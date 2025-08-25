Γάζα: Γιατί η διπλή επίθεση του Ισραήλ σε νοσοκομείο συνιστά έγκλημα πολέμου

Η διπλή επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ υποδηλώνει ότι η εξόντωση αμάχων, διασωστών και δημοσιογράφων ήταν σκόπιμη και όχι ατύχημα.

Πέρα από αποτρόπαιη και απάνθρωπη ενέργεια ενός δολοφονικού στρατού, η διπλή επίθεση του Ισραήλ στο Νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα, η οποία σκότωσε πέντε δημοσιογράφους, συμπεριλαμβανομένων εργαζόμενων στα πρακτορεία Associated Press, Reuters, NBC και Al Jazeera, συνιστά και πιθανή παραβίαση του διεθνούς δικαίου, γεγονός που μπορεί να φέρει το Ισραήλ αντιμέτωπο με νέες κατηγορίες για “εγκλήματα πολέμου”.

Η ισραηλινή επίθεση στόχευσε ένα πολιτικό κτίριο, συγκεκριμένα ένα νοσοκομείο, σε μια διπλή επίθεση που σκότωσε αμάχους, ενώ παράλληλα εργαζόμενοι διασώστες και δημοσιογράφοι είναι μεταξύ των θυμάτων. Όπως επισημαίνει ο Guardian, όλες οι κατηγορίες αυτές θα έπρεπε να προστατεύονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Οι ισραηλινές δυνάμεις, οι οποίες έχουν σκοτώσει περίπου 200 δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, προσπάθησαν αμέσως να υποστηρίξουν ότι ο θάνατος των αμάχων ήταν λάθος, η πραγματικότητα δείχνει ότι φαίνεται να είναι πολιτική και όχι λάθος.

Αυτό που είναι αξιοσημείωτο για το περιστατικό είναι ότι κάθε μεμονωμένο στοιχείο – η στόχευση ενός νοσοκομείου σε λειτουργία, των δημοσιογράφων και των εργαζομένων διάσωσης, των πολιτών που είχαν ήδη τραυματιστεί και λάμβαναν θεραπεία – αναμένεται να αποτελέσει κατηγορία για έγκλημα πολέμου από μόνο του.

Συνολικά, το περιστατικό δείχνει κάτι πολύ πιο σκοτεινό. Εκτός από τους 20 νεκρούς από τις επιθέσεις, άλλοι 50 τραυματίστηκαν σύμφωνα με τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, μεταξύ των οποίων ασθενείς που ήταν ήδη σε κρίσιμη κατάσταση.

«Ενώ οι άνθρωποι στη Γάζα πεινούν, η ήδη περιορισμένη πρόσβασή τους στην υγειονομική περίθαλψη καταστρέφεται ακόμη περισσότερο από επανειλημμένες επιθέσεις», δήλωσε ο Γκεμπρεγεσούς στο X. «Δεν μπορούμε να το πούμε αρκετά δυνατά: ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ τις επιθέσεις στην υγειονομική περίθαλψη. Άμεση κατάπαυση του πυρός τώρα!»

Συνδέοντας με ξεκάθαρο τρόπο τις πτυχές αυτές, η εκπρόσωπος του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, Ραβίνα Σαμντασάνι, δήλωσε σε ανακοίνωσή της: «Η δολοφονία δημοσιογράφων στη Γάζα θα πρέπει να σοκάρει τον κόσμο – όχι σε άφωνη σιωπή αλλά σε δράση, απαιτώντας λογοδοσία και δικαιοσύνη. Οι δημοσιογράφοι δεν είναι στόχος. Τα νοσοκομεία δεν είναι στόχος.»

