Η Βρετανία αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης, μετά την ιστορική επίσκεψη Τραμπ

Η Βρετανία θα αναγνωρίσει τo κράτος της Παλαιστίνης, μόλις ολοκληρωθεί η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Κιρ Στάρμερ θα αναγνωρίσει επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης αυτό το Σαββατοκύριακο, μετά την ολοκλήρωση της ιστορικής επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times του Λονδίνου.

Σημειώνεται πως, η επίσκεψη Τραμπ έχει χαρακτηριστεί «ιστορική», καθώς πρώτη φορά Αμερικανός πρόεδρος επισκέπτεται τη Βρετανία για δεύτερη φορά στη διάρκεια της θητείας του.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιτίθενται σθεναρά στην επίσημη αναγνώριση της Παλαιστίνης και ο Τραμπ έχει προηγουμένως προειδοποιήσει ότι κάτι τέτοιο θα θεωρηθεί ως επιβράβευση της Χαμάς.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να προχωρήσει με την απόφαση πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα, αναφέρεται στο δημοσίευμα. Η Βρετανία, η Γαλλία, ο Καναδάς και η Αυστραλία συγκαταλέγονται μεταξύ των χωρών που αναμένεται να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη στη συνέλευση.

Αντιθέτως, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ που συνοδεύει τον Τραμπ στην επίσκεψή του στο Λονδίνο, εξέφρασε αυτή την εβδομάδα τη στήριξή του προς το Ισραήλ και δήλωσε ότι η επίσημη αναγνώριση της Παλαιστίνης ως κράτος θα καθιστούσε λιγότερο πιθανή την ειρήνη.

«Στην πραγματικότητα, αυτό καθιστά τις διαπραγματεύσεις πιο δύσκολες… επειδή δίνει θάρρος σε αυτές τις ομάδες [τη Χαμάς].», είπε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι θα υπάρξει «αντίδραση από το Ισραήλ σε τέτοιες κινήσεις», σχόλια που θεωρήθηκαν ως αναφορά στην πιθανότητα το Ισραήλ να επιχειρήσει την προσάρτηση κατεχόμενων περιοχών της Δυτικής Όχθης.

Τον Ιούλιο, ο Στάρμερ παρουσίασε τα σχέδια της Βρετανίας για αναγνώριση της Παλαιστίνης, λόγω της αυξανόμενης ανησυχίας της κυβέρνησης για την επιδεινούμενη κατάσταση στη Γάζα.

Δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη, εκτός αν το Ισραήλ προχωρήσει σε κατάπαυση του πυρός, δεσμευτεί σε λύση δύο κρατών και καταστήσει σαφές ότι δεν θα προσαρτήσει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Δεδομένης της αντίθεσης του Ισραήλ σε αυτούς τους όρους, τα σχόλιά του σημαίνουν ότι η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους είναι σχεδόν αναπόφευκτη.

Σύμφωνα με τους Times, υπάρχουν αυξανόμενες πιέσεις από το Εργατικό Κόμμα — το ένα τρίτο του υπουργικού συμβουλίου έχει ασκήσει πίεση στον πρωθυπουργό για την αναγνώριση. Περισσότεροι από 130 βουλευτές των Εργατικών υπέγραψαν επιστολή με την οποία τη στηρίζουν.

“Αυτή είναι η στιγμή να δράσουμε”

Νωρίτερα φέτος, ο Στάρμερ είχε δηλώσει: «Πάντα έλεγα ότι θα αναγνωρίσουμε το παλαιστινιακό κράτος ως συμβολή σε μια ουσιαστική ειρηνευτική διαδικασία, τη στιγμή της μέγιστης επίδρασης για τη λύση των δύο κρατών. Με αυτή τη λύση πλέον να απειλείται, αυτή είναι η στιγμή να δράσουμε.

Έτσι, σήμερα — ως μέρος αυτής της πορείας προς την ειρήνη — μπορώ να επιβεβαιώσω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, εκτός εάν η ισραηλινή κυβέρνηση λάβει ουσιαστικά μέτρα για να τερματίσει την φρικτή κατάσταση στη Γάζα, συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός και δεσμευτεί σε μια μακροπρόθεσμη, βιώσιμη ειρήνη, αναζωογονώντας την προοπτική λύσης δύο κρατών.

Αυτό περιλαμβάνει την επανέναρξη της αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας από τον ΟΗΕ και τη σαφή δέσμευση ότι δεν θα υπάρξουν προσαρτήσεις στη Δυτική Όχθη. Παράλληλα, το μήνυμά μας προς τους τρομοκράτες της Χαμάς παραμένει αμετάβλητο και ξεκάθαρο.»

Υπενθυμίζεται πως η Βρετανία επέβαλε κυρώσεις σε ανώτερα στελέχη της ισραηλινής κυβέρνησης νωρίτερα φέτος, χαρακτηρίζοντας την στρατιωτική επέκταση στη Γάζα ως «αφόρητη».

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και ταξιδιωτικές απαγορεύσεις για τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και τον υπουργό Οικονομικών Μπετσαλέλ Σμότριτς τον Μάιο. Κατηγορήθηκαν για υποκίνηση επιθέσεων από εποίκους κατά παλαιστινιακών κοινοτήτων και για χρήση «φρικτής, ακραίας ρητορικής».

Οι κυρώσεις σημαίνουν ότι οι Σμότριτς και Μπεν-Γκβιρ απαγορεύεται να εισέλθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παράλληλα, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με έδρα τη Βρετανία απαγορεύεται να έχουν οικονομικές συναλλαγές μαζί τους. Οι κυρώσεις αυτές είναι παρόμοιες με εκείνες που έχουν επιβληθεί σε ανώτατα ρωσικά στελέχη που συνδέονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία.