ΗΠΑ: Εκκενώθηκε η Times Square λόγω ύποπτου δέματος

Εκκενώθηκε η Times Square και ο πολυσύχναστος σταθμός του μετρό έπειτα από τον εντοπισμό ενός ύποπτου δέματος.

Η Times Square της Νέας Υόρκης εκκενώθηκε το πρωί της Δευτέρας (ώρα ΗΠΑ), καθώς οι αρχές κλήθηκαν να ερευνήσουν ένα ύποπτο δέμα που βρέθηκε έξω από ένα αστυνομικό τμήμα της NYPD.

Το δέμα εντοπίστηκε γύρω στις 10:30 π.μ., μετέδωσε το Newsweek.

«Αποφύγετε την περιοχή της Δυτικής 43ης Οδού και της 7ης Λεωφόρου στο Μανχάταν… Αναμένετε οχήματα έκτακτης ανάγκης και καθυστερήσεις στη γύρω περιοχή», έγραψε η NYPD στο X.

Η γύρω περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του πολυσύχναστου σταθμού του μετρό στην Times Square, εκκενώθηκε προληπτικά.

Η μονάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών της NYPD βρισκόταν επίσης στο σημείο.