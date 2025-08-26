“Ημέρα αναταραχής” στο Ισραήλ – Διαδηλωτές μπλόκαραν αυτοκινητοδρόμους

Συγγενείς των ομήρων και διαδηλωτές ζητούν από την κυβέρνηση Νετανιάχου να προχωρήσει άμεσα σε συμφωνία με τη Χαμάς. Εκτός “ατζέντας” οι όμηροι στη συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας.

Χιλιάδες ακτιβιστές ενώθηκαν με τις οικογένειες των ομήρων στην «ημέρα αναταραχής» όπως την αποκαλούν στο Ισραήλ – καίγοντας λάστιχα και μπλοκάροντας κεντρικούς δρόμους, ενώ μεγάλες διαδηλώσεις είναι προγραμματισμένες σε ολόκληρο το Ισραήλ, μία ημέρα μετά το διπλό ισραηλινό πλήγμα σε νοσοκομείο της Γάζας που άφησε πίσω του 22 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και δημοσιογράφους.

Οι οικογένειες απαιτούν από την ισραηλινή κυβέρνηση να συνάψει συμφωνία με τη Χαμάς για τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα. Την Τρίτη, κεντρικοί δρόμοι – μεταξύ αυτών η Οδός 1 και η Οδός 443, που συνδέουν το Τελ Αβίβ με την Ιερουσαλήμ – αποκλείστηκαν από τις διαδηλώσεις.

AP PHOTO

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στις 06:29 τοπική ώρα, με τους διαδηλωτές να μπλοκάρουν μερικώς κάποιους αυτοκινητοδρόμους και κεντρικούς δρόμους καίγοντας λάστιχα, όπως αναφέρει το BBC. Παράλληλα, ύψωσαν κίτρινα πανό και ανέμιζαν ισραηλινές σημαίες έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Τελ Αβίβ. Η τοπική αστυνομία επέμεινε ότι «όλοι οι δρόμοι σε όλη τη χώρα είναι ανοιχτοί».

Οι διαδηλωτές ζητούν επίσης από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να βοηθήσει στην εξασφάλιση εκεχειρίας και συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων. Αυτό έρχεται μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι «στις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες θα υπάρξει μια αρκετά οριστική κατάληξη» της σύγκρουσης.

AP PHOTO

Συνεδριάζει το συμβούλιο ασφαλείας υπό τον Νετανιάχου

Στο μεταξύ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, συγκάλεσε το συμβούλιο ασφαλείας στις 4 μ.μ. για να συζητήσει την κατάσταση στη Γάζα και τα πιθανά σχέδια για την επίτευξη συμφωνίας απελευθέρωσης ομήρων.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε στο γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 7 μ.μ.

Το συμβούλιο ασφαλείας θα συζητήσει τις επόμενες φάσεις της επιχείρησης των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων στην Πόλη της Γάζας και αναμένεται να εγκρίνει τα σχέδια.

Το γραφείο του Νετανιάχου δήλωσε στους Times of Israel ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει εάν θα τεθεί προς συζήτηση η πρόταση για κατάπαυση του πυρός και σταδιακή απελευθέρωση ομήρων, την οποία η Χαμάς αποδέχθηκε την περασμένη εβδομάδα. Ωστόσο, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης στα εβραϊκά αναφέρουν ότι το θέμα αυτό δεν βρίσκεται στην ατζέντα.

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, δεσμεύτηκε – σύμφωνα με την Independent – να συνεχίσει την επίθεση εναντίον της Πόλης της Γάζας. Δήλωσε ότι θα ισοπεδωθεί, εκτός εάν η Χαμάς συμφωνήσει να τερματίσει τον πόλεμο με τους όρους του Ισραήλ και να απελευθερώσει όλους τους ομήρους.

Η Χαμάς, σε ανακοίνωσή της την Κυριακή, τόνισε ότι τα σχέδια του Ισραήλ να καταλάβει την Πόλη της Γάζας δείχνουν πως δεν είναι σοβαρό ως προς μια κατάπαυση του πυρός. Υποστήριξε ότι η κατάπαυση του πυρός θα ήταν ο «μόνος τρόπος» να απελευθερωθούν οι όμηροι.

Συγγενείς των ομήρων κατηγορούν τον Νετανιάχου ότι τορπιλίζει τη συμφωνία

Εν αναμονή της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ, η μητέρα ενός ομήρου κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι διεξάγει πόλεμο στη Γάζα «χωρίς σαφή στόχο», ενώ ο πατέρας ενός άλλου υποστήριξε πως υπήρξε «μια ακόμη εσκεμμένη τορπίλη σε συμφωνία» για την επιστροφή των ομήρων.

Το Ισραήλ δεν έχει αποδεχθεί την τελευταία πρόταση των περιφερειακών μεσολαβητών για εκεχειρία 60 ημερών – δηλώνοντας ότι πλέον θα συμφωνήσει μόνο σε μια συνολική συμφωνία που θα περιλαμβάνει την επιστροφή όλων των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου με τους δικούς του όρους.

Κατάρ: Περιμένουμε μια απάντηση – Όλα τα άλλα είναι απλά πολιτικοί ελιγμοί

Το Κατάρ ανακοίνωσε σήμερα ότι εξακολουθεί να περιμένει μια ισραηλινή απάντηση στην πρόταση για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, την οποία παρουσίασαν οι μεσολαβητές, πρόταση την οποία ενέκρινε η Χαμάς.

«Ακόμη περιμένουμε μία απάντηση. Και οι δηλώσεις που ακούμε αυτή τη στιγμή δεν μας κάνουν να νιώθουμε σίγουροι ότι, αν υπήρχε αντίδραση, αυτή θα ήταν θετική», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Μαζέντ αλ Ανσάρι, σε συνέντευξη Τύπου στην Ντόχα.

«Εξαρτάται από την ισραηλινή πλευρά να απαντήσει στην πρόταση που έχει καταταθεί. Όλα τα άλλα είναι απλά πολιτικοί ελιγμοί», δήλωσε ο αλ Ανσάρι, προσθέτοντας ότι το Κατάρ δεν έχει δει «καμία θετική έκβαση» αναφορικά με την κλιμάκωση στο πεδίο των μαχών.