Η κυβέρνηση Τραμπ θέτει σε αναστολή και απολύει όσους εκφράζονται δυσμενώς, στον ψηφιακό ή τον πραγματικό κόσμο, για τον Τσάρλι Κερκ. Στη λίστα είναι και ο Τζίμι Κίμελ.

Ο, εκ των πιο επιδραστικών νεανικών συντηρητικών φωνών στις ΗΠΑ, Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε την περασμένη εβδομάδα, κατά την ομιλία του σε εκδήλωση στο Utah Valley University, στο πλαίσιο της περιοδείας του με τίτλο American Comeback Tour.

Mαζί του, δολοφονήθηκε και η ελευθερία του λόγου στην άλλη ακτή του Ατλαντικού, με τις διώξεις όσων “τολμούν’ να σχολιάζουν δυσμενώς τον αποθανόντα, στον πραγματικό και τον ψηφιακό κόσμο.

Άνθρωποι απολύονται ή τίθενται σε αναστολή, από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, με τον Τζίμι Κίμελ να είναι η τελευταία σημείωση στη λίστα.

Το ABC, ιδιοκτησίας Walt Disney Company, ανακοίνωσε πως “κόβει” το Jimmy Kimmel Live! «επ’ αόριστον», με συντηρητικούς να κατηγορούν τον παρουσιαστή πως σχολίασε ανακριβώς την πολιτική του Τάιλερ Ρόμπινσον, ο οποίος κατηγορείται για το θανάσιμο πυροβολισμό του Κερκ.

Η ξαφνική απόφαση ελήφθη λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών, Μπρένταν Καρ, επιτέθηκε στον Κίμελ και υπαινίχθηκε ότι η ρυθμιστική του αρχή ενδέχεται να λάβει μέτρα κατά του ABC. λόγω των σχολίων που έκανε ο παρουσιαστής τη Δευτέρα.

Ο παρουσιαστής άνοιξε την εκπομπή του, λέγοντας «φτάσαμε σε νέα χαμηλά το Σαββατοκύριακο, με τη συμμορία MAGA να προσπαθεί απεγνωσμένα να χαρακτηρίσει αυτό το παιδί που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ ως κάτι άλλο εκτός από έναν από αυτούς, και να κάνει ό,τι μπορεί για να κερδίσει πολιτικούς πόντους από αυτό».

Παρεμπιπτόντως, ο Κερκ ήταν ένθερμος υποστηρικτής της ελευθερίας του λόγου.

Επέμενε ότι είναι θεμελιώδης αξία της Αμερικής και πως όλοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εκφράζονται ελεύθερα, ανεξάρτητα από το πόσο αμφιλεγόμενες ή προσβλητικές είναι οι απόψεις του. Μεταξύ άλλων, είχε πει το εξής:

«Σε μια δημοκρατία πρέπει επιτρέπεται η ανοιχτή έκφραση ιδεών, ακόμη και αν προκαλούν διχόνοια. Θα πρέπει να σας επιτρέπεται να λέτε εξωφρενικά πράγματα».

«Η ελευθερία του λόγου πρέπει να προστατεύεται, πάντα. Και το μίσος έχει βάρος».

Kατά τα λεγόμενα του Κερκ, αυτό που συμβαίνει από το θάνατο του και μετά στις ΗΠΑ, δεν είναι δημοκρατία.

Το «ενημερώστε τους εργοδότες» του Βανς

Ο ιδρυτής της Turning Point USA, οργανισμού με αποστολή τη διάδοση των συντηρητικών ιδεών, σε φοιτητές των πανεπιστημίων της χώρας, ήταν προορισμός για 5.2 εκατομμύρια ανθρώπους στο Χ, 7.3 εκατομμύρια στο TikTok και 4.94 εκατομμυρίων στο YouTube.

O Kερκ δεν είναι πια ανάμεσα μας, οι πλατφόρμες του ωστόσο, παραμένουν στον “αέρα”, με τον αντιπρόεδερο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς να καλύπτει το κενό του στο The Charlie Kirk Show της Δευτέρας. Όπως είπε, ήταν κάτι που έκανε για να τιμήσει τη μνήμη του δολοφονηθέντος.

