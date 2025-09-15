ΗΠΑ: Η εισαγγελέας Maurene Comey μήνυσε την κυβέρνηση Τραμπ για την απόλυσή της

Η εισαγγελέας Maurene Comey, που είχε αναλάβει τις υποθέσεις Epstein και Diddy, προχώρησε μήνυση της κυβέρνησης Τραμπ για την απόλυση της, την οποία χαρακτήρισε “παράνομη και αντισυνταγματική”.

Η Maurene Comey, πρώην εισαγγελέας και κόρη του πρώην διευθυντή του FBI, James Comey, ο οποίος ήταν αντίπαλος του Ντόναλντ Τραμπ, μήνυσε την κυβέρνηση του τελευταίου για την απόλυσή της τον Ιούλιο, η οποία, όπως αναφέρει, δεν συνοδεύτηκε από καμία εξήγηση.

Στη μήνυσή της, η Comey υποστηρίζει ότι η απόλυσή της ήταν «παράνομη, αντισυνταγματική και αδικαιολόγητη». Τόνισε μάλιστα, ότι συνέβη την επόμενη ημέρα από την αίτηση του γραφείου του εισαγγελέα της Νέας Υόρκης να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε υπόθεση «μεγάλης δημόσιας διαφθοράς», τρεις μήνες μετά τη θετική αξιολόγησή της για τις επιδόσεις της.

Η ίδια υποστηρίζει ότι η απόλυσή της έγινε «μόνο ή κυρίως επειδή ο πατέρας της είναι ο πρώην διευθυντής του FBI, James Comey, ή λόγω της αντιληπτής πολιτικής της τοποθέτησης και πεποιθήσεων».

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.