Όλο και πιο συχνή τακτική του Ισραήλ η διπλή επίθεση

Είναι καλά τεκμηριωμένο το πώς το Ισραήλ έχει στοχοποιήσει νοσοκομεία και ιατρικό προσωπικό, οι οποίοι έχουν σκοτωθεί, τραυματιστεί και απαχθεί, σε πολλές περιπτώσεις. Αλλά η διπλή επίθεση, όπου οι IDF χτυπούν για δεύτερη φορά έναν στόχο αφού φτάσουν οι ομάδες διάσωσης και άλλοι πολίτες, όπως λένε οι επικριτές τους, είναι μια όλο και πιο συχνή τακτική.

Μια κοινή έρευνα του Ισραηλινού +972 Magazine και του Local Call τον Ιούλιο ανέφερε ότι οι IDF πραγματοποιούν συστηματικά επιπλέον επιθέσεις στην περιοχή μιας αρχικής βομβιστικής επίθεσης, συχνά σκοτώνοντας σκόπιμα διασώστες και άλλους που εμπλέκονται στις προσπάθειες διάσωσης.

«Αν υπάρχει επίθεση σε ανώτερο διοικητή, θα πραγματοποιηθεί άλλη μια επίθεση μετά για να διασφαλιστεί ότι οι προσπάθειες διάσωσης δεν θα πραγματοποιηθούν», δήλωσε μια από τις πηγές του +972 που φέρεται να ήταν παρούσα σε μονάδα σχεδιασμού επιθέσεων του Ισραήλ. «Οι πρώτοι που ανταποκρίνονται, οι ομάδες διάσωσης – τους σκοτώνουν. Χτυπούν ξανά, πάνω τους.»

Δεν πείθουν οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι

“Το Ισραήλ λυπάται βαθύτατα για το τραγικό ατύχημα που συνέβη σήμερα στο νοσοκομείο Νάσερ” στη Χαν Γιούνις, δήλωσε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του στα αγγλικά, διαβεβαιώνοντας ότι “το Ισραήλ προσδίδει σημασία στο έργο των δημοσιογράφων, όπως και του ιατρικού προσωπικού και όλων των αμάχων”.

“Οι στρατιωτικές αρχές διεξάγουν ενδελεχή έρευνα. Ο πόλεμός μας είναι εναντίον των τρομοκρατών της Χαμάς. Οι δίκαιοι στόχοι μας είναι η ήττα της Χαμάς και η επιστροφή των ομήρων πίσω στην πατρίδα”, πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Οι IDF νωρίτερα δήλωσαν ότι ξεκίνησαν έρευνα για την επίθεση, προσθέτοντας ότι οι δυνάμεις τους «σε καμία περίπτωση δεν στοχεύουν δημοσιογράφους». Ωστόσο, οι δημόσιες δηλώσεις των Ισραηλινών αξιωματούχων αποκαλύπτουν ότι οι παραπάνω δηλώσεις δεν είναι τίποτα άλλο παρά ψέματα. Την τελευταία, αντικρούει ξεκάθαρα η δήλωση του Ισραήλ μετά τη δολοφονία του Άνας αλ-Σαρίφ, γνωστού δημοσιογράφου του Al Jazeera, και τεσσάρων συναδέλφων του – και πάλι στα εδάφη νοσοκομείου – νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν ισχυρίστηκαν χωρίς να παράσχουν αξιόπιστα στοιχεία ότι ο Σαρίφ ήταν στόχος τους γιατί ήταν “μέλος της Χαμάς”.

Όπως ανέφερε η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) σε δήλωση μετά τη δολοφονία του Σαρίφ από το Ισραήλ: «Οι IDF έκαναν αβάσιμους ισχυρισμούς ότι πολλοί από τους δημοσιογράφους που σκότωσαν σκόπιμα στη Γάζα ήταν τρομοκράτες, περιλαμβανομένων τεσσάρων εργαζομένων του Al Jazeera – Χαμζά αλ-Νταχντούχ, Ισμαήλ αλ-Γκουλ, Ράμι αλ-Ρεφί, και Χοσάμ Σαμπάτ. Η CPJ κατατάσσει τέτοιες περιπτώσεις ως φόνο.»

