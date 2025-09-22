Επιστρέφει στην εκπομπή του ο Τζίμι Κίμελ μετά τη θύελλα αντιδράσεων

Μετά την κατακραυγή το ΑΒC πήρε την απόφαση να επαναφέρει τον Τζίμι Κίμελ στη θέση του.

Στην εκπομπή του στο ABC επιστρέφει ο Τζίμι Κίμελ, όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Δευτέρας (22/9).

Το δίκτυο, ιδιοκτησίας της Disney, δήλωσε ότι ο παρουσιαστής του «Jimmy Kimmel Live!» επιστρέφει, αρχής γενομένης από την Τρίτη, τερματίζοντας την αναστολή που είχε επιβάλει στον παρουσιαστή έπειτα από τον σάλο που προκάλεσαν τα σχόλιά του για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Η διαμάχη ξεκίνησε την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, όταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών, Μπρένταν Καρ, επιτέθηκε για σχόλια του Κίμελ. Ο Καρ χαρακτήρισε τα σχόλια του Κίμελ ως «την πιο άρρωστη δυνατή συμπεριφορά» σε συνέντευξη και είπε ότι η FCC θα χρειαστεί ενδεχομένως να επανεξετάσει τις άδειες μετάδοσης.

«Φτάσαμε σε νέα χαμηλά το Σαββατοκύριακο, με τη συμμορία MAGA να προσπαθεί απεγνωσμένα να χαρακτηρίσει αυτό το παιδί που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ ως κάτι άλλο εκτός από έναν από αυτούς», είχε τονίσει ο Κίμελ στον αέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου. Το απόσπασμα περιελάμβανε επιπλέον σχόλια για τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Λίγες ώρες μετά τα σχόλια του Καρ την Τετάρτη, το ABC είχε γνωστοποιήσει ότι ο Κίμελ δεν θα παρουσιάζει ξανά την εκπομπή μετά από πιέσεις από τις Sinclair και Nexstar, δύο μεγάλες εταιρείες που κατέχουν συνεργαζόμενους σταθμούς του ABC.

Η κατάσταση είχε ιδιαίτερα υψηλά διακυβεύματα για την Nexstar, η οποία επιδιώκει την έγκριση της FCC για μια συμφωνία συγχωνεύσεων και εξαγορών ύψους 6,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Εν τω μεταξύ, πολιτικοί όπως ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα και πρόσωπα στο Χόλιγουντ επέκριναν την απόφαση του ABC να “τιμωρήσει” τον Κίμελ. Οι παρουσιαστές της βραδινής ζώνης, από τον Στίβεν Κόλμπερτ μέχρι τον Σεθ Μέγιερς, αντέδρασαν επίσης κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων εκπομπών τους.

Η επιστροφή του Κίμελ ανακοινώθηκε την ίδια μέρα που περισσότεροι από 430 ηθοποιοί, κωμικοί, σκηνοθέτες και συγγραφείς – μεταξύ αυτών οι Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Μπεν Αφλεκ, Τζένιφερ Ανιστον, Σελένα Γκόμεζ, Λιν-Μάνουελ Μιράντα, Τομ Χανκς και Μέριλ Στριπ – υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή της Αμερικανικής Ενωσης Πολιτικών Ελευθεριών (ACLU). Στο κείμενο γίνεται λόγος για ότι «μια σκοτεινή στιγμή για την ελευθερία του λόγου στη χώρα μας» και καλούν τους Αμερικανούς «να αγωνιστούν για την υπεράσπιση και τη διατήρηση των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων μας».