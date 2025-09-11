Κόσμος Αερομεταφορές

ΗΠΑ: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους λόγω μηχανικής βλάβης

Boeing 737 MAX
Αεροσκάφη τύπου Boeing 737 MAX iStock

Μηχανική βλάβη υπέστη αεροσκάφος της Southwest Airlines λίγο μετά την απογείωση από το Χόλιγουντ Μπέρμπανκ, με προορισμό το Φοίνιξ. Το Boeing 737-700 προσγειώθηκε στο Λος Άντζελες.

Μηχανική βλάβη παρουσιάστηκε σήμερα, Πέμπτη (11/9) σε αεροσκάφος της Southwest Airlines λίγο μετά την απογείωση από το αεροδρόμιο Χόλιγουντ Μπέρμπανκ με προορισμό το Φοίνιξ των ΗΠΑ.

Για τον λόγο αυτό, το Boeing 737-700 προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες.

Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε πως θα φροντίσει ώστε οι ταξιδιώτες να επιβιβαστούν σε άλλη πτήση προς το Φοίνιξ.

 