Ο Βανς προχώρησε το θέμα της καταστολής της ελευθερίας του λόγου που ζει αυτές τις ημέρες η χώρα του, στο επόμενο επίπεδο.

Πρότεινε να «αναλάβουν τις ευθύνες τους» όσοι «πανηγύρισαν το θάνατο του Κερκ». Όχι μόνο στα social media, αλλά και ιδιωτικά.

Είπε στους ακροατές «αν δείτε κάποιον μα γιορτάζει τη δολοφονία του Τσάρλι, αποκαλύψτε τον και, διάολε, καλέστε τον εργοδότη του. Δεν πιστεύουμε στην πολιτική βία, αλλά πιστεύουμε στον πολιτισμό.

«Δεν υπάρχει πολιτισμός στον εορτασμό της πολιτικής δολοφονίας».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση ήταν η συνέχεια της υπόσχεσης που έδωσαν την επομένη της δολοφονίας, ο Ντόναλντ Τραμπ και οι σύμμαχοί του. Δεσμεύτηκαν πως θα υπάρχουν υποσχεθεί συνέπειες, για όσους μιλούν «άκαρδα» για τη δολοφονία του 31χρονου. Από εκείνη την ώρα άρχισαν οι έρευνες, οι διώξεις, οι αναστολές και οι απολύσεις ανθρώπων που εκφράστηκαν δυσμενώς για τον Κερκ στις πλατφόρμες.

Και κάπως έτσι, η ελευθερία του λόγου πήγε περίπατο.

Δηλαδή, οι φίλοι του ανθρώπου που υποστήριζε ότι προφυλάσσει το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου, καταδιώκουν όσους κάνουν χρήση του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον σύμμαχο του Τσάρλι Κερκ AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Απολύσεις και αναστολές για “ακατάλληλα σχόλια” στα social media

Τις τελευταίες ημέρες ερευνώνται εκατοντάδες καταγγελίες, με πολίτες να ζητούν πειθαρχικά μέτρα κατά όσων «σχολιάζουν απρεπώς το θάνατο του Κερκ». Μεταξύ τους είναι και 180 δάσκαλοι και καθηγητές του Τέξας.

Ο κυβερνήτης του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ είπε ότι θα ακυρωθεί η άδεια εξάσκησης επαγγέλματος από περισσότερους από 100 καθηγητές και δασκάλους της πολιτείας, οι οποίοι θα “αποβληθούν από τα δημόσια σχολεία του Τέξας”, εάν η έρευνα που είναι σε εξέλιξη, επιβεβαιώσει ότι με τα σχόλια τους υποκίνησαν τη βία.

Πιλότοι, επαγγελματίες υγείας, επαγγελματίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης και ένας υπάλληλος της υπηρεσίας πληροφοριών της χώρας είναι μεταξύ εκείνων που ήδη έχουν τεθεί σε αναστολή ή απολυθεί για αναρτήσεις στα social media, οι οποίες κρίθηκαν ως ακατάλληλες,

Για παράδειγμα, ο Άντονι Παφ, μέλος της US Secret Service έγραψε στο Facebook ότι «ο Κερκ έσπερνε μίσος και ρατσισμό στην εκπομπή του. Στο τέλος της ημέρας, λογοδοτείς στον ΘΕΟ».

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ έθεσε σε διαθεσιμότητα έναν συνταγματάρχη του Στρατού για μια κριτική που έκανε στον Κερκ μετά τον θάνατό του και δήλωσε ότι το Πεντάγωνο «παρακολουθεί πολύ στενά τις αντιδράσεις που γιορτάζουν ή χλευάζουν τον θάνατο του. Οι περιπτώσεις αυτές θα έχουν άμεση αντιμετώπιση».

