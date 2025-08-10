Ισραήλ: Οικογένειες ομήρων καλούν σε απεργία κατά του σχεδίου Νετανιάχου για τη Γάζα

Συγγενείς ομήρων κάλεσαν επικεφαλής μεγάλων εταιρειών και άλλων οργανισμών που αποτελούν κεντρικούς πυλώνες της ισραηλινής οικονομίας σε απεργία κατά του σχεδίου Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας

Οι οικογένειες ομήρων και στρατιωτών των IDF που σκοτώθηκαν στη Γάζα κάλεσαν σε πανεθνική απεργία την ερχόμενη Κυριακή, ζητώντας την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων, μετά την απόφαση του ισραηλινού συμβουλίου ασφαλείας την Παρασκευή να επεκτείνει την επίθεση στη Γάζα και να καταλάβει τη Λωρίδα.

Η απεργία αναμένεται να ξεκινήσει στις 7:00 π.μ. σύμφωνα με τη Haaretz, με την αρχική συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών, οργανισμών, εργατικών επιτροπών και μεμονωμένων πολιτών, ενώ οι οικογένειες απηύθυναν έκκληση και σε μεγαλύτερους φορείς να στηρίξουν την προσπάθεια.

Η Ανατ Άνγκρεστ, μητέρα του ομήρου Ματάν, τόνισε στη συνέντευξη Τύπου: «Αγαπητοί πολίτες, σας παρακαλώ μην παραμείνετε σιωπηλοί. Η σιωπή σκοτώνει. Ζητώ από τους ηγέτες των επιχειρήσεων – έχετε τη δύναμη. Η σιωπή σας σκοτώνει τα παιδιά μας».

Η Βίκι Κοέν, μητέρα του ομήρου Νιμρόντ Κοέν, δήλωσε: «Τα λόγια του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου προς τους υπουργούς είναι σαφή. Το αίτημά του να αφαιρεθεί ο στόχος της επιστροφής των απαχθέντων από τον στόχο της κατάληψης της Γάζας στέλνει ένα ξεκάθαρο και διακριτό μήνυμα: η ισραηλινή κυβέρνηση εγκαταλείπει τον Νιμρόντ μου και όλους τους ομήρους. Αυτός δεν είναι ένας προσωπικός αγώνας για εμάς, τις οικογένειες των ομήρων. Είναι ένας αγώνας για όλους τους πολίτες του Ισραήλ».

Ο Εγιάλ Εσέλ, πατέρας της στρατιωτικού παρατηρήτριας Ρόνι Εσέλ, η οποία σκοτώθηκε από τη Χαμάς στο στρατιωτικό φυλάκιο του Ναχάλ Οζ στις 7 Οκτωβρίου 2023, δήλωσε: «Η επέκταση του πολέμου βαθιά μέσα στη Γάζα δεν είναι στρατηγική – είναι ένα σκληρό στοίχημα με τη ζωή των στρατιωτών μας και τη ζωή των ομήρων. Αντί να θυσιάζουμε κι άλλες ζωές, απαιτούμε την επιστροφή των ομήρων μέσω συμφωνίας, τη σύσταση κρατικής εξεταστικής επιτροπής για το φιάσκο της 7ης Οκτωβρίου και την έναρξη της ανοικοδόμησης του Κράτους του Ισραήλ, πριν να είναι πολύ αργά».

Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, και άλλα μέλη της αντιπολίτευσης στήριξαν το κάλεσμα των οικογενειών για απεργία. Ο Λαπίντ δήλωσε ότι το κλείσιμο της οικονομίας είναι «δικαιολογημένο και ενδεδειγμένο», ενώ ο ηγέτης των Δημοκρατών, Γιαΐρ Γκολάν, έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι το κόμμα του συμμετέχει στην απεργία.

AP Ohad Zwigenberg

Ο Γκολάν κάλεσε «όλους τους πολίτες του Ισραήλ, όλους όσοι εκτιμούν τη ζωή και την αμοιβαία ευθύνη, να απεργήσουν μαζί μας και να βγουν στους δρόμους, να αγωνιστούν και να διαταράξουν».

«Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε την καθημερινότητά μας μπροστά στην εγκατάλειψη των αδελφών μας στη Γάζα. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε σιωπηλοί απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα», συνέχισε ο Γκολάν.

Ο βουλευτής Αϊμάν Οντέ στήριξε το αίτημα των οικογενειών, λέγοντας «ας γίνουμε συνεργοί. Ενάντια στην κατοχή της Γάζας, υπέρ του τερματισμού του πολέμου και υπέρ μιας συνολικής συμφωνίας».

