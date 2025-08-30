Υπόθεση Μαντλίν ΜακΚάν: Αποφυλακίζεται ο μοναδικός ύποπτος για την εξαφάνισή της

Ο Κρίστιαν Μπρίκνερ, ο μοναδικός ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚαν, αποφυλακίζεται μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου, παρότι οι γερμανικές αρχές τον θεωρούν επικίνδυνο.

Ο Κρίστιαν Μπρίκνερ, ο Γερμανός που οι αρχές θεωρούν βασικό ύποπτο για την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚαν, αναμένεται να αφεθεί ελεύθερος έως τις 17 Σεπτεμβρίου.

Όπως επιβεβαίωσαν οι γερμανικές αρχές, ο 48χρονος εκτίει ποινή για τον βιασμό 72χρονης Αμερικανίδας στην Πορτογαλία το 2005, σε φυλακή της βόρειας Γερμανίας. Ο επικεφαλής εισαγγελέας της έρευνας, Χανς Κρίστιαν Βόλτερς, δήλωσε στο BBC ότι θεωρεί τον Μπρίκνερ επικίνδυνο, αλλά η νομοθεσία δεν επιτρέπει την περαιτέρω κράτησή του.

«Δεν είναι απλώς ο βασικός μας ύποπτος, είναι ο μοναδικός ύποπτος», τόνισε ο Βόλτερς, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν στοιχεία που τον ενοχοποιούν για την εξαφάνιση και τον θάνατο της Μαντλίν». Ωστόσο, όπως είπε, τα στοιχεία δεν επαρκούν για καταδίκη και ως εκ τούτου δεν έχει ασκηθεί δίωξη εις βάρος του.

Η Μαντλίν ΜακΚαν εξαφανίστηκε στις 3 Μαΐου 2007 από συγκρότημα διαμερισμάτων στην Πράια ντα Λουζ, στην Αλγκάρβε της Πορτογαλίας. Ήταν τριών ετών. Οι γονείς της δειπνούσαν σε κοντινό εστιατόριο, ενώ η μικρή κοιμόταν με τα δίδυμα αδελφάκια της στο ισόγειο.

Η υπόθεση προκάλεσε διεθνή συγκίνηση και θεωρείται μία από τις πιο πολυσυζητημένες εξαφανίσεις παιδιού στην Ευρώπη.

Γερμανοί εισαγγελείς συνδέουν τον Μπρίκνερ με την περιοχή εκείνης της περιόδου, μέσω δεδομένων κινητής τηλεφωνίας και πώλησης αυτοκινήτου. Οι πορτογαλικές αρχές τον έχουν ορίσει επίσης ως «arguido», δηλαδή επίσημο ύποπτο.

Μέτρα περιορισμού μετά την αποφυλάκιση

Ο Βόλτερς αποκάλυψε ότι ειδικός αξιολόγησε πρόσφατα τον Μπρίκνερ ως «επικίνδυνο για την κοινωνία» και προειδοποίησε: «Πρέπει να περιμένουμε ότι θα διαπράξει νέα εγκλήματα».

Οι εισαγγελείς ζητούν από το δικαστήριο την επιβολή περιοριστικών όρων, όπως ηλεκτρονική επιτήρηση με «βραχιολάκι». Η σχετική ακρόαση δεν θα είναι ανοιχτή στο κοινό.

Τον περασμένο Ιούνιο, πορτογαλικές και γερμανικές αρχές πραγματοποίησαν νέα έρευνα σε περιοχή ανάμεσα στο ξενοδοχείο όπου έμενε η οικογένεια ΜακΚαν και σημεία που συνδέονται με τον Μπρίκνερ. Δεν βρέθηκαν στοιχεία που να οδηγούν σε ανατροπή, αν και κατασχέθηκαν αντικείμενα τα οποία ακόμη αναλύονται.

Παρά τα πέντε χρόνια ερευνών χωρίς απτά αποτελέσματα, ο Βόλτερς επιμένει ότι η υπόθεση παραμένει ανοιχτή: «Δεν θα είχαμε τοποθετηθεί τόσο ξεκάθαρα πριν από πέντε χρόνια αν δεν υπήρχαν βάσιμα στοιχεία», υπογράμμισε.

Ο Μπρίκνερ, που έζησε για χρόνια στην Αλγκάρβε, έχει βεβαρημένο ποινικό μητρώο: παιδεραστία το 1994 και το 2016, καθώς και σειρά άλλων εγκλημάτων.

Πέρυσι απαλλάχθηκε σε άσχετη δίκη στη Γερμανία για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση. Ωστόσο, εξακολουθεί να παραμένει το επίκεντρο της υπόθεσης ΜακΚαν.