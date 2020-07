ΗΠΑ: Ποιοι είναι οι οπλισμένοι "Μαύροι Πάνθηρες" που παρέλασαν στην Atlanta

Στην Αμερική του Ντόναλντ Τραμπ το εκρηκτικό κλίμα δεν δείχνει να εκτονώνεται, 1,5 μήνα μετά τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη.

Διαδηλωτές κινήθηκαν εναντίον του "Stone Mountain Confederate Memorial" ζητώντας να αφαιρεθεί το γιγάντιο σκαλιστό μνημείο της Συνομοσπονδίας που βρίσκεται στο Στόουν Μάουντεν Παρκ κοντά στην Ατλάντα της Τζόρτζια.

Ανάμεσά τους εμφανίστηκαν και οπλισμένοι διαδηλωτές, στην πλειοψηφία τους Αφροαμερικανοί.

Πλάνα από την πορεία αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παρουσίασαν άνδρες ντυμένους στα μαύρα με στρατιωτικό εξοπλισμό, να "περιπολούν" παραπλεύρως του πάρκου. Ανάμεσά τους, εκτός από Αφροαμερικανούς, ήταν και λευκοί άνδρες καθώς και γυναίκες.

Η ομάδα πολιτοφυλακής που φέρεται να εμπνέεται από τους "Μαύρους Πάνθηρες", ονομάζεται NFAC και αποφάσισε να παρελάσει σε ένα μνημείο που έχει συνδεθεί με την ΚΚΚ. Πολλοί σχολίασαν στα social media πως η κίνησή τους αυτή κάνει κακό στο κατά κύριο λόγο φιλειρηνικό κίνημα "Black Lives Matter".

Ένοπλοι Αφροαμερικανοί έχουν εμφανιστεί άλλωστε το τελευταίο διάστημα σε περιοχές της Minneapolis, μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, για να προστατέψουν όπως δηλώνουν οι ίδιοι, τις περιουσίες τους απέναντι σε απόπειρες προβοκάτσιας.

Ηγέτης του Not Fucking Around Coalition (NFAC) είναι ένας άνδρας που αυτοπροσδιορίζεται ως "The Official Grand Master Jay" ο οποίος έχει δηλώσει πως η ομάδα του απαρτίζεται κυρίως από απόστρατους. Οι ίδιοι δηλώνουν πως παίρνουν τα όπλα για να προστατευτούν απέναντι σε παραστρατιωτικές οργανώσεις λευκών ρατσιστών.

Οι οπαδοί της NFAC αναφέρουν ως εμπνευστή τους τον Malcom X και φυσικά εκμεταλλεύονται το δικαίωμα οπλοκατοχής που υπάρχει στις ΗΠΑ.

Ομάδες ενόπλων που επικαλούνται τους Black Panthers έχουν αρχίσει να ενισχύονται από το 2016, ενώ οι "New Black Panther Party for Self-Defense" υπάρχουν από το 1989.

Ο συνιδρυτής των "Μαύρων Πανθήρων", Μπόμπι Σιλ, είχε χαρακτηρίσει από τη δική του μεριά τους NBPP σαν "ξενοφοβικούς" και περιθωριακούς. Οι ίδιοι οι NBPP αυτοπροσδιορίζονται και εκείνοι ως ομάδα "αυτοάμυνας".

Σύμφωνα δε με τις εκτιμήσεις των αμερικανικών αρχών, τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ τουλάχιστον 180 ομάδες "ένοπλης αυτοάμυνας", ενώ είναι δεδομένο πως τα τελευταία χρόνια οι ρατσιστικές δολοφονίες μαύρων από ενστόλους, εκπροσώπους της πολιτείας, δυναμιτίζουν ακόμη περισσότερο την ήδη τεταμένη κατάσταση.

Το ίδιο ισχύει και για τις διχαστικές ομιλίες του προέδρου Τραμπ, ο οποίος στην τελευταία του ομιλία φρόντισε να εξισώσει την ακροδεξιά μισαλλοδοξία με τον "ακροαριστερό φασισμό", όπως τον χαρακτήρισε, με αφορμή τους βανδαλισμούς αγαλμάτων που συνδέονται με το ρατσιστικό αμερικανικό παρελθόν.

Για την ιστορία, η βασική πρακτική για την οποία ήταν γνωστοί οι "Μαύροι Πάνθηρες", ήταν το λεγόμενο "copwatching" οι περιπολίες δηλαδή ένοπλων πολιτών για να παρατηρούν τη συμπεριφορά του αστυνομικού τμήματος του Oakland, ως απάντηση στη βία που ασκούσε.

Το κόμμα των Μαύρων Πανθήρων ιδρύθηκε το 1966 και αποτέλεσε μία τομή στο κίνημα των μαύρων.

Οι ιδρυτές τους, Μπόμπι Σιλ και Χιου Νιούτον, μετά την ανακοίνωση του προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν ότι είναι νόμιμο να έχει κανείς πάνω του όπλο, εμφανίζονταν δημοσίως με όπλα, ενώ το 1969 χαρακτηρίστηκαν από το FBI ως "νούμερο ένα απειλή για την εσωτερική ασφάλεια του έθνους".

Ακολούθησε κανονικό πογκρόμ από την αστυνομία και παραστρατιωτικές ομάδες με δολοφονίες μαύρων ενώ τα ηγετικά μέλη τους ήρθαν σε πολλαπλές εσωτερικές συγκρούσεις που αποδυνάμωσαν εν τέλει το κόμμα, σε συνδυασμό με τη συστημική επίθεση εναντίον τους.