Ο δεύτερος αξιωματούχος στο υπουργείο Εξωτερικών υποσχέθηκε να τιμωρήσει τους ξένους που χλεύασαν τη δολοφονία, αποκαλώντας τους «μη ευπρόσδεκτους επισκέπτες στη χώρα μας», ενώ η σύμμαχος του Τραμπ, Λόρα Λούμερ, δήλωσε ότι θα προσπαθήσει να καταστρέψει τις επαγγελματικές φιλοδοξίες οποιουδήποτε γιόρτασε τον θάνατο του Κερκ.

Απολύουν για τον Κερκ και ιδιωτικές επιχειρήσεις

Διάφοροι Ρεπουμπλικανοί ζητούν περικοπές χρηματοδότησης σε εκπαιδευτικά ιδρύματα «που αρνούνται να αντιδράσουν ως προς τους υπαλλήλους τους που κάνουν ανάρμοστες αναρτήσεις για τον Κερκ».

Πέραν των μέτρων που έχουν εισηγηθεί για ιδρύματα και οργανισμούς που παίρνουν κρατικές επιχορηγήσεις, έχουν προταθεί ανάλογα μέτρα και για τις ιδιωτικές εταιρείες.

Στις ΗΠΑ οι εργοδότες έχουν ευρεία διακριτική ευχέρεια να απολύουν εργαζομένους για οποιονδήποτε λόγο, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού προσλαμβάνεται με συμβάσεις «κατά βούληση».

Η ιδιωτική εταιρεία Office Depot απέλυσε υπαλλήλους σε υποκατάστημα του Μίσιγκαν, έπειτα από ένα βίντεο που έγινε viral και έδειξε ότι το προσωπικό αρνούνταν να εκτυπώσει αφίσες για μια αγρυπνία για τον Κερκ, στην εκκλησία.

Ο Τσάρλι Κερκ (AP Photo/Jeffrey Phelps, File)

Τίθεται θέμα καταστρατήγησης της ελευθερίας του λόγου;

Ο Στίβεν Κόλις, καθηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, Όστιν, δήλωσε στο BBC ότι το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου, βάσει του Συντάγματος των ΗΠΑ, δεν καλύπτει τους ιδιώτες εργοδότες. «Αντιθέτως, ισχύει για κυβερνητικές ενέργειες που περιορίζουν την ελευθερία του λόγου των πολιτών».

Η Ρίσα Λίμπερβιτς, επικεφαλής του Εργατικού Ινστιτούτου στο Πανεπιστήμιο Cornell, πρόσθεσε ότι τα δημόσια πρόσωπα θα μπορούσαν να παραβιάζουν τα δικαιώματα ελευθερίας του λόγου «εάν ζητούν λογοδοσία, για αναρτήσεις σχετικά με τον Κερκ».

Εξήγησε πως η έκταση των απολύσεων δεν αποτελεί έκπληξη, δεδομένης της τρέχουσας έντονης πολιτικής ρητορικής στις ΗΠΑ.

«Νομίζω ότι αντανακλά το είδος του φόβου που υπάρχει τώρα στις ΗΠΑ, για αντίποινα από την κυβέρνηση Τραμπ, ως προς τη μη τήρηση της πολιτικής της ατζέντας».

Ο Ουίλ Κρίλι, νομικός διευθυντής του Ιδρύματος για τα Ατομικά Δικαιώματα και την Έκφραση, είπε στο PBS ότι «κάθε φορά που βιώνουμε κάποιο είδος πολιτιστικής εθνικής τραγωδίας, όπου κάποιος σκοτώνεται, είτε πρόκειται για τον Τζορτζ Φλόιντ, την Μπάρμπαρα Μπους, τη βασίλισσα Ελισάβετ, κάθε φορά που χάνουμε ένα δημόσιο πρόσωπο, υπάρχουν άνθρωποι που θα πουν “ωραία, χαίρομαι που έφυγε”.

Και έτσι ξεκινά αυτός ο κύκλος οργής. Ανθρωποι ερευνώνται. Τίθενται σε αναστολή. Απολύονται.

Αυτή τη στιγμή, ο οργανισμός μου δέχεται αιτήματα βοήθειας, από όλη τη χώρα. Παρακολουθούμε όλες τις απολύσεις και τις αναστολές. Είναι μια αξιοθρήνητη, θλιβερή και βαθιά καταθλιπτική περίοδος».

