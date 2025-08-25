Ιάπωνας τερμάτισε τα μούτρα προς τη σύντροφό του

Παντρεμένο ζευγάρι στην Ιαπωνία, ζούσε για 20 χρόνια κάτω από την ίδια στέγη και ο άνδρας δεν είχε πει λέξη στη γυναίκα.

Στη μαγική χώρα που λέγεται Ιαπωνία έχουν πάει το σεβασμό και την ντροπή σε άλλο επίπεδο, που μάλλον δεν κάνει πολύ καλό στην υγεία του γενικού πληθυσμού.

Είναι η χώρα που ζει εκατό χρόνια μπροστά, τεχνολογικά και 200 πίσω, κοινωνικά.

Μπορείς να ενοικιάσεις από οικογένεια έως σύντροφο, έως κάποιον για να έχεις παρέα στο εστιατόριο που θες να φας -προκειμένου να μην πας μόνος και σε “δείχνουν”-, που υπάρχουν εταιρείες, οι οποίες αναλαμβάνουν τις παραιτήσεις εργαζομένων, απομονωμένα χωριά για απολυμένους και χωρισμένους και ομάδες στις οποίες πληρώνεις για να δεις μια μελοδραματική ταινία και να κλάψεις σαν άνθρωπος -κάτι που δεν μπορείς να κάνεις μπροστά σε κόσμο, γιατί δεν είναι ΟΚ να δείχνεις τις αδυναμίες σου.

Σε αυτά τα εδάφη, σύμφωνα με κυβερνητική έρευνα, το 69% των ανδρών και το 59% των γυναικών, δεν έχει σύντροφο.

Γενικά, δεν υπάρχει επικοινωνία, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα όλων το παντρεμένο ζευγάρι ζούσε κάτω από την ίδια στέγη για 20 χρόνια και δεν είχε ανταλλάξει κουβέντα.

Για την ακρίβεια, ο άνδρας αρνείτο να μιλήσει στη γυναίκα, η οποία -όλως περιέργως- δεν σκέφτηκε ποτέ να τον χωρίσει.

O Οτου και η Γιούμι δεν μίλησαν για 20 χρόνια

Την ιστορία των Ότου και Γιούμι Καταγιάμα αποκάλυψαν τα τρία παιδιά τους, που ζήτησαν τη βοήθεια τηλεοπτική εκπομπής για οικογένειες, ώστε να ακούσουν, έστω μια φορά στη ζωή τους, τους γονείς τους να μιλούν μεταξύ τους.

Όπως αποκάλυψε ο Ότου, άρχισε να φέρεται ψυχρά στη σύζυγο του, όταν ένιωσε να ζηλεύει που τον παραμελούσε για τα παιδιά τους.

Έκτοτε, κάθε φορά που η Γιούμι του μιλούσε (σαν να μην συμβαίνει τίποτα), εκείνος γρύλιζε, μούγκριζε ή έκανε απορριπτική χειρονομία.

Ο νεαρότερος γιος της πενταμελούς οικογένειας, Γιόσικι ήταν αυτός που έστειλε την ιστορία των γονιών του στην εκπομπή του καναλιού Hokkaido TV, που κατάφερε να “κλείσει” συνάντηση των πρωταγωνιστών, στο μέρος του πρώτου τους ραντεβού.

Η Γιούμι είπε διστακτικά «κάπως πέρασε πολύς καιρός από τότε που μιλήσαμε», με τον σύζυγο της να της εξηγεί «ήσουν ιδιαίτερα απασχολημένη με τα παιδιά και ζήλευα. Για αυτό και κρατούσα μούτρα. Τώρα, δεν υπάρχει επιστροφή.

Έως τώρα, άντεξες πολλά και θέλω να ξέρεις ότι είμαι ευγνώμων για όλα. Ζητώ την άδεια σου, να ξαναγίνουμε αληθινοί σύζυγοι και να συζητάμε πραγματικά. Ελπίζω να μπορέσουμε να συνεργαστούμε από εδώ και πέρα».

Η Γιούμι συμφώνησε και τέλος καλό, όλα καλά -ή κάπως έτσι.

Σε ένα άρθρο γνώμης, η Guardian ανέφερε ότι η παρατεταμένη σιωπή της Ότου θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια μορφή καταναγκαστικού ελέγχου, εγείροντας ανησυχίες για το συναισθηματικό κόστος που έχει υποστεί η Γιούμι.

*Η εκπομπή αυτή προβλήθηκε το 2016, αλλά για κάποιο λόγο έγινε viral αυτές τις ημέρες.