Ισπανία: 14 τραυματίες μετά από έκρηξη σε καφέ στη Μαδρίτη

Δυνάμεις της Αστυνομίας και σωστικά συνεργεία στη Μαδρίτη (φωτο αρχείου)
Δυνάμεις της Αστυνομίας και σωστικά συνεργεία στη Μαδρίτη (φωτο αρχείου) (AP Photo/Paul White)

Δεκατέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη σε καφέ στη Μαδρίτη. Ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα, Σάββατο (13/9) σε καφέ στην πρωτεύουσα της Ισπανίας, τη Μαδρίτη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 14 άνθρωποι, ένας εκ των οποίων σοβαρά, ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Η έκρηξη, τα αίτια της οποίας δεν είναι προς το παρόν γνωστά, σημειώθηκε στις 15:00 (τοπική ώρα, 16:00 ώρα Ελλάδας) στη συνοικία Βαγιέκας.

