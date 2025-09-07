ΥΠΕΞ Ισραήλ: Ο πόλεμος θα μπορούσε να τερματιστεί αν απελευθερωθούν οι όμηροι και η Χαμάς καταθέσει τα όπλα

ΥΠΕΞ Ισραήλ: Ο πόλεμος θα μπορούσε να τερματιστεί αν απελευθερωθούν οι όμηροι και η Χαμάς καταθέσει τα όπλαΔιαβάζεται σε 1'
Συνέντευξη Τύπου του Ισραηλινού ΥΠΕΞ για τη γενοκτονία στη Γάζα.
- 07 Σεπτεμβρίου 2025 12:10
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκιντεόν Σαάρ δήλωσε σήμερα ότι ο πόλεμος στη Γάζα θα μπορούσε να τερματιστεί αν αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς καταθέσει τα όπλα του.
Ο Σαάρ έκανε τη δήλωση αυτή σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον Δανό ομόλογό του στην Ιερουσαλήμ, μία ημέρα αφού η Χαμάς επανέλαβε την επί μακρόν θέση της ότι θα απελευθερώσει όλους τους ομήρους αν το Ισραήλ συμφωνήσει να τερματιστεί ο πόλεμος και αποσύρει τις δυνάμεις του από την πόλη της Γάζας.