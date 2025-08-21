Καλιφόρνια: Κάτοικος βρέθηκε θετικός στην πανούκλα

Ένας άνδρας από την Καλιφόρνια βρέθηκε θετικός στην πανούκλα καθώς φέρεται να μολύνθηκε από ψύλλο ενώ έκανε κάμπινγκ.

Ένας κάτοικος της περιοχής της λίμνης Τάχο βρέθηκε θετικός στην πανούκλα, ανακοίνωσαν την Τρίτη οι υγειονομικές αρχές της Καλιφόρνια. Οι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο κάτοικος μολύνθηκε αφού τον τσίμπησε ψύλλος ενώ είχε κατασκηνώσει στην περιοχή του South Lake Tahoe.

Το άτομο αναρρώνει στο σπίτι του και βρίσκεται υπό την παρακολούθηση ιατρών, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι αρχές της κομητείας Ελ Ντοράντο.

«Η πανούκλα υπάρχει φυσιολογικά σε πολλές περιοχές της Καλιφόρνια, συμπεριλαμβανομένων και περιοχών με μεγαλύτερο υψόμετρο στην κομητεία Ελ Ντοράντο», δήλωσε ο Κάιλ Φλίφλετ, ασκών καθήκοντα διευθυντή δημόσιας υγείας της κομητείας. «Είναι σημαντικό οι άνθρωποι να λαμβάνουν προφυλάξεις για τον εαυτό τους και τα κατοικίδιά τους όταν βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους, ειδικά όταν περπατούν, κάνουν πεζοπορία ή κατασκήνωση σε περιοχές όπου υπάρχουν άγρια τρωκτικά».

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), στις Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφονται κατά μέσο όρο επτά περιστατικά πανούκλας σε ανθρώπους κάθε χρόνο. Η λοίμωξη προκαλείται από το βακτήριο Yersinia pestis και μεταδίδεται στους ανθρώπους μέσω τσιμπήματος μολυσμένων ψύλλων ή επαφής με μολυσμένα ζώα. Τα συμπτώματα συνήθως εμφανίζονται εντός δύο εβδομάδων από την έκθεση και μπορεί να περιλαμβάνουν πυρετό, ρίγη, αδυναμία και πρησμένους λεμφαδένες. Οι λοιμώξεις από πανούκλα μπορούν να αντιμετωπιστούν με κοινά αντιβιοτικά.

Το CDC σημειώνει ότι τα περισσότερα περιστατικά πανούκλας εμφανίζονται σε αγροτικές περιοχές των δυτικών Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας της Καλιφόρνια παρακολουθεί συστηματικά τους πληθυσμούς τρωκτικών για ενδείξεις πανούκλας και έχει εντοπίσει φέτος τέσσερα θετικά περιστατικά σε τρωκτικά στη λεκάνη του Τάχο. Σύμφωνα με τις αρχές της κομητείας Ελ Ντοράντο, πριν από αυτό το περιστατικό, το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα στην περιοχή είχε καταγραφεί το 2020.

Για την πρόληψη της μόλυνσης, το CDC προτείνει τη μείωση πιθανών οικοτόπων τρωκτικών με τον καθαρισμό θάμνων, βραχωδών σωρών και απορριμμάτων, τη χρήση εντομοαπωθητικών όπως το DEET σε περιοχές πιθανής έκθεσης, την εφαρμογή προϊόντων για τον έλεγχο ψύλλων σε κατοικίδια και την αποφυγή του να κοιμούνται κατοικίδια που κυκλοφορούν ελεύθερα σε περιοχές όπου ενδημεί η νόσος στο ίδιο κρεβάτι με τον ιδιοκτήτη.