Ο Οντέ πρόσθεσε: «Πρέπει να συνεχίσουμε μαζί για να ανατρέψουμε την κυβέρνηση, να επιτύχουμε ειρήνη στη βάση της συνύπαρξης δύο κρατών πλάι πλάι και για τη δημοκρατία και την ισότητα για όλους».

Ηχηρό μήνυμα κατά του σχεδίου κατάληψης της Γάζας – Μια από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις στο Ισραήλ

Στο μεταξύ, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους του Τελ Αβίβ το Σάββατο απαιτώντας τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, την επόμενη μέρα της απόφασης της κυβέρνησης να καταλάβει την πόλη της Γάζας.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ και φωτογραφίες των ομήρων που συνεχίζουν να κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακα, καλώντας την κυβέρνηση να εξασφαλίσει την απελευθέρωσή τους

AP Ohad Zwigenberg

Ο Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι δεν θα τελειώσει ο πόλεμος μέχρι να αφοπλιστεί η Χαμάς. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Ισραηλινών πιστεύει ότι ο Νετανιάχου θα πρέπει να τερματίσει αμέσως τον πόλεμο με μια διπλωματική συμφωνία που θα προβλέπει την απελευθέρωση των εναπομεινάντων ομήρων που είναι 49, εκ των οποίων 27 είναι νεκροί.

Στο Τελ Αβίβ, δημοσιογράφοι του AFP που βρίσκονταν στο σημείο, υπολόγισαν τον αριθμό των διαδηλωτών σε δεκάδες χιλιάδες, με το Φόρουμ Οικογενειών των Ομήρων να αναφέρει 100.000 συμμετέχοντες. Οι αρχές δεν έχουν δώσει επίσημη εκτίμηση.

Το Φόρουμ Οικογενειών των Ομήρων, το οποίο εκπροσωπεί πολλές οικογένειες κρατουμένων στη Γάζα, δήλωσε ότι η συνέχιση της κατοχής της Γάζας σημαίνει εγκατάλειψη των ομήρων, και αγνοεί την υποστήριξη των πολιτών για άμεσο τερματισμό του πολέμου με μια συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων.

AP Ohad Zwigenberg

Σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας επέλεξε να “ξεκινήσει μια άλλη πορεία απερισκεψίας, στις πλάτες των ομήρων, των στρατιωτών και της ισραηλινής κοινωνίας στο σύνολό της”.

“Νομίζω ότι είναι θανατική καταδίκη για όλους τους ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται εκεί. Και είναι λάθος απόφαση να γίνει αυτό αυτή τη στιγμή”, δήλωσε ο Ντάνι Μπουκόφσκι, ξενοδόχος στο Τελ Αβίβ, αναφερόμενος στην ανακοίνωση ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα μπουν στην πόλη της Γάζας.

Η πλήρης κατοχή της Γάζας θα ανέτρεπε απόφαση του 2005, με την οποία το Ισραήλ απέσυρε χιλιάδες Εβραίους εποίκους και τις δυνάμεις του, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο των συνόρων, του εναέριου χώρου και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

Ακτιβισμός για τον τερματισμό του πολέμου ακόμα και στο ισραηλινό Big Brother

Οι φωνές στο Ισραήλ που ορθώνουν το ανάστημά τους κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου είναι πλέον πολλές και τα μέσα που χρησιμοποιούν ποικίλα. Σε μια από αυτές, μέλη του εβραϊκο-αραβικού κινήματος συνύπαρξης και κοινωνικής δικαιοσύνης Standing Together ανέβηκαν στη σκηνή κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης του ριάλιτι Big Brother το βράδυ του Σαββάτου, διαμαρτυρόμενα για τον πόλεμο στη Γάζα.

Τέσσερα μέλη της ομάδας, φορώντας μπλουζάκια με το σύνθημα «Leaving Gaza», ανέβηκαν στη μικρή σκηνή, κάθισαν και έπλεξαν τα χέρια τους. «Ο πόλεμος στη Γάζα πρέπει να τελειώσει! Ο πόλεμος μας σκοτώνει όλους!» φώναξε ένας από τους ακτιβιστές, την ώρα που οι άνδρες ασφαλείας προσπαθούσαν να τους απομακρύνουν από τη σκηνή.

Στη συνέχεια, οι ακτιβιστές φώναξαν συνθήματα: «Η ισραηλινή κυβέρνηση στέλνει τους στρατιώτες στον θάνατο! Το Ισραήλ λιμοκτονεί τη Γάζα! Παιδιά, γυναίκες, ηλικιωμένοι και όμηροι! Ο λαός απαιτεί κατάπαυση του πυρός!».