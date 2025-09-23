ΗΠΑ: Συνάντηση Χριστοδουλίδη με ανώτατο στέλεχος της Chevron

Τετ α τετ του Κύπριου προέδρου με τον πρόεδρο του τμήματος BAEC της εταιρείας Chevron.

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης συνάντησε το βράδυ της 22ας Σεπτεμβρίου, στη Νέα Υόρκη τον πρόεδρο του τμήματος BAEC της εταιρείας Chevron Χαβιέ λα Ρόσα.

Υποδεχόμενος τον Χαβιέ λα Ρόσα, ο Κύπριος πρόεδρος τον συνεχάρη για την ανάληψη των νέων του καθηκόντων ως πρόεδρος της εταιρείας και εξέφρασε την πεποίθηση ότι «η παρουσία της Chevron στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις ενεργειακές προοπτικές της χώρας μας, καθώς και της περιοχής».

Πρόσθεσε ότι «πρόσφατα υπογράψαμε συμφωνία στην Αίγυπτο, η οποία είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία, μια συμφωνία ορόσημο. Την ίδια στιγμή, η συνεργασία μας είναι πολύ σημαντική στο πλαίσιο των σχέσεων μας με τις ΗΠΑ, ενός στρατηγικού εταίρου με τον οποίον εργαζόμαστε μαζί σε όλους τους τομείς».

Τέλος, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι «προσβλέπω στις συζητήσεις μας σήμερα σε σχέση με το τι εκκρεμεί, ώστε να προχωρήσουμε γρήγορα. Για εμάς, για την Κυπριακή Δημοκρατία, για τον κυπριακό λαό, ο χρόνος είναι πολύ σημαντικό, έτσι χρειάζεται να δούμε όσα έχουμε συμφωνήσει να υλοποιούνται».