ΗΠΑ: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους λόγω μηχανικής βλάβης

Μηχανική βλάβη υπέστη αεροσκάφος της Southwest Airlines λίγο μετά την απογείωση από το Χόλιγουντ Μπέρμπανκ, με προορισμό το Φοίνιξ. Το Boeing 737-700 προσγειώθηκε στο Λος Άντζελες.

Μηχανική βλάβη παρουσιάστηκε σήμερα, Πέμπτη (11/9) σε αεροσκάφος της Southwest Airlines λίγο μετά την απογείωση από το αεροδρόμιο Χόλιγουντ Μπέρμπανκ με προορισμό το Φοίνιξ των ΗΠΑ.

Για τον λόγο αυτό, το Boeing 737-700 προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες.

Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε πως θα φροντίσει ώστε οι ταξιδιώτες να επιβιβαστούν σε άλλη πτήση προς το Φοίνιξ.