιος του Πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ δεν έγινε πρίγκιπας -καθώς ο Χάρι είναι δευτερότοκος. Μετά δε, την αποχώρηση του ζεύγους από το παλάτι, η Ελισάβετ πήρε πίσω τους HRH τίτλους, τους οποίους βάσει 'κανονισμών' χάνει η σύζυγος μέλους της βασιλικής οικογένειας, με την έκδοση διαζυγίου.

