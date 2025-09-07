Ιαπωνία: Ο πρωθυπουργός Ισίμπα αποφάσισε να παραιτηθεί

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σιγκέρου Ισίμπα αποφάσισε να παραιτηθεί. Οι βουλευτές του LDP θα ψηφίσουν τη Δευτέρα εάν θα διεξαχθούν έκτακτες εκλογές ηγεσίας.

Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Σιγκέρου Ισίμπα αποφάσισε να παραιτηθεί για να αποφύγει μια διάσπαση εντός του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP), ανέφερε σήμερα Κυριακή ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ιαπωνίας NHK.

Ο συνασπισμός με επικεφαλής το LDP έχασε την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Ιούλιο. Ο Ισίμπα είχε προηγουμένως απορρίψει τις εκκλήσεις να παραιτηθεί και είχε επαναλάβει την Τρίτη ότι δεν έχει άμεση πρόθεση να το πράξει, δηλώνοντας πως θα αποφασίσει πώς να αναλάβει την ευθύνη για την εκλογική ήττα σε «κατάλληλη χρονική στιγμή».

«Η ενασχόληση με τις προκλήσεις που το κόμμα πρέπει να αντιμετωπίσει άμεσα είναι ένας τρόπος ανάληψης ευθύνης», είπε ο Ισίμπα σε δημοσιογράφους την Τρίτη, αναφέροντας την ανάγκη για οικονομικά μέτρα προς όσους υποφέρουν από τον πληθωρισμό ή τις επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών. Ο στενός του συνεργάτης, ο γενικός γραμματέας του LDP, Χιροσί Μοριγιάμα, είχε δηλώσει την Τρίτη ότι προτίθεται να παραιτηθεί από τη θέση του.

Η ανακοίνωση του Μοριγιάμα ήρθε μετά τη σύγκληση κοινής ολομέλειας και των δύο σωμάτων από το LDP για να αξιολογηθεί η εκλογική ήττα στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Το γραφείο του πρωθυπουργού δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Υπό την ηγεσία του Ισίμπα, ο συνασπισμός με επικεφαλής το LDP έχει χάσει την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του κοινοβουλίου από τότε που ανέλαβε την εξουσία πέρυσι, εν μέσω οργής των πολιτών για το αυξανόμενο κόστος ζωής.

Οι βουλευτές του LDP είναι προγραμματισμένο να ψηφίσουν τη Δευτέρα για το αν θα διεξαχθούν έκτακτες εκλογές για την ηγεσία. Η κυβέρνηση Ισίμπα ολοκλήρωσε την περασμένη εβδομάδα τις λεπτομέρειες μιας εμπορικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.