Πράγματι, πριν από τον θάνατο του Σαρίφ, η CPJ είχε προειδοποιήσει δημοσίως ότι η ζωή του ήταν σε κίνδυνο μετά από απειλές που κρίθηκαν αξιόπιστες και είχαν γίνει από έναν Ισραηλινό αξιωματούχο. «Είμαστε βαθιά ανήσυχοι για τις επανειλημμένες απειλές που έγιναν από τον εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού, Αβιχάι Αντράι, κατά του ανταποκριτή του Al Jazeera στη Γάζα, Άνα αλ-Σαρίφ και καλούμε τη διεθνή κοινότητα να τον προστατεύσει», δήλωσε η περιφερειακή διευθύντρια της CPJ, Σάρα Κουντάχ.

«Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σαρίφ έχει στοχοποιηθεί από τον ισραηλινό στρατό, αλλά ο κίνδυνος για τη ζωή του είναι τώρα οξεία. Το Ισραήλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον έξι δημοσιογράφους του Al Jazeera στη Γάζα κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου. Αυτές οι τελευταίες αβάσιμες κατηγορίες αντιπροσωπεύουν μια προσπάθεια να δημιουργηθεί συναίνεση για να σκοτώσουν τον Σαρίφ.»

Εξίσου σημαντικό είναι επίσης ότι το Ισραήλ έχει σκοτώσει ξανά δημοσιογράφους στις περιοχές των νοσοκομείων. Από την αρχή του πολέμου, οι δημοσιογράφοι έχουν συχνά μείνει κοντά σε νοσοκομεία με την ελπίδα ότι θα τους προσφέρει μια μικρή προστασία, καθώς συχνά διαθέτουν τουλάχιστον λίγη ηλεκτρική ενέργεια, αναγκαία για εργαζόμενους στα ΜΜΕ, έτσι ώστε να φορτίσουν τηλέφωνα και εξοπλισμό.

ΟΗΕ: Το Ισραήλ σκοτώνει τους μοναδικούς διαθέσιμους μάρτυρες του λιμού στη Γάζα

Για ορισμένα ανώτατα στελέχη του ΟΗΕ, το μόνο συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί από αυτές τις επιθέσεις είναι ότι το Ισραήλ σκοτώνει τους μοναδικούς διαθέσιμους μάρτυρες του λιμού που έχει προκαλέσει στη Γάζα με τις πολιτικές του.

Μεταξύ αυτών, τη Δευτέρα, ήταν ο επικεφαλής του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους, Φιλίπ Λαζαρίνι, ο οποίος καταδίκασε την «σοκαριστική» παγκόσμια αδράνεια για τη Γάζα, κατηγορώντας το Ισραήλ για «σιωπή των τελευταίων φωνών που αναφέρουν τα παιδιά που πεθαίνουν αθόρυβα εν μέσω λιμού».

Αυτό το συναίσθημα εκφράστηκε με τον πιο έντονο τρόπο από τον συντονιστή εκτάκτων αναγκών για τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα στη Γάζα, Ζερόμ Γκριμό, που πενθούσε τον θάνατο της δημοσιογράφου Μαριάμ Ντάγκα, η οποία συνεργαζόταν με την ανθρωπιστική οργάνωση.

«Για τους τελευταίους 22 μήνες, έχουμε παρακολουθήσει πώς οι υγειονομικές εγκαταστάσεις ισοπεδώνονται, οι δημοσιογράφοι φιμώνονται και οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας θάβονται κάτω από τα ερείπια από τις ισραηλινές δυνάμεις. Καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να αγνοεί το διεθνές δίκαιο, οι μοναδικοί μάρτυρες της γενοκτονικής του εκστρατείας στοχεύονται σκόπιμα. Πρέπει να σταματήσει τώρα.»