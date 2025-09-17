“Ποτάμι” αμάχων εγκαταλείπει τη Γάζα – Το Ισραήλ σπέρνει θάνατο και απόγνωση

Οι IDF προσπαθούν να εξαναγκάσουν αμάχους να φύγουν από τη Γάζα, καθώς στρατιωτικές μεραρχίες προελαύνουν προς την πόλη.

Δύο στρατιωτικές μεραρχίες προελαύνουν προς το κέντρο της πόλης της Γάζας, ανάμεσα στα συντρίμμια κατεστραμμένων κτιρίων από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, οδηγώντας με τον τρόπο αυτό στην έσχατη κορύφωση την ήδη εφιαλτική ανθρωπιστική κρίση στην παλαιστινιακή Λωρίδα.

Τα ισραηλινά στρατεύματα προσπαθούν να εξαναγκάσουν όλο και περισσότερους κατοίκους της Γάζας να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η χερσαία επίθεση που καταστρέφει μεγάλες περιοχές του μεγαλύτερου αστικού κέντρου της Γάζας.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι πραγματοποίησαν 150 αεροπορικές και πυροβολικές επιθέσεις πριν από την έναρξη της χερσαίας επιχείρησης τα ξημερώματα της Τρίτης (16/09). Δύο μεραρχίες του στρατού προχωρούν αργά προς το κέντρο της πόλης και αναμένεται να ενισχυθούν σύντομα από μια τρίτη.

Αρκετές από τις αεροπορικές επιδρομές κατέρριψαν πολυκατοικίες μέσα σε πρόχειρους καταυλισμούς που φιλοξενούν εκτοπισμένους. Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι τα κτίρια χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς για παρακολούθηση.

Ιατρικές πηγές δήλωσαν στο Al Jazeera ότι ο αριθμός των Παλαιστινίων που έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής σήμερα από τις ισραηλινές επιθέσεις σε ολόκληρη τη Γάζα ανέρχεται αυτή τη στιγμή σε 62, με τουλάχιστον 40 άτομα να έχουν σκοτωθεί στην Πόλη της Γάζας.

Το παιδιατρικό νοσοκομείο αλ-Ραντίσι στην Πόλη της Γάζας επλήγη επίσης το βράδυ της Τρίτης. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, οι μισοί από τους 80 ασθενείς του νοσοκομείου κατάφεραν να διαφύγουν, αλλά οι υπόλοιποι –συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων παιδιών στη μονάδα εντατικής θεραπείας και οκτώ πρόωρων βρεφών– παρέμειναν στο κτίριο.

Οι νυχτερινές επιθέσεις της Τρίτης σκότωσαν 16 άτομα, σύμφωνα με τοπικά νοσοκομεία, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των Παλαιστινίων νεκρών σε δύο χρόνια πολέμου σε 65.000. Την Τρίτη, επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ δημοσίευσε έκθεση που καταλήγει για πρώτη φορά στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα.

Η “μεγάλη έξοδος” των Παλαιστινίων

Ο παραλιακός δρόμος που οδηγεί νότια από την Πόλη της Γάζας έχει “πλημμυρίσει” από οικογένειες που προσπαθούν να διαφύγουν της επίθεσης. Την Τετάρτη, οι IDF ανακοίνωσαν το άνοιγμα δεύτερης διαδρομής, μέσω του κέντρου της Λωρίδας της Γάζας, για δύο ημέρες, για να ενθαρρύνουν την έξοδο των Παλαιστινίων.

Ωστόσο, πολλοί κάτοικοι της Πόλης της Γάζας και του βορρά είναι πολύ πιθανό να μην έλαβαν κανένα από τα γραπτά μηνύματα ή τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δημοσίευσε ο ισραηλινός στρατός, καθώς οι επιδρομές κατέστρεψαν το τηλεφωνικό δίκτυο στην περιοχή, αναφέρει ο Guardian.

Από το περίπου 1 εκατομμύριο Παλαιστινίων που ζουν μέσα και γύρω από την Πόλη της Γάζας, ο ισραηλινός στρατός εκτιμά ότι 350.000 έχουν φύγει προς τα νότια τον τελευταίο μήνα. Οι εκτιμήσεις του ΟΗΕ κάνουν λόγο για 238.000.

