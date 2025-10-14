Ιαπωνία: Θανατική ποινή σε 34χρονο για τη δολοφονία τεσσάρων ανθρώπων

Η εσχάτη των ποινών επιβλήθηκε σε κρατούμενο ο οποίος το 2023 επιτέθηκε και σκότωσε τέσσερις ανθρώπους.

Ιαπωνικό δικαστήριο καταδίκασε σε θάνατο τον 34χρονο σήμερα, (Μασανόρι Αόκι) Masanori Aoki, ο οποίος το 2023 σκότωσε τέσσερις ανθρώπους σε μια επίθεση με μαχαίρι και πυροβολισμούς, απορρίπτοντας το επιχείρημα της υπεράσπισης ότι πάσχει από σχιζοφρένεια.

Ο Μασανόρι Αόκι μαχαίρωσε δύο γυναίκες που περπατούσαν στην πόλη Νακάνο και στη συνέχεια πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο δύο αστυνομικούς που έφτασαν στον τόπο του εγκλήματος μετά από κλήση έκτακτης ανάγκης.

Η ένοπλη βία είναι σπάνια στην Ιαπωνία, καθώς υπάρχουν αυστηροί νόμοι για τα όπλα, ωστόσο ακόμα πιο σπάνιες οι δολοφονίες αστυνομικών, με την τελευταία τέτοια περίπτωση να καταγράφεται πριν από περισσότερα από 30 χρόνια.

Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι η καταδίκη σε ισόβια κάθειρξη θα ήταν πιο κατάλληλη για τον Αόκι, ο οποίος, όπως ανέφερε, έχει “περιορισμένη ικανότητα” λόγω της σχιζοφρένειας.

Οι εισαγγελείς συμφώνησαν ότι ο Αόκι υπέφερε από παραληρητικές ιδέες, αλλά υποστήριξαν ότι διέπραξε τους φόνους σε μια κρίση οργής και ότι ήταν σε θέση να διακρίνει το σωστό από το λάθος εκείνη τη στιγμή. Επίσης, σύμφωνα με την εφημερίδα Japan Times, δήλωσαν ότι ο Αόκι επέδειξε “εξαιρετική σκληρότητα και ψυχρότητα“.

Ο Αόκι, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες φορούσε στρατιωτική παραλλαγή, καπέλο, γυαλιά ηλίου και μάσκα, επιτέθηκε στις γυναίκες επειδή πίστευε ότι τον κακολογούσαν, σύμφωνα με την ιαπωνική εφημερίδα The Mainichi. Δεν είναι σαφές αν γνώριζε τις γυναίκες.

Μετά την επίθεση, ο δράστης αποσύρθηκε στο σπίτι των γονιών του στην πόλη Νακάνο, όπου παρέμεινε για 12 ώρες πριν παραδοθεί στην αστυνομία. Σημειώνεται πως ο πατέρας του, Masamichi Aoki, είναι πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου της πόλης.

Η Ιαπωνία έχει αυστηρούς κανόνες για την κατοχή όπλων και επιτρέπει στους πολίτες να κατέχουν μόνο κυνηγετικά όπλα και αεροβόλα, ενώ οι πολίτες πρέπει να περάσουν αυστηρές εξετάσεις και ψυχιατρικές αξιολογήσεις για να μπορέσουν να αγοράσουν όπλο εντός της χώρας.

Μετά τη δολοφονία τεσσάρων ανθρώπων, οι αρχές αυστηροποίησαν τους νόμους για την κατοχή ημιαυτόματων τουφεκιών, όπως το κυνηγετικό όπλο που χρησιμοποίησε ο Αόκι.