AP Ross D. Franklin

«Είναι υποκρισία αυτό που συμβαίνει τώρα»

Η Τζαμίλ Μπούι, αρθρογράφος των New York Times που ασχολήθηκε με το θέμα, κατέθεσε επίσης στο PBS ότι «φυσικά και δεν είναι ευγενικό να μιλάς άσχημα για τους νεκρούς. Αλλά ζούμε σε μια χώρα όπου οι άνθρωποι έχουν συνηθίσει να εκφράζουν την άποψή τους για κάθε είδους ερωτήσεις, ζητήματα και ανθρώπους.

Και θα έπρεπε να είναι φυσικό, όταν μια δημόσια προσωπικότητα, μια αμφιλεγόμενη δημόσια προσωπικότητα, χάνει τη ζωή της και άνθρωποι να έχουν διαφορετικές αντιδράσεις.

Μερικοί από αυτούς θα είναι πολύ, πολύ αρνητικοί για την ίδια την προσωπικότητα. Αυτό δείχνει τι σημαίνει να ζεις σε μια ελεύθερη κοινωνία».

Πώς βλέπει την ένταση μεταξύ εκείνων που παρουσιάζουν τον Κερκ ως υπερασπιστή της ελευθερίας του λόγου και ταυτόχρονα λένε ότι δεν μπορεί κανείς να εκφραστεί αρνητικά για αυτόν;

«Είναι υποκρισία, θα έλεγα. Δεν έχει καμία λογική να παρουσιάζουμε τον Κερκ ή οποιονδήποτε ως υπερασπιστή και υποστηρικτή της ελευθερίας του λόγου και στη συνέχεια να απειλούμε τους ανθρώπους, επειδή δεν μιλούν σωστά για το άτομο.

Ο Κερκ ήταν σίγουρα σημαντικός για πολλά εκατομμύρια ανθρώπους, αλλά αυτό δεν απαιτεί από κανέναν στην ιδιωτική ή δημόσια ζωή να πρέπει να του απαντήσει με έναν συγκεκριμένο τρόπο.

Και η ιδέα ότι το ίδιο το κράτος έχει ουσιαστικά μια εγκεκριμένη άποψη για την κατάσταση και θα προσπαθήσει να τιμωρήσει τους ανθρώπους, επειδή δεν συμφωνούν με αυτήν την επίσημη άποψη, είναι μια άμεση επίθεση στα δικαιώματα ελευθερίας του λόγου των Αμερικανών, με την πιο κλασική έννοια.

Οι άνθρωποι συχνά λένε ότι η Πρώτη Τροπολογία αφορά το τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση σχετικά με όσα λέμε. Αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό η απειλή της κυβέρνησης να καταστείλει την ελευθερία του λόγου των ανθρώπων, επειδή έχουν μια άποψη που δεν αρέσει στους ανθρώπους που βρίσκονται στην εξουσία.

Όταν κοιτάς την αμερικανική ιστορία, αυτό που βλέπεις είναι ποσοστά βίας κατά των ανθρώπων που μιλούν πολύ έντονα από ό,τι πριν, είτε πρόκειται για όχλο που καταστρέφει τους τύπους που καταπολεμούν την δουλεία τη δεκαετία του 1830, είτε για τις νότιες πολιτείες που απαγορεύουν τη δημοσίευση και τη διάδοση υλικού κατά της δουλείας τη δεκαετία του 1840 και του 1850, είτε πρόκειται για τον Τζόζεφ ΜακΚάρθι.

Το συμπέρασμά μου εδώ είναι ότι η αμερικανική ιστορία είναι συχνά αρκετά βίαιη.

Οι άνθρωποι που συμμετέχουν στη δημόσια ζωή αναλαμβάνουν πάντααυτό το είδος κινδύνου και αυτός ο κίνδυνος τώρα είναι -στην πραγματικότητα-, χαμηλότερος από ποτέ».,