Αντίθετα με τους ισχυρισμούς του Ισραήλ, κανένας από τους Παλαιστίνιους που μίλησαν στον Guardian τις τελευταίες εβδομάδες δεν δήλωσε ότι δέχτηκε πίεση από τη Χαμάς να παραμείνει στην πόλη. Ωστόσο, πολλοί κάτοικοι δήλωσαν ότι είναι αδύνατον ή διστάζουν να φύγουν για διάφορους λόγους. Κάποιοι είναι φυσικά ανήμποροι, εξασθενημένοι έπειτα από μήνες πείνας. Άλλοι δεν έχουν χρήματα για τα έξοδα μεταφοράς.

Τα πραγματικά κίνητρα της επίθεσης

Παλαιστίνιοι ψάχνουν για ξύλα προς πώληση ή για μαγείρεμα, ανάμεσα στα ερείπια ενός κτιρίου (AP Photo/Yousef Al Zanoun)

Αρκετοί θεωρούν ότι ο νότος είναι εξίσου επικίνδυνος με την Πόλη της Γάζας. Το Ισραήλ έχει βομβαρδίσει επανειλημμένα τη «ζώνη ανθρωπιστικής προστασίας» που όρισε στην αλ-Μαουάσι. Ο καταυλισμός εκεί χτυπήθηκε από ισραηλινή επίθεση τη νύχτα, σκοτώνοντας δύο γονείς και το παιδί τους.

Κύμα Παλαιστινίων οδηγείται προς τον νότο από τον παράκτιο δρόμο αλ-Ρασίντ, την μόνη επιτρεπόμενη διαδρομή από τον ισραηλινό στρατό. Σήμερα το BBC ανέφερε πως έχει επαληθεύσει τη γνησιότητα ενός βίντεο που δείχνει τα αποτελέσματα ισραηλινής επίθεσης σε αγροτικό όχημα στα δυτικά της πόλης της Γάζας, σε απόσταση μικρότερη από μισό μίλι από την καθορισμένη διαδρομή εκκένωσης.

Στο βίντεο, ένα όχημα —φορτωμένο με διάφορα αντικείμενα— φαίνεται να καίγεται, με την καμπίνα του να έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Το βίντεο δείχνει επίσης τραυματισμένους και αιμόφυρτους πολίτες σε κοντινή απόσταση, ανάμεσά τους γυναίκες και μικρά παιδιά, καθώς και ακίνητα σώματα στο έδαφος.

Οι ταράτσες των κτιρίων που φαίνονται στο πλάνο ταιριάζουν με διαθέσιμες δορυφορικές εικόνες, τοποθετώντας την επίθεση περίπου 500 μέτρα (1.600 πόδια) από τον δρόμο Αλ-Ρασίντ. Τοπικές αναφορές λένε ότι πέντε μέλη μιας οικογένειας σκοτώθηκαν. Η παρουσία γυναικών, παιδιών και οικιακών αντικειμένων δείχνει ότι προσπαθούσαν να φύγουν από την Πόλη της Γάζας τη στιγμή που δέχτηκαν επίθεση.

Δεν έχουν γίνει έλεγχοι ασφαλείας στον μαζικό πληθυσμό που διαφεύγει προς τον νότο, κι έτσι οι περισσότεροι παρατηρητές θεωρούν πιθανό ότι μαχητές της Χαμάς θα ανασυνταχθούν αλλού. Αξιωματούχοι των IDF εκτιμούν ότι υπάρχουν μεταξύ 2.000 και 3.000 μαχητές της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ έτοιμοι για μάχη στο κέντρο της πόλης, αλλά οι μυστικές υπηρεσίες τους πιστεύουν ότι αυτό είναι μόνο ένα μικρό ποσοστό των δυνάμεών τους.

