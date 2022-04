ΗΠΑ: Τρεις νεκροί μετά από ληστεία σε σκοπευτήριο

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ληστεία που σημειώθηκε σε σκοπευτήριο στην Πολιτεία των ΗΠΑ, Τζόρτζια, την Παρασκευή, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Συγκεκριμένα, το αστυνομικό τμήμα του Grantville ανακοίνωσε μέσω του λογαριασμού του στο Facebook ότι η ληστεία έλαβε χώρα μταξύ 17:30 και 18:00 (00:30 και 01:00 ώρα Ελλάδος) το απόγευμα της Παρασκευής.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο γύρω στις 8 μ.μ., ανακάλυψαν ότι ο ιδιοκτήτης της Lock Stock & Barrel Shooting είχε σκοτωθεί, μαζί με τη γυναίκα και τον εγγονό του. Οι δράστες απέσπασαν περίπου 40 όπλα και μια βιντεοκάμερα.

Έρευνες για το περιστατικό διεξάγονται από τις υπηρεσίες Georgia Bureau of Investigation καθώς και Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, λόγω του μεγάλου αριθμού όπλων που εκλάπησαν.