Πολλοί Ισραηλινοί αναλυτές και σχολιαστές πιστεύουν ότι τα πραγματικά κίνητρα της επίθεσης στη Γάζα είναι πολιτικά: να διατηρηθεί το Ισραήλ σε κατάσταση πολέμου ώστε να αποφευχθούν πρόωρες εκλογές που θα μπορούσαν να ανατρέψουν τον σκληροπυρηνικό συνασπισμό του Μπενιαμίν Νετανιάχου· και να καταστεί η Πόλη της Γάζας μη κατοικήσιμη, ώστε να εξαναγκαστούν οι Παλαιστίνιοι να την εγκαταλείψουν και να ζητηθεί από άλλες χώρες να τους δεχτούν.

Ο Ισραηλινός πολιτικός επιστήμονας Μενάχεμ Κλάιν δηλώνει ότι οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα δείχνουν πως η κύρια προτεραιότητά του δεν είναι η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς, αλλά το να καταστήσει την περιοχή «μη κατοικήσιμη».

Ο Κλάιν, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Μπαρ-Ιλάν του Ισραήλ, δήλωσε στο Al Jazeera ότι η επιστροφή των ομήρων «ίσως να είναι ένα παράπλευρο αποτέλεσμα της ισραηλινής επιχείρησης, αλλά όχι ο κύριος στόχος».

«Περίπου το 70% της Λωρίδας [της Γάζας] έχει ήδη καταστραφεί από το Ισραήλ συστηματικά, όχι κατά λάθος», πρόσθεσε. «Ακόμα και μετά τις μάχες, το Ισραήλ συνεχίζει να καταστρέφει συστηματικά τις υποδομές».

Ανέφερε επίσης ότι, έχοντας καταστρέψει τη Γάζα, ο στόχος του Ισραήλ είναι στη συνέχεια «να μετακινήσει τον πληθυσμό σε μια ζώνη συγκέντρωσης και μετά να τους προσφέρει μια “καλύτερη ζωή” εκτός της Λωρίδας της Γάζας, ώστε να τους ωθήσει να φύγουν».

Ισραήλ: Τυχόν κυρώσεις της ΕΕ θα λάβουν την “αρμόζουσα απάντηση”

Στο μεταξύ, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναστείλει τη συμφωνία εμπορικών συναλλαγών με το Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα είναι κάτι πάνω στο οποίο η Ένωση εργάζεται εδώ και αρκετό καιρό.

Υπήρξε τεράστια πίεση προς την ΕΕ από αξιωματούχους οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικών κομμάτων να υιοθετήσει πιο σκληρή στάση απέναντι στο Ισραήλ. Στο παρελθόν υπήρξε βαθύ χάσμα στην ΕΕ, ιδιαίτερα με χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία και η Ουγγαρία, οι οποίες δήλωναν ότι δεν θα υποστήριζαν τίποτα που θα θεωρούσαν ως τιμωρία προς το Ισραήλ.

Αυτό εξηγεί γιατί έπρεπε να γεφυρωθούν κάποιες από τις διαφορές ανάμεσα σε όσους υποστήριζαν την πλήρη αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης με το Ισραήλ και σε εκείνους που έλεγαν ότι η Ένωση έπρεπε να είναι προσεκτική και να δώσει χρόνο.

Αυτό που αποφάσισε σήμερα η ΕΕ, ουσιαστικά, είναι να αναστείλει ορισμένες πτυχές της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και Ισραήλ.

Αυτό σημαίνει ότι η ΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλει δασμούς στις ισραηλινές εισαγωγές στην επικράτειά της, οι οποίες εκτιμώνται περίπου στα 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ (6,87 δισεκατομμύρια δολάρια).

Εντωμεταξύ, η ισραηλινή κυβέρνηση προειδοποίησε σήμερα ότι τυχόν κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον του Ισραήλ θα λάβουν την «αρμόζουσα απάντηση».

«Οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής […] είναι ηθικά και πολιτικά διαστρεβλωμένες και πρέπει να ελπίζουμε ότι δεν θα εγκριθούν», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ με ανάρτηση στο X.

«Οποιαδήποτε ενέργεια εναντίον του Ισραήλ θα λάβει την αρμόζουσα απάντηση και ελπίζουμε να μην φτάσει εκεί», πρόσθεσε ο Σάαρ, καθώς τα μέτρα που πρότεινε η Επιτροπή κρίνεται απίθανο να υιοθετηθούν από τους 27.